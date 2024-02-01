Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye
Erdoğan: Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ölmez: Tüketicinin harcanabilir geliri son iki senede şiddetle düştü
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zekanın verileri kişisel bilgisayarlarda işlemesini gelecekte öngörüyoruz'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Montrö'nün 'm' harfiyle oynanırsa, Türkiye kuzeyden kuşatılır
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Limon suyu ürünlerinin satışına ilişkin yeni düzenleme
12:06
83 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:34
19 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın kumar oyunlarıyla imtihanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD bölünüyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
17:39
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
18:40
4 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
19:08
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
20:34
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240201/murat-kurumdan-kanal-istanbul-aciklamasi-1080270452.html
Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:10+0300
2024-02-01T14:17+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
kanal istanbul
murat kurum
ibb
istanbul
belediye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080270022_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6f4fae46b8c52bfaa4b19085b3c4f78f.jpg
"Güngören Kadın Buluşması" kapsamında ilçede bulunan Kurum, etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, dünkü televizyon programında da, daha önce katıldığı diğer programlarda da, son bir asırda Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.6 Şubat depremlerinin acısının çok taze olmasına rağmen, hayatını kaybedenler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınadığını belirten Kurum, "Oradaki kardeşlerimize yeni evlerimizi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. Bu mutluluğa ortak olsunlar. O insanların evinin yapılmasına, orada yeni sağlam güvenli konutlarda oturmasına, mutluluklarına ortak olsunlar." şeklinde konuştu.'Kanal İstanbul senaryosu'Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:Kurum: Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmışCumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." dedi.Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Güngören Gençosman Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"na katıldı.Burada konuşan Kurum, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile ilçenin geleceği için adım attıklarını söyledi.Güngören Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, fizik tedavi merkezimizi, tıp merkezimizi, durdurulan ve şu an oradaki trafiğin sebebi olan meydan projelerimizi biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.Kurum, mevcut İBB yönetimin İstanbul'un hiçbir sorununu gündemine almadığını belirterek, "Yolun sonunu gördükleri için çaresizlik duygusuyla İstanbul'un dışındaki onlarca gündem arasında oradan oraya savruluyorlar. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240129/prof-dr-naci-gorur-15-senede-butun-turkiyeyi-deprem-direncli-hale-getiririz-1080148185.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080270022_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_ccfaca70c3c1c4069c0bc37c4da770bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanal istanbul, murat kurum, ibb, istanbul, belediye
kanal istanbul, murat kurum, ibb, istanbul, belediye

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

14:10 01.02.2024 (güncellendi: 14:17 01.02.2024)
© AA / Murat ŞengülMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AA / Murat Şengül
Abone ol
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız." dedi.
"Güngören Kadın Buluşması" kapsamında ilçede bulunan Kurum, etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, dünkü televizyon programında da, daha önce katıldığı diğer programlarda da, son bir asırda Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.
6 Şubat depremlerinin acısının çok taze olmasına rağmen, hayatını kaybedenler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınadığını belirten Kurum, "Oradaki kardeşlerimize yeni evlerimizi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. Bu mutluluğa ortak olsunlar. O insanların evinin yapılmasına, orada yeni sağlam güvenli konutlarda oturmasına, mutluluklarına ortak olsunlar." şeklinde konuştu.

'Kanal İstanbul senaryosu'

Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:
"Aslında maalesef mevcut yönetimin, İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. İlk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz, buna odaklanacağız dedik. 'Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir' söylemiyle yine aynı senaryoları kurup, gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Bu senaryoyu kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız."
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür: 15 senede bütün Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz
29 Ocak, 10:44

Kurum: Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." dedi.
Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Güngören Gençosman Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"na katıldı.
Burada konuşan Kurum, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile ilçenin geleceği için adım attıklarını söyledi.
Güngören Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, fizik tedavi merkezimizi, tıp merkezimizi, durdurulan ve şu an oradaki trafiğin sebebi olan meydan projelerimizi biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Kurum, mevcut İBB yönetimin İstanbul'un hiçbir sorununu gündemine almadığını belirterek, "Yolun sonunu gördükleri için çaresizlik duygusuyla İstanbul'un dışındaki onlarca gündem arasında oradan oraya savruluyorlar. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." şeklinde konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала