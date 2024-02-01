https://sputniknews.com.tr/20240201/murat-kurumdan-kanal-istanbul-aciklamasi-1080270452.html

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, "İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T14:10+0300

2024-02-01T14:10+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

kanal istanbul

murat kurum

ibb

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belediye

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"Güngören Kadın Buluşması" kapsamında ilçede bulunan Kurum, etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, dünkü televizyon programında da, daha önce katıldığı diğer programlarda da, son bir asırda Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.6 Şubat depremlerinin acısının çok taze olmasına rağmen, hayatını kaybedenler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınadığını belirten Kurum, "Oradaki kardeşlerimize yeni evlerimizi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. Bu mutluluğa ortak olsunlar. O insanların evinin yapılmasına, orada yeni sağlam güvenli konutlarda oturmasına, mutluluklarına ortak olsunlar." şeklinde konuştu.'Kanal İstanbul senaryosu'Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:Kurum: Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmışCumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." dedi.Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Güngören Gençosman Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"na katıldı.Burada konuşan Kurum, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile ilçenin geleceği için adım attıklarını söyledi.Güngören Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, fizik tedavi merkezimizi, tıp merkezimizi, durdurulan ve şu an oradaki trafiğin sebebi olan meydan projelerimizi biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.Kurum, mevcut İBB yönetimin İstanbul'un hiçbir sorununu gündemine almadığını belirterek, "Yolun sonunu gördükleri için çaresizlik duygusuyla İstanbul'un dışındaki onlarca gündem arasında oradan oraya savruluyorlar. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240129/prof-dr-naci-gorur-15-senede-butun-turkiyeyi-deprem-direncli-hale-getiririz-1080148185.html

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