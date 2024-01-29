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Prof. Dr. Naci Görür: 15 senede bütün Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz
Prof. Dr. Naci Görür: 15 senede bütün Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Depreme hazırlık vadedilecek bir konu olmaktan çıkmalı, Türkiye Cumhuriyeti devleti yasal olarak bütün kentlerimizin... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T10:44+0300
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türkiye
deprem
naci görür
istanbul
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Prof. Dr. Naci Görür, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Görür, “deprem dirençli kentler” tanımını “deprem geldiği zaman o depremi minimum hasarla atlatan kent demektir” şeklinde açıkladı. Görür, “Bizim ülkemizde deprem dirençli kentler bir anayasa konusu olmalı ve ülke bir anlamda iradi şeklinin olaya bakışını değiştirmeli. Yani demeli ki bütün kentler kendini tehdit eden tehlikeyi bilmeli, tehlike gerçekleşince o kente nasıl zarar vereceğini hesaplamalı ve tehlike oluşmadan önlemini almalıdır. Bu sürekli olarak gelişen yeni teknoloji ve anlayışlar olunca onunla beraber ilerleyen bir konu olmalı. Deprem milyonlarca sene önceden beri bu topraklarda oluyor, olacak da. Bu topraklarda kalacaksak bir gece bu kadar insanımızı telef edemeyiz" ifadelerini kullandı.Görür, "Bütün partililer benimle deprem konusunda konuştular, dinlediler, not aldılar. Ben de bütün partililere açık görüşle yaklaştım. Kendilerini bu konuda bilgilerimle aydınlatmak ülke görevidir" diye konuştu.'15 senede bütün Türkiye’yi deprem dirençli hale getiririz'"İnsanlarımız ölmesin, deprem parti ayırt etmiyor. Göçük altında kalan insanların parti hesabı yok. Ölmemeleri mümkün" diye uyaran Görür, "Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Yarın başlayın deseler yarın başlarız 15 senede bütün Türkiye’yi deprem dirençli hale getiririz" dedi.'Bu kadar cahil olmaya hakkımız yok'Görür, "Halen daha depremin gerçek bir doğa olayını bilmiyorlar. Celal Şengör’ün bir kitabı var ‘Senin Cehaletin Beni Rahatsız Ediyor’ diye. Bu kadar cahil olmaya hakkımız yok. Artık şu millet biraz aklını başına toplasın. Deprem nedir nasıl kurtuluruz, kendini yönetmeye talip olanlardan depreme karşı dirençli kenti talep etsin ya!" diye sitem etti.'Siyasilerin mitinglerinde yüzlerce pankart kalksın, depreme karşı dirençli kentler talep edilsin'Görür, "Başladı adaylar konuşma yapmaya. Her yerde kalabalıklar, neden yüzlerce pankart kalkmıyor, neredeyseniz burayı depreme dirençli kentler yapmanızı istiyoruz diye, neden yapmıyoruz, ölüyoruz ya!" sözlerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240127/naci-gorurden-izmirdeki-depreme-iliskin-aciklama-geldi--1080093983.html
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deprem, naci görür, istanbul, siyaset, türkiye
deprem, naci görür, istanbul, siyaset, türkiye

Prof. Dr. Naci Görür: 15 senede bütün Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz

10:44 29.01.2024 (güncellendi: 10:45 29.01.2024)
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - SAMET OĞUZHAN DOĞAN - YASİN ERDEM-AW041905İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - SAMET OĞUZHAN DOĞAN - YASİN ERDEM-AW041905
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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Depreme hazırlık vadedilecek bir konu olmaktan çıkmalı, Türkiye Cumhuriyeti devleti yasal olarak bütün kentlerimizin deprem dirençli hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmalıdır” dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Görür, “deprem dirençli kentler” tanımını “deprem geldiği zaman o depremi minimum hasarla atlatan kent demektir” şeklinde açıkladı. Görür, “Bizim ülkemizde deprem dirençli kentler bir anayasa konusu olmalı ve ülke bir anlamda iradi şeklinin olaya bakışını değiştirmeli. Yani demeli ki bütün kentler kendini tehdit eden tehlikeyi bilmeli, tehlike gerçekleşince o kente nasıl zarar vereceğini hesaplamalı ve tehlike oluşmadan önlemini almalıdır. Bu sürekli olarak gelişen yeni teknoloji ve anlayışlar olunca onunla beraber ilerleyen bir konu olmalı. Deprem milyonlarca sene önceden beri bu topraklarda oluyor, olacak da. Bu topraklarda kalacaksak bir gece bu kadar insanımızı telef edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Görür, "Bütün partililer benimle deprem konusunda konuştular, dinlediler, not aldılar. Ben de bütün partililere açık görüşle yaklaştım. Kendilerini bu konuda bilgilerimle aydınlatmak ülke görevidir" diye konuştu.

'15 senede bütün Türkiye’yi deprem dirençli hale getiririz'

"İnsanlarımız ölmesin, deprem parti ayırt etmiyor. Göçük altında kalan insanların parti hesabı yok. Ölmemeleri mümkün" diye uyaran Görür, "Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Yarın başlayın deseler yarın başlarız 15 senede bütün Türkiye’yi deprem dirençli hale getiririz" dedi.

'Bu kadar cahil olmaya hakkımız yok'

Görür, "Halen daha depremin gerçek bir doğa olayını bilmiyorlar. Celal Şengör’ün bir kitabı var ‘Senin Cehaletin Beni Rahatsız Ediyor’ diye. Bu kadar cahil olmaya hakkımız yok. Artık şu millet biraz aklını başına toplasın. Deprem nedir nasıl kurtuluruz, kendini yönetmeye talip olanlardan depreme karşı dirençli kenti talep etsin ya!" diye sitem etti.

'Siyasilerin mitinglerinde yüzlerce pankart kalksın, depreme karşı dirençli kentler talep edilsin'

Görür, "Başladı adaylar konuşma yapmaya. Her yerde kalabalıklar, neden yüzlerce pankart kalkmıyor, neredeyseniz burayı depreme dirençli kentler yapmanızı istiyoruz diye, neden yapmıyoruz, ölüyoruz ya!" sözlerini kaydetti.
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
TÜRKİYE
Naci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
27 Ocak, 11:50
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