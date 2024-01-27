https://sputniknews.com.tr/20240127/naci-gorurden-izmirdeki-depreme-iliskin-aciklama-geldi--1080093983.html
Naci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde İzmir açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depreme dair değerlendirmede bulundu. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T11:50+0300
2024-01-27T11:50+0300
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türkiye
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan merkez üssü İzmir açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamada bulundu.Görür, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240127/izmirdeki-deprem-sonrasi-prof-dr-ovgun-ahmet-ercandan-uyari-artcilar-iki-hafta-surecek--1080090716.html
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izmir, deprem, naci görür
izmir, deprem, naci görür
Naci Görür'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
11:50 27.01.2024 (güncellendi: 12:32 27.01.2024)
Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde İzmir açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depreme dair değerlendirmede bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan merkez üssü İzmir açıkları olan 5.1 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamada bulundu.
Görür, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde . Sevgiyle