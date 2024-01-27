https://sputniknews.com.tr/20240127/izmirdeki-deprem-sonrasi-prof-dr-ovgun-ahmet-ercandan-uyari-artcilar-iki-hafta-surecek--1080090716.html
İzmir'deki deprem sonrası Prof. Dr Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar iki hafta sürecek
İzmir'deki deprem sonrası Prof. Dr Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar iki hafta sürecek
Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Egelileri uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T09:18+0300
2024-01-27T09:18+0300
2024-01-27T09:18+0300
türkiye
deprem
övgün ahmet ercan
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f9bc9214f123c22fab25307123449232.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından depremi değerlendirdi.Ercan'ın ifadeleri şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240127/validen-aciklama-geldi-izmirde-51-buyuklugunde-deprem-oldu--1080090408.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_a43253ab27891d7676554daaa9aa6f0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, övgün ahmet ercan, izmir
deprem, övgün ahmet ercan, izmir
İzmir'deki deprem sonrası Prof. Dr Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar iki hafta sürecek
Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Egelileri uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Artçılar 2 hafta boyunca sürecek" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından depremi değerlendirdi.
Ercan'ın ifadeleri şöyle:
"Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok."