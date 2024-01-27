https://sputniknews.com.tr/20240127/izmirdeki-deprem-sonrasi-prof-dr-ovgun-ahmet-ercandan-uyari-artcilar-iki-hafta-surecek--1080090716.html

İzmir'deki deprem sonrası Prof. Dr Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar iki hafta sürecek

İzmir'deki deprem sonrası Prof. Dr Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar iki hafta sürecek

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Egelileri uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T09:18+0300

2024-01-27T09:18+0300

2024-01-27T09:18+0300

türkiye

deprem

övgün ahmet ercan

izmir

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından depremi değerlendirdi.Ercan'ın ifadeleri şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240127/validen-aciklama-geldi-izmirde-51-buyuklugunde-deprem-oldu--1080090408.html

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deprem, övgün ahmet ercan, izmir