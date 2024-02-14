https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partinin-hatay-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1080714495.html
İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu
İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu
Sputnik Türkiye
İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T10:49+0300
2024-02-14T10:49+0300
2024-02-14T11:16+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
iyi parti
aday
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İYİ Parti, TBMM’deki grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan isimlere göre Hatay için belediye başkan adayı Nusret Cömert oldu. İYİ Parti’nin Artvin Belediye Başkan Adayı ise CHP’den aday gösterilmemesinin ardından istifa eden Demirhan Elçin oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240213/chpde-3-istifa-birden-1080690118.html
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hatay, hatay büyükşehir belediyesi, iyi parti, aday
hatay, hatay büyükşehir belediyesi, iyi parti, aday
İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu
10:49 14.02.2024 (güncellendi: 11:16 14.02.2024)
İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu.
İYİ Parti, TBMM’deki grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladı.
Açıklanan isimlere göre Hatay için belediye başkan adayı Nusret Cömert oldu.
İYİ Parti’nin Artvin Belediye Başkan Adayı ise CHP’den aday gösterilmemesinin ardından istifa eden Demirhan Elçin oldu.