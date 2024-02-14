https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partinin-hatay-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1080714495.html

İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

Sputnik Türkiye

İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T10:49+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

iyi parti

aday

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İYİ Parti, TBMM’deki grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan isimlere göre Hatay için belediye başkan adayı Nusret Cömert oldu. İYİ Parti’nin Artvin Belediye Başkan Adayı ise CHP’den aday gösterilmemesinin ardından istifa eden Demirhan Elçin oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240213/chpde-3-istifa-birden-1080690118.html

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hatay, hatay büyükşehir belediyesi, iyi parti, aday