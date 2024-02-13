https://sputniknews.com.tr/20240213/chpde-3-istifa-birden-1080690118.html

CHP’de 3 istifa birden

CHP’de 3 istifa birden

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde kritik noktalarda adaylarını dün gece yapılan Parti Meclisi toplantısında belirledi. Toplantının ardından... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T16:09+0300

2024-02-13T16:09+0300

2024-02-13T16:09+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

istifa

gürsel tekin

çukurova

seyhan

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Yerel seçim yaklaşıyor. Partiler adaylarını büyük oranda belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi de dün gece yapılan Parti Meclisi toplantısında, kritik öneme sahip bazı il ve ilçelerdeki adaylarını belirledi.İsimlerin netleşmesinin ardından CHP’de bugün 3 istifa yaşandı.İlk istifa haberi partinin eski İstanbul Milletvekili ve genel sekreteri Gürsel Tekin’den geldi. Tekin, CHP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa kararı aldığını açıkladı.Kararını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Tekin, “Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.” dedi.Tekin şu ifadeleri kullandı:Seyhan Belediye Başkanı da istifa ettiTekin’in ardından ikinci istifa haberi Adana’dan geldi.31 Mart yerel seçiminde aday gösterilmeyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.Akay açıklamasında, “Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.Bir istifa da Çukurova'daBu iki istifanın ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de partisi CHP’den istifa ettiğini açıkladı.31 Mart seçimi için aday gösterilmeyen Çetin, “Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/cukurova-belediye-baskani-soner-cetin-chpden-istifa-etti-1080680532.html

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