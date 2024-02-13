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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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CHP’de 3 istifa birden
CHP’de 3 istifa birden
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde kritik noktalarda adaylarını dün gece yapılan Parti Meclisi toplantısında belirledi. Toplantının ardından... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T16:09+0300
2024-02-13T16:09+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
istifa
gürsel tekin
çukurova
seyhan
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Yerel seçim yaklaşıyor. Partiler adaylarını büyük oranda belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi de dün gece yapılan Parti Meclisi toplantısında, kritik öneme sahip bazı il ve ilçelerdeki adaylarını belirledi.İsimlerin netleşmesinin ardından CHP’de bugün 3 istifa yaşandı.İlk istifa haberi partinin eski İstanbul Milletvekili ve genel sekreteri Gürsel Tekin’den geldi. Tekin, CHP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa kararı aldığını açıkladı.Kararını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Tekin, “Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.” dedi.Tekin şu ifadeleri kullandı:Seyhan Belediye Başkanı da istifa ettiTekin’in ardından ikinci istifa haberi Adana’dan geldi.31 Mart yerel seçiminde aday gösterilmeyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.Akay açıklamasında, “Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.Bir istifa da Çukurova'daBu iki istifanın ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de partisi CHP’den istifa ettiğini açıkladı.31 Mart seçimi için aday gösterilmeyen Çetin, “Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/cukurova-belediye-baskani-soner-cetin-chpden-istifa-etti-1080680532.html
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chp, istifa, gürsel tekin, çukurova, seyhan
chp, istifa, gürsel tekin, çukurova, seyhan

CHP’de 3 istifa birden

16:09 13.02.2024
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde kritik noktalarda adaylarını dün gece yapılan Parti Meclisi toplantısında belirledi. Toplantının ardından bugün CHP’de 3 istifa yaşandı. Partinin eski genel sekreteri Gürsel Tekin ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, partiden istifa etti.
Yerel seçim yaklaşıyor. Partiler adaylarını büyük oranda belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi de dün gece yapılan Parti Meclisi toplantısında, kritik öneme sahip bazı il ve ilçelerdeki adaylarını belirledi.

İsimlerin netleşmesinin ardından CHP’de bugün 3 istifa yaşandı.

İlk istifa haberi partinin eski İstanbul Milletvekili ve genel sekreteri Gürsel Tekin’den geldi. Tekin, CHP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa kararı aldığını açıkladı.

Kararını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Tekin, “Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.” dedi.
Tekin şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür"

Seyhan Belediye Başkanı da istifa etti

Tekin’in ardından ikinci istifa haberi Adana’dan geldi.

31 Mart yerel seçiminde aday gösterilmeyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Akay açıklamasında, “Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir istifa da Çukurova'da

Bu iki istifanın ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de partisi CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart seçimi için aday gösterilmeyen Çetin, “Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.” ifadelerini kullandı.
Soner Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
POLİTİKA
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP'den istifa etti
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