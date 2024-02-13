https://sputniknews.com.tr/20240213/cukurova-belediye-baskani-soner-cetin-chpden-istifa-etti-1080680532.html

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP'den istifa etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çetin açıklamasında, "Tanık olduğum kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T12:28+0300

2024-02-13T12:28+0300

2024-02-13T12:36+0300

politika

soner çetin

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yerel seçimler

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Çetin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasp edilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz" ifadelerini kullandı.Soner Çetin kimdir?1968 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesi Şıhmurat köyünde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği Sarıyakup Mahallesi’nde geçti. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi ile Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi, 1992 yılında mezun oldu. Hemen memleketi Adana’ya dönerek Adana Barosu’nda avukatlık stajına başlayan Soner Çetin 1993 yılından bu yana Adana Barosu’nda kayıtlı üyesi olarak serbest avukatlık yaptı. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı. Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Av. Soner Çetin Adana Barosu bünyesindeki çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Çetin 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olarak seçimlere girdi.Siyasal yaşamına 1992 yılında CHP’nin Seyhan ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Soner Çetin partinin çeşitli kademelerde görevler üstlendi. Soner Çetin 2009 yılında CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Çetin 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yılı 30 Mart’ında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi. Özel hayatıEvli ve 3’ü kız, 4 çocuk babası olan Av. Soner Çetin İngilizce ve Almanca biliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240213/gursel-tekin-chpden-istifa-etti-1080672156.html

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