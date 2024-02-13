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Erdoğan: Daha adil bir dünya mümkün
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240213/gursel-tekin-chpden-istifa-etti-1080672156.html
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti. Tekin sosyal medyadan duyurduğu kararında "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
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gürsel tekin
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CHP'li Gürsel Tekin, mevcut yapıda çalışma imkanı kalmadığını söyleyerek partisinden istifa etti. Tekin, açıklamasında "Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.Tekin'in açıklaması şu şekilde:
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gürsel tekin, istifa
gürsel tekin, istifa

Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

09:37 13.02.2024 (güncellendi: 10:04 13.02.2024)
© AA / Oğuz YeterÖzkan Uğur için AKM'de tören
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti. Tekin sosyal medyadan duyurduğu kararında "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" dedi.
CHP'li Gürsel Tekin, mevcut yapıda çalışma imkanı kalmadığını söyleyerek partisinden istifa etti.
Tekin, açıklamasında "Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.
Tekin'in açıklaması şu şekilde:
Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış, Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
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'CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü'
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