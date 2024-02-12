'CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü'

CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında:



Canlarım!

Ahbap başkanıyım.

Ve siyasi bir kimliğe giremem.

Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi.

Onur duyuyorum.

Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.

Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var🙏