https://sputniknews.com.tr/20240212/chp-hatay-icin-haluk-levente-teklif-goturdu-1080651591.html
'CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü'
'CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü'
Sputnik Türkiye
CHP yönetimi Hatay Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdüğünü aktardı. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T14:06+0300
2024-02-12T14:06+0300
2024-02-12T15:06+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdüğünü aktardı. Cumhuriyet Gazetesi'nden edinilen bilgiye göre Levent teklifi reddetti. Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın belediye çalışanları ile konuşmak için yarın saat 15.30'da Hatay Expo'ya çağırdığı öğrenildi.Haluk Levent'ten cevap geldiHaluk Levent, iddiaları X sosyal medya platformundan cevapladı. Levent, siyasete girme isteğinin olmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240212/turkiye-isci-partisinin-hatay-belediye-baskan-adayi-gokhan-zan-oldu--1080644922.html
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chp, haluk levent, hatay
'CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü'
14:06 12.02.2024 (güncellendi: 15:06 12.02.2024)
CHP yönetimi Hatay Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdüğünü aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdüğünü aktardı.
Cumhuriyet Gazetesi'nden edinilen bilgiye göre Levent teklifi reddetti.
Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın belediye çalışanları ile konuşmak için yarın saat 15.30'da Hatay Expo'ya çağırdığı öğrenildi.
Haluk Levent'ten cevap geldi
Haluk Levent, iddiaları X sosyal medya platformundan cevapladı. Levent, siyasete girme isteğinin olmadığını söyledi.