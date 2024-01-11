https://sputniknews.com.tr/20240111/chpnin-bilecik-belediyesi-baskan-adayi-kesinlesti-melek-mizrak-subasi-kimdir-1079530182.html
CHP'nin Bilecik Belediyesi başkan adayı kesinleşti: Melek Mızrak Subaşı kimdir?
CHP'nin Bilecik Belediyesi başkan adayı kesinleşti: Melek Mızrak Subaşı kimdir?
Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu. Tarzıyla ön plana çıkan Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T11:02+0300
2024-01-11T11:02+0300
2024-01-11T11:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
melek mızrak subaşı
bilecik
bilecik belediyesi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
belediye
belediye başkanı
belediye başkan adaylığı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066347881_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_cebc78f980f538c5b1591760f58774b1.jpg
CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından toplandı. İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları belirlendi. O isimler arasında Melek Mızrak Subaşı da yer aldı.Melek Mızrak Subaşı, daha önce Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle gündeme gelmişti.Vekaleten başkanlığa seçilmiştiCHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, geçen yıl 25 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart tarihinde, Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan Başkanvekilini belirlemişti.Melek Mızrak Subaşı kimdir?Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulu'nda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti. Başkanvekili seçilen, Millet İttifakı adayı CHP'li Muharrem Tükekçioğlu'nun da geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından meclis üyeliği düşürülmesi nedeniyle, Bilecik Belediye meclis üyeleri yeniden sandık başına giderek başkanvekilini belirlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-eskisehir-adayini-acikladi-ayse-unluce-kimdir-1079529138.html
bilecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066347881_75:0:1966:1418_1920x0_80_0_0_ea409888aac0b9c780983d6323778194.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bilecik belediye başkan adayı melek mızrak subaşı kimdir, melek mızrak subaşı kimdir, melek mızrak subaşı kaç yaşında, melek mızrak subaşı evli mi, melek mızrak subaşı nereli, melek mızrak subaşı daenerys targaryen, daenerys targaryen belediye başkanı, melek mızrak subaşı ekşi, melek mızrak subaşı boyu, melek mızrak subaşı eşi
bilecik belediye başkan adayı melek mızrak subaşı kimdir, melek mızrak subaşı kimdir, melek mızrak subaşı kaç yaşında, melek mızrak subaşı evli mi, melek mızrak subaşı nereli, melek mızrak subaşı daenerys targaryen, daenerys targaryen belediye başkanı, melek mızrak subaşı ekşi, melek mızrak subaşı boyu, melek mızrak subaşı eşi
CHP'nin Bilecik Belediyesi başkan adayı kesinleşti: Melek Mızrak Subaşı kimdir?
Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu. Tarzıyla ön plana çıkan Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetilmişti. Peki, Bilecik Belediye başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir?
CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından toplandı. İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları belirlendi. O isimler arasında Melek Mızrak Subaşı da yer aldı.
Melek Mızrak Subaşı, daha önce Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle gündeme gelmişti.
Vekaleten başkanlığa seçilmişti
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, geçen yıl 25 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart tarihinde, Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan Başkanvekilini belirlemişti.
Melek Mızrak Subaşı kimdir?
Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulu'nda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.
Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti. Başkanvekili seçilen, Millet İttifakı adayı CHP'li Muharrem Tükekçioğlu'nun da geçmişte aldığı bir cezanın onaylanmasının ardından meclis üyeliği düşürülmesi nedeniyle, Bilecik Belediye meclis üyeleri yeniden sandık başına giderek başkanvekilini belirlemişti.