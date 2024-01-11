https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-eskisehir-adayini-acikladi-ayse-unluce-kimdir-1079529138.html

CHP Eskişehir adayını açıkladı: Ayşe Ünlüce kimdir?

CHP Eskişehir adayını açıkladı: Ayşe Ünlüce kimdir?

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından büyükşehirler dahil bazı belediye başkan adayları açıklandı. Uzun yıllardır... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T10:26+0300

2024-01-11T10:26+0300

2024-01-11T10:26+0300

politika

chp

ayşe ünlüce

eskişehir

yılmaz büyükerşen

belediye başkan adaylığı

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Eskişehir'de 25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi. Büyükerşen'in yerine Parti Meclisi kararıyla Ayşe Ünlüce aday gösterildi. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce kimdir?Ayşe Ünlüce kimdir?1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi. 2 çocuk annesi olan Ayşe Ünlüce, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Aydın Ünlüce’nin de eşiydi.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-pm-sona-erdi-yeni-adaylar-aciklaniyor--1079520346.html

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