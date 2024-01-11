https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-pm-sona-erdi-yeni-adaylar-aciklaniyor--1079520346.html
CHP PM sona erdi: Yeni adaylar açıklanıyor
CHP PM sona erdi: Yeni adaylar açıklanıyor
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T01:12+0300
2024-01-11T01:12+0300
2024-01-11T01:23+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
deniz yücel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklama yaptı.CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deniz yücel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deniz yücel
CHP PM sona erdi: Yeni adaylar açıklanıyor
01:12 11.01.2024 (güncellendi: 01:23 11.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklama yaptı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı:
Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Ayşe Ünlüce oldu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş olarak belirlendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer oldu.
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal oldu.