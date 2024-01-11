https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-parti-meclisi-toplantisinda-gerginlik-1079519756.html

CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik

CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik

CHP'de aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında gerginlik yaşandı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T00:02+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının devam ettiği sırada salon önünde gerçekleşen bağrışmalar gerginliğe neden oldu. İHA'nın haberine göre yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240110/chpnin-adana-ve-hatay-adaylari-belli-oldu-1079518354.html

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