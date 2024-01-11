https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-parti-meclisi-toplantisinda-gerginlik-1079519756.html
CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik
CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik
CHP'de aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında gerginlik yaşandı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T00:02+0300
2024-01-11T00:02+0300
2024-01-11T00:03+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının devam ettiği sırada salon önünde gerçekleşen bağrışmalar gerginliğe neden oldu. İHA'nın haberine göre yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240110/chpnin-adana-ve-hatay-adaylari-belli-oldu-1079518354.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik
00:02 11.01.2024 (güncellendi: 00:03 11.01.2024)
CHP'de aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında gerginlik yaşandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının devam ettiği sırada salon önünde gerçekleşen bağrışmalar gerginliğe neden oldu.
İHA'nın haberine göre yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.