https://sputniknews.com.tr/20240110/chpnin-adana-ve-hatay-adaylari-belli-oldu-1079518354.html

CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi

CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi

CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından yerel seçimler için Adana adayı olarak Zeydan Karalar, Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T22:21+0300

2024-01-10T22:21+0300

2024-01-10T22:30+0300

türkiye

chp

hatay

adana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077053983_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bdd168ec3edc3e6494bc3d051ed263d.jpg

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlerde aday olacak isimler belli olmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı yeniden aday olarak gösterme kararı alındı.CHP'nin Hatay adayı ise Lütfü Savaş olduğu öğrenildi.

türkiye

hatay

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, hatay, adana