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CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi
CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi
CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından yerel seçimler için Adana adayı olarak Zeydan Karalar, Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlerde aday olacak isimler belli olmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı yeniden aday olarak gösterme kararı alındı.CHP'nin Hatay adayı ise Lütfü Savaş olduğu öğrenildi.
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CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi

22:21 10.01.2024 (güncellendi: 22:30 10.01.2024)
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA
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CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından yerel seçimler için Adana adayı olarak Zeydan Karalar, Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı.
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlerde aday olacak isimler belli olmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı yeniden aday olarak gösterme kararı alındı.
CHP'nin Hatay adayı ise Lütfü Savaş olduğu öğrenildi.
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