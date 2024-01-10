https://sputniknews.com.tr/20240110/chpnin-adana-ve-hatay-adaylari-belli-oldu-1079518354.html
CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi
CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi
CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından yerel seçimler için Adana adayı olarak Zeydan Karalar, Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T22:21+0300
2024-01-10T22:21+0300
2024-01-10T22:30+0300
türkiye
chp
hatay
adana
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CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlerde aday olacak isimler belli olmaya başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı yeniden aday olarak gösterme kararı alındı.CHP'nin Hatay adayı ise Lütfü Savaş olduğu öğrenildi.
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chp, hatay, adana
CHP'de Adana'da Karalar ve Hatay'da Savaş yeniden aday gösterildi
22:21 10.01.2024 (güncellendi: 22:30 10.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından yerel seçimler için Adana adayı olarak Zeydan Karalar, Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı.
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçimlerde aday olacak isimler belli olmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı yeniden aday olarak gösterme kararı alındı.
CHP'nin Hatay adayı ise Lütfü Savaş olduğu öğrenildi.