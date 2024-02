https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-izmir-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-listesi-1080790991.html

2024 yerel seçimleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayları listesi

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Hangi partiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını belirledi?

31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Cemil Tugay, AK Parti Hamza Dağ, İYİ Parti Ümit Özlale, Vatan Partisi Serhan Bolluk, Zafer Partisi Naşit Birgüvi, Saadet Partisi Mustafa Erduran ve Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.CHP'de İzmir tartışmaları alevlendi: Tunç Soyer yeniden aday gösterilmediCumhuriyet Halk Partisi, 2024 yerel seçimleri için İzmir adayında değişikliğe gitti. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 58.1 ile belediye başkanlığı koltuğuna oturan Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu sefer Cemil Tugay oldu.CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, CHP'nin kentte modern, özgür, birbirine saygı ve sevgi dolu bir yaşam tarzının, demokrasinin, eşitliğin, adaletin teminatı olduğuna işaret etti. İzmir'in her zaman nefret dilinden uzak durduğunu anlatan Tugay, "Şunu kimse unutmasın; İzmir'i siyasi dillerinde küçümseyen, ayrıştıran, bölen, öfkeli dile İzmirlinin tertemiz oyları gitmez. İzmirliler, kendilerine şirin gözükmek için kılıktan kılığa girmeye çalışanları da çok kolay tanır. Özünde rant ve yağma olan, gerçekçi olmayan projelerle insanlarımızın ağzına bir parça bal çalmaya çalışanlara da gerekli cevabı her zaman vermiştir, yine verir. Artık anlamaları lazım ki İzmir’i hiçbir zaman alamayacaklar" sözlerini zikretmişti.CHP'nin İzmir adayı kararı, görevini yürütmekte olan Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından iyi karşılanmamıştı. Yerel seçimler için İzmir’den yeniden aday gösterilmeyen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisini eleştirerek, “Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır” demişti. Aday gösterilmeyen mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili açıklama yapan Özgür Özel de halk buluşmasında İzmirlilere seslenerek, "Tunç Soyer ile önce ve sonra konuştum. Onun İzmir'in, partinin bir değeri olduğunu konuştuk. Tüm emekleri için sizlerden Tunç Başkan'a da teşekkür alkışı rica ediyorum. Bu partinin yürüyüşü Cumhuriyet, demokrasi, kalkınma yürüyüşüdür" açıklamasında bulunmuştu. Aynı konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay hakkında övgüyle söz eden Özgür Özel, "Bu yola çıktığımda inançlı, kararlı, cesur, makam mevki endişesi duymayan, doğrunun arkasında duran, duyarlı bir siyasetçi, yol arkadaşım, iftiralara rağmen üstüne leke yapışmayan, sütte leke var onda leke yok arkadaşımızı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaptık" sözlerini kaydetmişti.Cemil Tugay kimdir?Cemil Tugay, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da doğdu.1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı. 1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, Karşıyaka Belediye Başkanı Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kapattı.İngilizce ve Fransızca bile Tugay, evli ve 3 çocuk babasıdır.'Şimdi sıra İzmir’de': AK Parti'nin İzmir adayı Hamza DağCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 17'si büyükşehir 48 belediye başkan adayını geçtiğimiz günlerde açıkladı. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.İzmir’den aday gösterilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden İzmirlilere seslenen Hamza Dağ ilk mesajında, “Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde; mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir. Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir. Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir. Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz" cümlelerini kaydetti.Hamza Dağ, “İzmir için, sadece İzmir’in mutlu yarınları için yeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız” diyerek 11 başlık altında projelerini açıkladı. Dağ projelerini, "Bu proje başlıkları şöyle; Ulaşılabilir İzmir, sosyal belediyeciliği ile eşsiz İzmir, çevre altyapısıyla eşsiz İzmir, dönüşümüyle eşsiz İzmir, turizmiyle eşsiz İzmir, eğitim ve istihdamıyla eşsiz İzmir, akıllı şehircilik, sağlık altyapısıyla eşsiz İzmir, tarımıyla eşsiz İzmir, spor altyapısıyla eşsiz İzmir, kültürüyle eşsiz İzmir" başlıkları ile sundu.İzmir’in sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projenin Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması olduğunu ifade eden Dağ, “Kanalizasyonlardan çıkan atık su arıtılmadan körfeze salınıyor, İzmir Körfezinin bugünü ve geleceği yok ediliyor. Şuanda körfezin dibinde 2,5 metreyi aşkın balçık olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum artık öyle bir noktaya gelmiştir ki, körfeze salınan bu atık suyun taşıdığı ağır metaller ve kimyasallar sebebiyle deniz canlılarının bölgede yaşamı neredeyse bitme noktasına gelmiştir. 4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız” cümlelerine yer verdi.Hamza Dağ kimdir?Hamza Dağ 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'da doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev aldı. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine geldi.Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.İYİ Parti İzmir’de dengeleri değiştirebilecek mi?İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.2024 Yerel Seçimleri’nde İzmir’den aday çıkaracaklarını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum” dedi.İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale öncelikle deprem bölgelerinde belediye başkan adaylarının önceliğinin kentsel dönüşüm olması gerektiğini söyledi.Kentsel dönüşümü önemsediklerini ifade eden Özlale, "Ben buradan sözünü veriyorum. Biz İzmir'i çok daha güzel ve afetlere dirençli kent haline getirmeliyiz. İstihdam konusunda ben sabah otobüsle İzmir'e gelip öğleden sonra belediyede çalışanlara karşıyım. Belediyeler kişiye göre iş bulma değil, işe göre liyakatli insanları bulma kurumları olmalıdır" diye konuştu.Özlale, İzmir'in bir partinin kalesi olmadığını vurgulayarak, "Burası Cumhuriyet'in, özgürlüğün, zenginliğin kalesi olmuş. Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin kalesi olmuş ve hiçbir partinin kalesi olamayacak kadar da kadim bir kültüre sahip" dedi.2019 Yerel seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti 2024 yerel seçimlerinde kendi adayını çıkardı. Özellikle 'CHP’nin kalesi' olarak bilinen İzmir’de İYİ Parti’nin aday çıkarması hususunun dengeleri değiştirip değiştemeyeceğini merak konusu.Ümit Özlale kimdir?Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya'da doğdu. Özlale 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College’de tamamladı. Çeşitli üniversitelerde çalışan Özlale, 2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı, 2020 Eylül ayında İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak göreve başladı. Özlale, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. 2023 Haziran ayında İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Vatan Partisi'nden 'rantçı değil halkçı aday'Vatan Partisi, İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı duyurdu. Parti'nin İzmir İl Başkanı Dr. Serhan Bolluk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri İzmir’in sahipsiz olduğunu söyleyerek İzmir'in sahipsiz ve hak ettiği yerin çok uzağında olduğunu ifade eden Bolluk, "Neyimiz yok diye başınızı ağrıtmayalım ve neyimiz var ona bakalım. Hem sanayide hem tarımda başa güreşiyoruz. Sadece Türkiye’nin değil, bütün bir Asya’nın kapısıyız. Avrupa’nın, Afrika’nın ve bütün batının yolu bizden geçiyor. Kuşak Yol’un en ucundaki limanız. Limanımız, birkaç dokunuşla sekiz kat daha kapasiteli çalışabilir. Nitelikli, çağdaş, eğitimli insan gücümüz büyük avantajımız. Ancak bakıyoruz, rehber olacağız diye önümüze düşenler, rant kavgasının dibindeler. Hem kendi içlerinde hem de rakipleriyle, hangimiz daha çok alırız savaşı içindeler. Uzağa bakmak ne kelime, pay kavgasından burunlarının önünü göremez haldeler. Biz ise ufka bakıyoruz ve dünyanın incisi bir şehir görüyoruz. İkincisi, Hükümet’le rant kavgasına girmeyeceğiz. İzmir’in, İzmirlilerin menfaatleri için işbirliği ve uyum içinde çalışacağız" sözlerini kaydetti.İzmir’in deprem şehri olduğunu da hatırlatan Bolluk, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının rafta duran İzmir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirileceğini vurgulayarak, “Öncelikli sorunumuz konut. Hem deprem tehdidine hem de kira ve ev fiyatlarındaki yükselişe karşı Belediye’nin ilk görevi arsa üretmek" cümlelerinin altını çizdi.Bolluk 'suyu bol izmir', 'yeni barajlar için işbirliği' ve ‘Körfez'in temizlenmesi’ projeleri ile İzmir'e hizmet edeceklerini vurguladı.Bir süre önce Bolluk, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 bütçe tasarısında Soyer’in belediyeye LGBT için açtığı şubelere toplam 60 milyon liraya yakın bütçe ayırdığını öne sürmüştü.Konuya ilişkin açıklama yapan Bolluk, çürüyen LGBT ideolojisinin Türkiye’deki sözcüsü Kaos GL’nin programında ilan ettiği şube müdürlüğüne ayrılan bütçeyi "CHP’li belediye LGBT’ye hizmet için 19 milyon lira ayırıyor. Bununla kalmıyor, bu kez 34. Sayfada önümüze ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetlerinin yürütülmesi’ için öngörülen 40 milyon 808 bin lira ödenek geliyor. Toplumsal Cinsiyet diye uydurdukları kavram da yine LGBT yüceltmesi" cümleleriyle tenkit ederek Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Vatan Partisi’nin LGBT Şube Müdürlüğünü kapatarak yerine Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü açacağının altını çizdi.Serhan Bolluk kimdir?13 Nisan 1960’da Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Mecburi hizmetini 1987’de tamamladıktan sonra 2000’e Doğru dergisinde gazeteciliğe başladı. Ulusal Kanal ve Aydınlık dergisi ile gazetesinde muhabirlik, servis şefliği ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. 12 Ağustos 2013’te İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu tarafından Genel Sekreterlik görevine getirildi. 4-5-6 Ekim 2013 günleri Ankara’da gerçekleşen 9. Genel Kurultay’da Merkez Karar Kurulu’na, ardından Merkez Yürütme Kurulu’na seçildi. Halen Vatan Partisi Genel Saymanlık görevini yürüttü. Şu anda Görev Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.Evli ve üç çocuk babasıdır.'Bu seçim farklı olacak'Saadet Partisi İzmir Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Erduran'ı aday gösterdi.Aday gösterilmesine ilişkin yaptığı açıklamada Erduran, "Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun tensipleriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tarafıma tevdi edildi. Beni bu göreve layık gören başta muhterem genelbaşkanım olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulunmuştu.Erduran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘94 ruhuna geri döneceğiz’ sözlerine atıfta bulunarak, “O ruh, çağırmakla gelmez. O ruhu siz çoktan kaybettiniz. 22 yıldır 94 ruhunu çöpe attıran neydi? Sizin Milli Görüş gömleğiyle bağlantınız kalmadı. Bugün ihtiyaç duyuyorsunuz; çünkü millet gerçekleri görmeye başladı” ifadelerini kullanmıştı.Bu seçim çok farklı olacak diyen Erduran, “Her siyasi partide bir takım tepkiler var. Bu tepkiler nerede toplanır, bu önemli olacak. İki kutuplu olarak düşünmemek lazım. İzmir’i ve Türkiye’yi kutuplaşmaktan kurtarmak gerekiyor” açıklamasında bulunarak, kentsel dönüşüm ile ilgili çağrıda bulunan Saadet Partisi adayı, “Deprem konutları yapmak için illaki bir şehrin yerle bir mi olması gerekiyor? Depremden sonra yardım kampanyaları başlatıldı. Gelin bu kez canlarımız gitmeden o kampanyaları başlatalım” ifadelerini kullandı.Mustafa Erduran kimdir?Aslen Konyalı olan Mustafa Erduran, İzmir’de yaşamaktadır. İzmir İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve aktif olarak iş hayatının içerisinde yer alan ve siyasi faaliyetlerini Saadet Partisi çatısı altında sürdüren Erduran, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı olarak görev yapıyordu. Mustafa Erduran 9 Şubat 2024 tarihinde sosyal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.‘İzmir'de hiçbir sığınmacıya işyeri açma ruhsatı vermeyeceğiz’Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Naşit Birgüvi'yi gösterdi.Belediyecilik hizmetini vatan ve bayrak aşkı olarak gördüklerini ifade eden Birgüvi, verilen hizmeti de ‘namus’ olarak bildiklerini ifade ederek söylediklerinin tamamının ‘namus sözü’ olduğunu ifade etti.Belediyenin gelirlerini savurmadan, özkaynaklarını doğru kullanarak ‘5’li çetelere’ peşkeş çekmeyeceklerini belirterek belediyeyi iktisadi olarak çok rahat yönetebileceklerini her fırsatta ifade eden Birgüvi, bu politikalarını 'Zafer belediyeciliği' olarak nitelendiriyor.Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunan bir çizgide olduklarının altını çizen Birgüvi, belediye seçimlerini kazanmaları halinde israfın önüne geçeceklerini dile getiriyor.Seçim kampanyasında Türkiye'deki sığınmacı sorununa da değinen Birgüvi, İzmir'de resmi kayıtlara göre 300 bin, resmi olmayan kayıtlara göre 600 bin üzerinde sığınmacı olduğunu belirterek belediye seçimlerini kazandıklarında belediye bütçesinden para harcanmayacağını aksine teşvikler verilerek şehri ve ülkeyi terk etmelerini sağlayacaklarını vurguladı. İzmir'de sığınmacıların alacağı hizmetleri Türk vatandaşlarının alacağı hizmetlerin 3 katına vereceklerini belirten Birgüvi, İzmir'de hiçbir sığınmacıya işyeri açma ruhsatı vermeyeceklerini, ruhsatı olanları da iptal edeceklerinin altını çizdi.Naşit Birgüvi kimdir?Birgüvi 1959 İzmir'de doğdu. İzmir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü’nde okudu. Gençlik yıllarından bu yana siyasetle uğraşan Birgüvi, 1987-1995 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı, 2001-2002 yılları arasında dönemin DYP Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu Çiller’in danışmanlığı ve İl Seçim İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. Çeşitli gazete ve dergilerde siyasi makale ve köşe yazıları yayımlandı. 1996 yılında Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Bir süre İZTO üyeliği, Altay Spor Kulübü kongre üyeliği ve Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Genel Kurul delegeliği yaptı. Birgüvi, evli ve iki çocuk babasıYeniden Refah Partisi Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan oldu.Partinin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım töreni, 'Ahlaklı belediyecilik' ve 'Şehrine sahip çık' temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Törende konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilik anlayışlarına karşı, kendilerinin 'ahlaklı belediyeciliği' esas alacaklarını söylerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemal Arıkan'ı duyurdu.Cemal Arıkan kimdir?Cemal Arıkan 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.Ticaretle uğraşan Arıkan 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Yeniden Refah Partisi’ne katılan Arıkan İzmir İl Başkanı olarak görev yaptı.Arıkan evli, iki çocuk babası.

