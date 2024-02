https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-ankara-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080768472.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

Sputnik Türkiye

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Pek çok partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları belirlendi. Peki... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T12:30+0300

2024-02-16T12:30+0300

2024-02-16T12:54+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

chp

mansur yavaş

adalet ve kalkınma partisi

turgut altınok

iyi parti

cengiz topel yıldırım

vatan partisi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103887/46/1038874653_0:62:1020:636_1920x0_80_0_0_db1b84e297c989772d3f0261aa31d8b4.jpg

31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Mansur Yavaş, AK Parti Turgut Altınok, İYİ Parti Cengiz Topel Yıldırım, Zafer Partisi Bartu Soral, Vatan Partisi Utku Reyhan, Memleket Partisi Zafer Burak Hasar ve Yeniden Refah Partisi Suat Kılıç isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.Yeniden aday gösterilen Yavaş, 2019’da yüzde 50.93 oy almıştıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2024 Yerel Seçimleri'ndeki adaylığı kesinleşerek yeniden CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu. 2019 seçimlerinde yüzde 50.93 oranın bir oy alarak belediye başkanı seçilen Yavaş'ın en yakın rakibi olan AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.12 almıştı.Başvurusu esnasında yaptığı basın açıklamasında Yavaş, “Seçimlerden önce bir zihniyet değişikliği yapacağımızın ve tarafsız bir şekilde Ankara halkına hizmet edeceğimizin sözünü vermiştik. 'Proje nedir?' diye soranlara da aç ve açıkta kimseyi bırakmamak ve Ankara'dan kazandığımız yine Ankara'ya harcamak diye açıklamıştık. Örnek alındık, karşılığında dünya çapında ödüller de aldık. Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermeyi amaçladık, bunu yapmaya da devam edeceğiz” cümlelerini kaydederek seçim kampanyasına başlamıştı.2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinki adaylık sürecinde ismi geçen Yavaş, bu iddiaları reddederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açıklamıştı. “Ankara halkından aldığımızı Ankara halkına geri vereceğiz” sözünü kırsal kalkınmada belediyecilik tarihinin en büyük desteği Ankara halkına verdiğini ifade eden Yavaş, 6 milyonluk Ankara’da kimseyi aç ve açıkta bırakmadığının altını çizmişti. Başkanlığı boyunca hak eden herkese destek olduklarının altını çizen Yavaş, hiç kimseyi ayırmadığını belirterek en çok oy veren değil, ihtiyacı olan yere hizmet getirdiğini zikretmişti.Ankaralının parasını çöp projelere asla gömmeyeceğinin de altını çizen Yavaş, “Çalmayacağız çaldırmayacağız” diyerek 'Çalıyor ama çalışıyor' söylemini Ankara halkının hafızasından silip atacağını vurgulamıştı.Mansur Yavaş Ankara halkına güvendiğini belirterek bu dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğini dile getirmişti.Mansur Yavaş kimdir?Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955’te Ankara, Beypazarı’nda doğmuştur. Avukat, siyasetçi ve Ankara Belediye Başkanı’dır.Yavaş, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olarak yüzde 51 oy almış ve Beypazarı'nın Belediye Başkanı olmuştur. 18 Nisan 2004'teki seçimlerde daha yüksek oy oranı ile yeniden seçilmiştir. Mansur Yavaş 2009 yılına kadar Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev almıştır.Yavaş, 2013 yılında CHP'ye geçmiş ve 2014 yılında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine katılmıştı ve bu seçimlerde 1 puan farkla dönemin belediye başkanı Melih Gökçek'e karşı kaybetmişti. 2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na aday olan Yavaş, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkanı seçilmiştir.9 Aralık 2020’de Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından '9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü' kapsamında 2020 Şeffaflık Ödülü'ne layık görülmüştür.Evli ve iki çocuk babasıdır.AK Parti'den Ankara'ya MHP kökenli başkan adayıCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı.AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Altınok, basın mensuplarına yaptığı ilk açıklamada 'Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, bütün Ankara'yı ilmek ilmek, dantel gibi nakış nakış eserle ve hizmetlerle öreceklerini' söyledi.AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı sonrası basın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na aday olmasını sağladıkları için teşekkür eden Altınok, "Ayrıca Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup 'Altınok olsun, oy vereceğim' diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu kadim şehri, Başkentimizi nice eserler ve nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak, hayal edilemeyen hizmetler... Ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz” sözlerini kaydetmişti.Emeklilere her ay 5 bin TL ödeme vaadiTurgut Altınok herkese, her kesime dokunacaklarını belirterek, emeklilere ve gençlere de müjdelerinin olacağını ve bunu yakın zamanda duyuracaklarını söylemiş ve ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 5 bin TL ödeme vaadinde bulunmuştu.Ankara 5 yılda çölleştiğini ve ağaçların söküldü söküldüğünü öne süren Altınok, 31 Mart'taki yerel seçimlerde başkentte yüzde 73 oranında oy alabilecek potansiyelleri olduğunu iddia etmişti.Turgut Altınok kimdir?Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’da doğdu.Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından 'Fahri Doktora' unvanına aldı. Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları`nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı İYİ Parti'den adayİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı.Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını yapıyordu."Ankara’ya memat gelmemiş fakat hayat Ankara’dan gitmiştir" diyen aday Yıldırım, Ankara’nın hak ettiği yerde olmadığını söyleyerek, "Ankara; adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Ankara son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara her fanteziyi proje zanneden zihniyet ile her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır. Bu iki zihniyet Ankara’yı malulen emekli hale çevirmiştir" açıklamasında bulunarak seçim çalışmalarına başlamıştı.'Altınok ve Yavaş’ın bol keseden dağıtma sözünü verdikleri nakdi yardımlar gaipten gelmiyor'Adaylığı kesinleştikten sonra sosyal medya hesabı X'te açıklamalarda bulunan Yıldırım, Mansur Yavaş’a yoğun eleştirilerde bulunmuştu.Yine sosyal medya hesabı X’te seçim kampanyasına ilişkin Ankaralılara seslenen Yıldırım, Ankara’da aile kavramına hususi ehemmiyet vereceklerini belirterek popülizm yapmayacaklarını; ulaşımdan depreme, altyapıdan sosyal yardımlara birçok alanda önceliklerinin aile kurumunu yaşatmak ve güçlendirmek olacağının altını çizmişti.Rakiplerine yönelik de eleştirilerde bulunan Yıldırım, “Biz vergi vererek ülkemizin halihazırda yükünü çeken, çalışan ve üreten insanlarımızı korumak mecburiyetindeyiz. Sn. Turgut Altınok’un ve Sn. Mansur Yavaş’ın bol keseden dağıtma sözünü verdikleri nakdi yardımlar gaipten gelmiyor” diyerek bu yardımların insanların vergileriyle karşılandığını belirterek gelecek nesli düşünerek adım atanlardan olduğunu zikretmişti.Cengiz Topel Yıldırım kimdir?Cengiz Topel Yıldırım, 1964 yılında Nevşehir Kozaklı'da doğdu.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Cengiz Topel Yıldırım 2014’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı. Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlendi. Cengiz Topel Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.'Türkiye’nin Vatan Partisi dışında bir doktoru yok'Vatan Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Utku Reyhan oldu.Kurultayda konuşan Ankara İl Başkanı ve ABB adayı Utku Reyhan, “Türkiye’nin Vatan Partisi dışında bir doktoru yoktur. Şimdi biz bu hasta adamı eskisinden daha güçlü hale getirmek için kollarımızı sıvıyoruz. Doktor Vatan Partisi, reçete ise üretim devrimi programıdır" sözlerini kaydetti.Ankara'nın on yıllardır rant şebekelerinin elinde can çekiştiğini belirten Reyhan, Milli Mücadele'nin ateşiyle büyüyen şehrin zaman içinde bir beton yığınına dönüştüğünün altını çizmişti.Manşur Yavaş'ı eleştirmişti: 'Yolsuzluğa karıştığı tespit edilen 3 kişiyi daire başkanı yaptı'Ankara'nın AK Parti'den kaçarken CHP ve İYİ Parti'ye tutulduğunu vurgulayan Reyhan, "Mansur Yavaş aday olduğunda 5 yıl içinde neler yapacağını söyledi. Bunların yüzde 95'i gerçekleşmedi. Peki Mansur Yavaş 5 yılda ne yaptı? Süleymancıları Belediye'ye doldurdu. En az üç daire başkanı Süleymancı. 2 bin Süleymancı tespit ettik bunu yalanlayamadılar. Melih Gökçek döneminde yolsuzluğa karıştığı tespit edilen 3 kişiyi daire başkanı yaptı. 24 kişiyi aynı zamanda belediye şirketlerinde maaşlara bağladılar. Artık belediyelerde birilerinin tanıdığı değilseniz iş güvencesiyle çalışmak imkansız hale geldi. Biz belediye işçileriyle beraber buna karşı mücadele edeceğiz. Saymakla bitmez. Hırsızlık, yolsuzluk, tarikatçılık" açıklamalarında bulunmuştu.Tüm bu hususların Atatürk maskesiyle topluma sunulduğunu ifade eden Reyhan, Ankarayı' akbabalardan kurtarmak için aday olduğunu belirterek, "Halkçı, kamucu, üreten belediyeciliği bütün dünyaya göstermek için adayım. Ankara'yı yeniden hayata döndürmeye talibim" sözlerini zikretti.Utku Reyhan kimdir?Utku Reyhan 1985 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğdu.İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.2002 yılından bu yana İşçi Partisi’nin (Vatan Partisi) çeşitli kademelerinde görev yaptı. İşçi Partisi Öncü Gençlik’te Ankara İl Başkanı, MYK Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Türkiye Gençlik Birliği’nin kuruluşunda sözcülük görevini yürüten Reyhan, ilerleyen yıllarda TGB’de Ankara İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü.Utku Reyhan 12 Nisan 2021 tarihinde Vatan Partisi Başkanlık Kuruluna seçilmiş ve yeniden Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Reyhan, Ulusal Strateji Merkezi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanlığı ve Propaganda Bürosu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.Aydınlık Gazetesi’nde haber müdürlüğü de yapan Reyhan, haftanın iki günü Aydınlık’ta köşe yazmaktadır. Halen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı olan Reyhan, evli ve bir çocuk babasıdır.'Ankaralıya bu iki zihniyetten birini seç diyemeyiz'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ulus'taki 1. TBMM Binası'nın önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adaylarının Bartu Soral olduğunu duyurdu.Soral'ın 'proje insanı' olarak Zafer Partisinin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi olduğunu dile getiren Özdağ, Ankara'nın daha iyi yönetilmesi için seçmenlerden destek istedi.Bartu Soral hakkında seçmenleri bilgilendiren Özdağ, "Bartu Bey, deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek projeler dosyasıyla seçimlere doğru yürüyor" dedi.Daha sonra medyaya birtakım açıklamalarda bulunan Soral, "Ankara Melih Gökçek’le 25 sene bir çöküntü yaşadı. Ankara, Gökçek döneminde başkent olma özelliğini kaybetti. Ortak ve yeşil alanların olduğu, yürüyüşlerin yapılabildiği, Ankaralının birbirine hal hatır sorduğu bir ortamdan daha bireyci, bireysel, ortak birtakım faaliyetlerin yapılamadığı bir yer haline geldi. Ondan sonraki 5 senede Mansur Yavaş bunu tamir edemedi. Gökçek’in yıkıntısını devraldı, yıkıntı olarak bıraktı. Bugün de Ankaralıyı iki aday arasına sıkıştırıyorlar. Birisi AK Parti geleneğinden gelen Altınok diğeri 5 senede, özlediğimiz başkentin sorunlarını halledecek bir performans sergileyemeyen Yavaş. İkisi de birbirine benziyor. Ankaralıya, 'bu iki zihniyetten birini seç' diyemeyiz" cümlelerini kaydetmişti.Bartu Soral kimdir?Bartu Soral 1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans, Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye’nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı.2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, hem akademik çalışmalarına devam etmiş, Başkent Üniversitesi’nde ders vermiş, çeşitli gazetelerde köşe yazmış, söyleşi yapmış, konferans ve sempozyumlarda tebliğ sunmuş, hem de büyük ölçekli yatırımlar için uluslararası finansman arayışındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. Halen Azerbaycan’da yatırımları bulunan ve Orta Asya ülkeleri ile iş birlikleri üstüne çalışan Soral, Türk firmaların başta Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmakta ve uluslararası finansmana erişimlerine yardımcı oluyor.'Alternatifsiz kalan Akaralılar için alternatif, Yeniden Refah Partisi'Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalara başladığını söyledi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç "Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif, Yeniden Refah Partisi'dir. Alternatif, Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç'tır” dedi.Ankara Belediye Başkanı olması halinde 'bambaşka ve enerjisi yüksek bir Ankara göreceksiniz' diyen Kılıç, "Genç Cumhuriyetimize, genç başkent ruhunu yansıtan bir Ankara'da yaşama fırsatını sizlere sunacağız" dedi.Suat Kılıç kimdir?Sulat Kılıç 1972'de Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 22,23 ve 24. Dönemlerde Samsun Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nde görev aldı.Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. T.C. Hükümeti’nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildi. Kurucu bakanlık süresince, merkez ve taşra teşkilatını yapılandırdı. 81 ilimizde spor tesisleri ve üniversite yurtları ile gençlik ve spor projelerinde önemli atılımlar gerçekleştirdi.Üç dönem TBMM’de bulunan Kılıç’ın 3 Kasım 2002 seçimleri ile başlayan milletvekilliği görev süresi 7 Haziran 2015 seçimleri ile sona erdi.Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.'Memleket Partisi'nin gücüne inanıyorum'Memleket Partisi, aralarında Ankara’nın da bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanı adayını açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Zafer Burak Hasar’ın aday olduğu duyuruldu.“Hayatta ilkelerinizle ya varsınızdır ya da yoksunuz” diyerek yola çıkan Hasar, Memleket Partisi’nin gücüne inandığını ve onunla gurur duyduğunu dile getirdi.Zafer Burak Hasar kimdir?Zafer Burak Hasar 1975 yılında doğmuştur.Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde, 'Doktora ve Uzmanlık' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır.2012-2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 'Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. İyi derecede İngilizce ve orta derece Almanca bilen Hasar, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, mansur yavaş icraatları, mansur yavaş kimdir, chp ankara adayı, chp ankara büyükşehir adayı, turgut altınok kimdir, turgut altınok aday mı, turgut altınok nereli, ak parti ankara adayı, cengiz topel yıldırım kimdir, cengiz topel yıldırım ne iş yapar, cengiz topel yıldırım chp, iyi parti ankara adayı, utku reyvah kimdir, utku reyhan aydınlık, vatan partisi ankara adayı, zafer partisi, zafer partisi ankara adayı, bartu soral kimdir, bartu soral kitapları, suat kılıç, suat kılıç kimdir, suat kılıç hangi partide, refah partisi ankara adayı, zafer burak hasar, zafer burak hasar kimdir, burak hasar muharrem ince, memleket partisi ankara adayı