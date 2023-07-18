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Alman vergi mükellefi, cebinden çıkan Baerbock'un güzellik, Dışişleri'nin eğlence masrafına isyanda
Alman vergi mükellefi, cebinden çıkan Baerbock'un güzellik, Dışişleri'nin eğlence masrafına isyanda
Almanya'da 'trafik lambası' koalisyon hükümetinin Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, vergi mükelleflerine ödettiği kişisel bakım harcamaları ve... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:55+0300
2023-07-18T14:56+0300
dünya
almanya
almanya dışişleri bakanlığı
annalena baerbock
güzellik
bakım
harcama
masraf
ödeme
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Bild gazetesi, Almanya'nın federal bakanlıklarının yalnızca yılın ilk yarısında kuaförler, makyözler, güzellik uzmanları ve fotoğrafçılara yaptığı harcamaların yaklaşık yarım milyon euroyu bulduğunu duyurdu. Bunun, dışarıdan alınan hizmetlere harcanan para olduğu, bu tür hizmetler için kadrolu çalışanlara yapılan masrafları içermediği belirtildi.Bilginin, siyasi yelpazenin popülist sağ ucundan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin soru önergesine Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'ın sözcüsünün bu hafta verdiği yanıttan edinildiği kaydedildi. Buna göre 1 Ocak - 20 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında federal bakanlıklarda hizmet sağlayıcılara yapılan ödemelerin maliyeti 452 bin 354 bin euroya (brüt) ulaştı. Bu toplama seyahat veya malzeme için ek ücretler dahil edilirken, heyet gezilerinin seyahat masrafları dahil edilmedi. Baerbock'un geçen yılki güzellik masrafları: 136 bin 552 euroAlmanya'nın Ukrayna'ya sınırsız destek, Rusya'ya sınırsız yaptırım politikalarının mimarı olarak Eylül 2022'de "Evet, vatandaşlarımız acı çekiyor, ama acı çekmek zorunda kalacaklar, çünkü ne olursa olsun Ukrayna'yı destekleyeceğiz" açıklaması, Ocak 2023'te "Rusya ile savaştayız" itirafında bulunan, geçen hafta sunduğu Çin stratejisi belgesiyle Alman şirketlerine Çin'le iş yapmayı kesmeleri için gözdağı veren Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ise kabinenin en çok harcayan üyesi olduğu ortaya çıktı. 2022'de bu türden harcamaların başını çeken bakan olan Baerbock'un güzellik masrafları vergi mükelleflerine 136 bin 552 euroya mal oldu.Sadece makyözüne ayda 8925 euro'Feminist dış politikaya' öncülük eden Yeşiller siyasetçisinin sadece makyözüne ayda 8925 euroluk sabit ücret ödediği belirlendi.Anayasa profesörü: Yasal olarak sorgulanabilir, siyasi açıdan çirkinBild'in görüşünü aldığı ünlü anayasa hukukçusu Prof. Christian Hillgruber, 'ekonomik olma ve tasarruf yapma ilkesinin federal hükümeti bağladığını' söyledi. Bu nedenle federal hükümetin yüksek meblağlardaki harcamalarının 'yasal olarak sorgulanabilir' ve 'siyasi açıdan çirkin' olduğunu belirten Prof. Hillgruber, federal hükümete, 'halkla ilişkiler çalışmalarında dış görünüşe daha az, iletişiminin biçimine ve içeriğine daha çok odaklanması' tavsiyesinde bulundu. Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı: Bakan kendi cebinden ödesinBild'e konuşan Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Reiner Holznagel, 'siyasetçilerin makyöz ve kuaförlerine de para vermeleri gerektiğini vergi mükelleflerine anlatmanın zor olduğunu' dile getirdi. Holznagel "Bu nedenle, bu maliyetler en aza indirilmeli ve şüpheli durumlarda siyasetçi tarafından özel olarak ödenmelidir" dedi. Federal bütçede ağırlama masrafları: 23 milyon euroAlman medyası, bu yıl federal bütçede ağırlama ve benzeri masraflar için toplam 23 milyon euro ayrılmasını da mercek altına aldı. Haberlerde bunun Kovid pandemisinin henüz başlamadığı 2019 yılının masraflarına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Dışişleri'nden 'şampanya ve mezeler için' 15.7 milyon euroPastanın 15 milyon euroyu aşan kalın diliminin yine Baerbock'un Dışişleri Bakanlığı'na ait olması, Vergi Mükellefleri Derneği'nin şimşeklerini çekti. "Şampanya ve mezeler için 15.7 milyon euro mu? Baerbock'un Bakanlığı eleştiriliyor" başlığını atan Focus dergisi, 2023 federal bütçesinde, halk arasında 'eğlence maliyetleri' olarak da bilinen 'özel durumlarda resmi nedenlerle yapılan harcamalar' için bakanlıklara toplam yaklaşık 23 milyon euro tahsis edilmesinin planlandığını yazdı. 4 yılda 3 kat arttıHaberde 2023 yılı için şarap ve mezeler gibi harcamalar için 15.7 milyon euro bütçe ayıran Dışişleri Bakanlığı'nın 2019'da bu yöndeki harcamalarının sadece 4.7 milyon euro olduğu, yani 4 yılda 3 kat arttığı belirtildi. Vatandaşlar kemer sıkarken, bakanlıklarda lale devriDışişleri Bakanlığı'nda lale devri harcamaları, tam da Ukrayna'ya yüz milyonlarca euroluk silah veren hükümetin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla yüksek enflasyon-halkın yoksullaşması-ekonomik durgunluk döngüsünü körüklediği dönemde geldi. Son dönemde Hür Demokrat Parti'den Maliye Bakanı Christian Lindner'in ebeveynlere çocuk başına yardım ödemelerinin artırılmasına karşı çıkması, Yeşiller'den Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in doğalgaz ve petrolle çalışan ısıtma sistemlerini yasaklamak istemesi infial yarattı.'Toplumsal refah gerilerken, bunu yapamazsınız'Hal böyleyken, Vergi Mükellefleri Derneği'nden "Vatandaşlar, hayat pahalılığının artması nedeniyle kemerlerini sıkmak zorunda kalırken, devlet kurumları bundan etkilenmemiş görünüyor" tepkisi geldi:'Harcamalar şeffaf değil, hesap verin'Dernek Başkanı Holznagel, “Maalesef harcamalar tamamen şeffaflıktan uzak ve dolayısıyla vergi mükellefleri bu paranın tüm dünyada gerçekte neye harcandığını anlayamıyor" diye ekledi. Tepkiler üzerine bu harcamaların çok doğal olduğu mealinde uzun bir açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, bu bütçenin tam olarak hangi yabancı misyonlarda ve ne için kullanıldığını ise açıklamaya yanaşmadı.
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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, güzellik, bakım, harcama, masraf, ödeme
almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, güzellik, bakım, harcama, masraf, ödeme

Alman vergi mükellefi, cebinden çıkan Baerbock'un güzellik, Dışişleri'nin eğlence masrafına isyanda

14:55 18.07.2023 (güncellendi: 14:56 18.07.2023)
© AFP 2023 / BERND VON JUTRCZENKAAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / BERND VON JUTRCZENKA
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Almanya'da 'trafik lambası' koalisyon hükümetinin Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, vergi mükelleflerine ödettiği kişisel bakım harcamaları ve bakanlığının eğlence harcamaları yüzünden eleştiri oklarının hedefinde.
Bild gazetesi, Almanya'nın federal bakanlıklarının yalnızca yılın ilk yarısında kuaförler, makyözler, güzellik uzmanları ve fotoğrafçılara yaptığı harcamaların yaklaşık yarım milyon euroyu bulduğunu duyurdu. Bunun, dışarıdan alınan hizmetlere harcanan para olduğu, bu tür hizmetler için kadrolu çalışanlara yapılan masrafları içermediği belirtildi.
Bilginin, siyasi yelpazenin popülist sağ ucundan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin soru önergesine Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'ın sözcüsünün bu hafta verdiği yanıttan edinildiği kaydedildi.
Buna göre 1 Ocak - 20 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında federal bakanlıklarda hizmet sağlayıcılara yapılan ödemelerin maliyeti 452 bin 354 bin euroya (brüt) ulaştı. Bu toplama seyahat veya malzeme için ek ücretler dahil edilirken, heyet gezilerinin seyahat masrafları dahil edilmedi.

Baerbock'un geçen yılki güzellik masrafları: 136 bin 552 euro

Almanya'nın Ukrayna'ya sınırsız destek, Rusya'ya sınırsız yaptırım politikalarının mimarı olarak Eylül 2022'de "Evet, vatandaşlarımız acı çekiyor, ama acı çekmek zorunda kalacaklar, çünkü ne olursa olsun Ukrayna'yı destekleyeceğiz" açıklaması, Ocak 2023'te "Rusya ile savaştayız" itirafında bulunan, geçen hafta sunduğu Çin stratejisi belgesiyle Alman şirketlerine Çin'le iş yapmayı kesmeleri için gözdağı veren Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ise kabinenin en çok harcayan üyesi olduğu ortaya çıktı.
2022'de bu türden harcamaların başını çeken bakan olan Baerbock'un güzellik masrafları vergi mükelleflerine 136 bin 552 euroya mal oldu.

Sadece makyözüne ayda 8925 euro

'Feminist dış politikaya' öncülük eden Yeşiller siyasetçisinin sadece makyözüne ayda 8925 euroluk sabit ücret ödediği belirlendi.

Anayasa profesörü: Yasal olarak sorgulanabilir, siyasi açıdan çirkin

Bild'in görüşünü aldığı ünlü anayasa hukukçusu Prof. Christian Hillgruber, 'ekonomik olma ve tasarruf yapma ilkesinin federal hükümeti bağladığını' söyledi. Bu nedenle federal hükümetin yüksek meblağlardaki harcamalarının 'yasal olarak sorgulanabilir' ve 'siyasi açıdan çirkin' olduğunu belirten Prof. Hillgruber, federal hükümete, 'halkla ilişkiler çalışmalarında dış görünüşe daha az, iletişiminin biçimine ve içeriğine daha çok odaklanması' tavsiyesinde bulundu.

Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı: Bakan kendi cebinden ödesin

Bild'e konuşan Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Reiner Holznagel, 'siyasetçilerin makyöz ve kuaförlerine de para vermeleri gerektiğini vergi mükelleflerine anlatmanın zor olduğunu' dile getirdi. Holznagel "Bu nedenle, bu maliyetler en aza indirilmeli ve şüpheli durumlarda siyasetçi tarafından özel olarak ödenmelidir" dedi.

Federal bütçede ağırlama masrafları: 23 milyon euro

Alman medyası, bu yıl federal bütçede ağırlama ve benzeri masraflar için toplam 23 milyon euro ayrılmasını da mercek altına aldı. Haberlerde bunun Kovid pandemisinin henüz başlamadığı 2019 yılının masraflarına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla olduğu belirtildi.

Dışişleri'nden 'şampanya ve mezeler için' 15.7 milyon euro

Pastanın 15 milyon euroyu aşan kalın diliminin yine Baerbock'un Dışişleri Bakanlığı'na ait olması, Vergi Mükellefleri Derneği'nin şimşeklerini çekti.
"Şampanya ve mezeler için 15.7 milyon euro mu? Baerbock'un Bakanlığı eleştiriliyor" başlığını atan Focus dergisi, 2023 federal bütçesinde, halk arasında 'eğlence maliyetleri' olarak da bilinen 'özel durumlarda resmi nedenlerle yapılan harcamalar' için bakanlıklara toplam yaklaşık 23 milyon euro tahsis edilmesinin planlandığını yazdı.

4 yılda 3 kat arttı

Haberde 2023 yılı için şarap ve mezeler gibi harcamalar için 15.7 milyon euro bütçe ayıran Dışişleri Bakanlığı'nın 2019'da bu yöndeki harcamalarının sadece 4.7 milyon euro olduğu, yani 4 yılda 3 kat arttığı belirtildi.

Vatandaşlar kemer sıkarken, bakanlıklarda lale devri

Dışişleri Bakanlığı'nda lale devri harcamaları, tam da Ukrayna'ya yüz milyonlarca euroluk silah veren hükümetin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla yüksek enflasyon-halkın yoksullaşması-ekonomik durgunluk döngüsünü körüklediği dönemde geldi. Son dönemde Hür Demokrat Parti'den Maliye Bakanı Christian Lindner'in ebeveynlere çocuk başına yardım ödemelerinin artırılmasına karşı çıkması, Yeşiller'den Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in doğalgaz ve petrolle çalışan ısıtma sistemlerini yasaklamak istemesi infial yarattı.

'Toplumsal refah gerilerken, bunu yapamazsınız'

Hal böyleyken, Vergi Mükellefleri Derneği'nden "Vatandaşlar, hayat pahalılığının artması nedeniyle kemerlerini sıkmak zorunda kalırken, devlet kurumları bundan etkilenmemiş görünüyor" tepkisi geldi:

"Siyasi alanda, ortak hedeflerin yararına tartışma veya ağ oluşturmak için profesyonel alışveriş günlük işlerin bir parçası olduğundan, doğal olarak ağırlama giderleri var. Ancak ister resmi resepsiyonlarda ikram olsun, ister bire bir sohbette bir demlik kahve olsun, 'özel durumlarda resmi gereklilikler nedeniyle' vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bu fonlar özellikle eleştirel şekilde incelenmeli. Çünkü şu anda tartışmayı belirleyen, bir bütün olarak toplumsal refahta gerileme tahminleri."

'Harcamalar şeffaf değil, hesap verin'

Dernek Başkanı Holznagel, “Maalesef harcamalar tamamen şeffaflıktan uzak ve dolayısıyla vergi mükellefleri bu paranın tüm dünyada gerçekte neye harcandığını anlayamıyor" diye ekledi.
Tepkiler üzerine bu harcamaların çok doğal olduğu mealinde uzun bir açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, bu bütçenin tam olarak hangi yabancı misyonlarda ve ne için kullanıldığını ise açıklamaya yanaşmadı.
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