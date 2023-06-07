https://sputniknews.com.tr/20230607/almanya-disisleri-bakani-insanlar-bana-ukrayna-nerede-diye-soruyor-1072142259.html
Almanya Dışişleri Bakanı: İnsanlar bana 'Ukrayna nerede' diye soruyor
Almanya Dışişleri Bakanı: İnsanlar bana 'Ukrayna nerede' diye soruyor
Brezilya'daki bir üniversitede konuşan Baerbock, dünyanın dört bir yanındaki ulusların kendilerinden binlerce kilometre uzaktaki bir çatışmadan çok geçim... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T17:12+0300
2023-06-07T17:12+0300
2023-06-07T18:17+0300
ukrayna krizi
annalena baerbock
almanya
brezilya
lula da silva
ukrayna
rusya
avrupa
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ABD'nin Ukrayna politikalarına karşı çıkıp Çin ile Rusya'nın dolarsızlaşma kampanyasına ivme kattığı dönemde, Latin Amerika'nın bu en büyük ve en güçlü ülkesi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u ağırladı. 'Dünyanın geri kalanı için önem arz etmiyor'Alman koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller'in en savaş kışkırtıcı ismi Baerbock, pek çok ülke ve toplantıda terslenmekten ders çıkarmış olacak ki, 'Batı'nın Moskova ile Kiev arasında devam eden çatışmaya ilişkin değerlendirmesinin dünya çapında pek çok ülke tarafından paylaşılmadığını' söyledi. Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki özel üniversite Fundacao Getulio Vargas'daki (FGV) bir etkinlikte konuşan Almanya Dışişleri Bakanı, 'Ukrayna çatışmasının dünyanın başka yerlerinde pek ilgi görmediğini', 'hatta diplomatik gezilerinde kendisine Ukrayna'nın nerede olduğunun sorulduğunu' aktardı.En çok gelen sitem: Sizi umursamazlarBaerbock, insanların Ukrayna'ya odaklanmak yerine 'size en ihtiyaç duyduğumuz sırada bizi ortada bıraktınız' diye Batılı ülkeleri suçladığı, Batı'ya 'dünyanın geri kalanını umursamama' suçlaması yönelttiğini anlattı:Brezilyalıları ikna çabasıSözü buradan 'dünya çapında gıda fiyatlarını artıran etkenin Moskova-Kiev çatışması olduğu' iddiasına bağlayan Baerbock, Brezilyalılara "Ukrayna'da barışın nihayet yeniden tesisi için elimizden gelen her şeyi yapmamıza yardım edin" çağrısında bulundu. Yeşil kadın bakanın bugüne dek bundan anladığı ise hem Ukrayna'ya silah yardımı yağdırarak çatışmaları körüklerken hem de Rusya çekilmediği için barış görüşmesi şartlarının oluşmadığı iddiasında diretmek oldu. 360 derecelik gaf yelpazesiBaerbock, bugünlere, Kiev'in bekasının Almanya halkının derdinden ve Ukrayna hakkında ne düşündüğünden daha önemli olduğu, Almanya'nın Rusya ile savaşta olduğu, Ukrayna'nın güvenliği için Putin'in 360 derece değişmesi gerektiği gibi gaflarla, konuk ettiği Çinli mevkidaşını "Tarafsızlık, saldırganın yanında yer almak demektir" sözleri eşliğinde Rusya karşıtı tavır talebiyle kızdırmasıyla, bakanlığının Afrika turundaki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkında Ukrayna'ya verilen Alman tanklarına atıfla leopar emojili tweetler atıp Afrika ülkelerinin şimşeklerini çekmesiyle geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/almanya-disisleri-bakani-baerbock-feminist-bir-dis-politika-izliyoruz-1067637559.html
https://sputniknews.com.tr/20230411/her-sey-disisleri-bakani-baerbockun-daha-iyi-gorunmesi-icin-bakanlik-makyaja-137-bin-euro-harcadi-1069539701.html
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annalena baerbock, almanya, brezilya, lula da silva, ukrayna, rusya, avrupa, latin amerika
annalena baerbock, almanya, brezilya, lula da silva, ukrayna, rusya, avrupa, latin amerika
Almanya Dışişleri Bakanı: İnsanlar bana 'Ukrayna nerede' diye soruyor
17:12 07.06.2023 (güncellendi: 18:17 07.06.2023) Abone ol
Brezilya'daki bir üniversitede konuşan Baerbock, dünyanın dört bir yanındaki ulusların kendilerinden binlerce kilometre uzaktaki bir çatışmadan çok geçim derdiyle ilgilendiğini kabul etti.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ABD'nin Ukrayna politikalarına karşı çıkıp Çin ile Rusya'nın dolarsızlaşma kampanyasına ivme kattığı dönemde, Latin Amerika'nın bu en büyük ve en güçlü ülkesi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u ağırladı.
'Dünyanın geri kalanı için önem arz etmiyor'
Alman koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller'in en savaş kışkırtıcı ismi Baerbock, pek çok ülke ve toplantıda terslenmekten ders çıkarmış olacak ki, 'Batı'nın Moskova ile Kiev arasında devam eden çatışmaya ilişkin değerlendirmesinin dünya çapında pek çok ülke tarafından paylaşılmadığını' söyledi.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki özel üniversite Fundacao Getulio Vargas'daki (FGV) bir etkinlikte konuşan Almanya Dışişleri Bakanı, 'Ukrayna çatışmasının dünyanın başka yerlerinde pek ilgi görmediğini', 'hatta diplomatik gezilerinde kendisine Ukrayna'nın nerede olduğunun sorulduğunu' aktardı.
En çok gelen sitem: Sizi umursamazlar
Baerbock, insanların Ukrayna'ya odaklanmak yerine 'size en ihtiyaç duyduğumuz sırada bizi ortada bıraktınız' diye Batılı ülkeleri suçladığı, Batı'ya 'dünyanın geri kalanını umursamama' suçlaması yönelttiğini anlattı:
"Bütün dünyayı dolaştım, her yerde şunu duydum: İlki, 'Sana ihtiyacımız varken sen neredeydin'. Bir de 'Ukrayna gerçekten nerede'."
"Latin Amerika ve başka yerlerdeki insanlar bu savaşın tehdidini bizim Avrupa'da algıladığımızdan farklı algılıyor."
"Sıradan Brezilya yurttaşları, bu hafta süpermarkette pirinç ve fasulyenin fiyatının 11 bin kilometre uzaktaki bir ülkede olup bitenlerden daha önemli olduğuna inanıyor."
Brezilyalıları ikna çabası
Sözü buradan 'dünya çapında gıda fiyatlarını artıran etkenin Moskova-Kiev çatışması olduğu' iddiasına bağlayan Baerbock, Brezilyalılara "Ukrayna'da barışın nihayet yeniden tesisi için elimizden gelen her şeyi yapmamıza yardım edin" çağrısında bulundu. Yeşil kadın bakanın bugüne dek bundan anladığı ise hem Ukrayna'ya silah yardımı yağdırarak çatışmaları körüklerken hem de Rusya çekilmediği için barış görüşmesi şartlarının oluşmadığı iddiasında diretmek oldu.
360 derecelik gaf yelpazesi
Baerbock, bugünlere, Kiev'in bekasının Almanya halkının derdinden ve Ukrayna hakkında ne düşündüğünden daha önemli olduğu, Almanya'nın Rusya ile savaşta olduğu, Ukrayna'nın güvenliği için Putin'in 360 derece değişmesi gerektiği gibi gaflarla, konuk ettiği Çinli mevkidaşını "Tarafsızlık, saldırganın yanında yer almak demektir" sözleri eşliğinde Rusya karşıtı tavır talebiyle kızdırmasıyla, bakanlığının Afrika turundaki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hakkında Ukrayna'ya verilen Alman tanklarına atıfla leopar emojili tweetler atıp Afrika ülkelerinin şimşeklerini çekmesiyle geldi.