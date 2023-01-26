https://sputniknews.com.tr/20230126/lavrovla-leopar-emojisiyle-alay-etmeye-calisan-alman-disisleri-afrikayi-kizdirdi-somurgeci-klise-1066231438.html

Lavrov'la leopar emojisiyle alay etmeye çalışan Alman Dışişleri, Afrika'yı kızdırdı: Sömürgeci klişe

Lavrov'la leopar emojisiyle alay etmeye çalışan Alman Dışişleri, Afrika'yı kızdırdı: Sömürgeci klişe

Baerbock "Rusya'ya karşı savaşıyoruz" derken, bakanlığının Afrika turundaki Rus Dışişleri Bakanı'na leopar emojisiyle nispet yapmaya kalkışmasına Afrikalı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T20:21+0300

2023-01-26T20:21+0300

2023-01-26T20:57+0300

ukrayna krizi

afrika

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümetinin SPD'li Başbakanı Olaf Scholz'un aylarca ayak sürüdükten sonra Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı almak zorunda kalmasıyla adeta zafer sarhoşluğuna bürünen savaş kışkırtıcısı Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gaf üstüne gaf yaptı. Baerbock'un Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) yaptığı konuşmada "Rusya'ya karşı savaşıyoruz" sözüyle Almanya'da "Savaşa taraf mı olduk" diye tepkileri çekmesinin ardından, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Afrikalıları kızdıran paylaşım yapıldı. Afrika ülkelerini turlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la alay etmeye kalkışan Alman Dışişleri, Ukrayna'ya Leopard tankları verecekleri imasıyla Afrika'daki leoparlara atıf yaptı. Bakanlık "Lavrov Afrika'da. Ama leoparları görmek için değil, Ukrayna'nın ortaklarının 'Rus olan her şeyi yok etmek istediğini' iddia etmek için. Ancak elinde hiçbir kanıt yok" derken leopar kelimesi yerine emoji kullandı. Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'daki vekalet savaşına Asya, Afrika ve Latin Amerika destek vermezken, Alman Dışişleri'nin tweetine birçok Afrikalı yetkili tepki gösterdi.Afrika Birliği Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın Sözcüsü Ebba Kalondo, Alman hükümetinin resmi hesabına gönderdiği yanıtta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bu ay Etiyopya'daki Afrika Birliği genel merkezini ziyaret ettiğini hatırlatarak "Hayvanları mı görmeye gelmişti? Yoksa Afrika kıtası, insanları ve yaban hayatı sizin için bir şaka mı?" diye sordu.Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Afrika Programı Başkanı Zainab Usman da Alman Dişleri tweetinin 'iyi görünmediğini' söyleyerek "Bir Avrupa savaşında rakibe jeopolitik üstünlük sağlamak için korkunç klişeleri kullanmak size hiçbir Afrikalı dost kazandırmaz. Daha iyisini yapın!" tepkisini gösterdi. Bunun üzerine Afrika Birliği Sözcüsü'ne özür yanıtı gönderen Alman Dışişleri, "Mesaj anlaşıldı ve üzgünüz. Afrikalı ortaklarımıza değer veriyoruz" dedi. Bakanlık, mesajın amacının 'gücendirmek değil, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı emperyalist saldırı savaşını haklı çıkarmak için kullandığı yalanları ortaya çıkarmak' olduğunu iddia etti. Ancak teskin olmayan Kalondo, "Özür dilemeyin. Sadece dikkatli olun. Ve bizim size saygı duyduğumuz gibi siz de bize saygı duyun. Dış politika şaka değildir ve bütün bir kıtayı sömürgeci mecazlarla tasvir ederek ucuz jeopolitik puanlar elde etmek için kullanılmamalıdır. Asla" yanıtını gönderdi.

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