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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/eski-alman-milletvekili-scholz-ukraynaya-tank-gonderme-kararini-abdnin-baskisi-altinda-aldi-1066181365.html
Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı
Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı
Almanya Federal Meclisi’nde Arap diasporasının eski temsilcisi olan Avrupa uzmanı Abdül Mesih eş-Şami, Ukrayna’ya tank sevkiyatını Sputnik için değerlendirdi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:31+0300
2023-01-25T19:31+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
ukrayna
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Abdül Mesih Eş-Şami, “Tank sevkiyatı, çatışmanın ölçeğinde ve seviyesinde artışa yol açacak, bu da her iki tarafta daha büyük kayıplara neden olacak. Zaten Rusya’nın uyarısı da bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.Son iki günde, parlamento içinde ve siyasi toplantılarda birçok tartışmaya tanık olduğunu anlatan uzman, Almanya’da birçok politikacı, milletvekili ve sıradan vatandaşın Ukrayna’ya tank sevkiyatına ve çatışmaya dahil olmaya kesinlikle karşı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şansölye Olaf Scholz bile bu konuya kesinlikle karşıydı. Ancak emsalsiz baskı, ABD’nin Almanya’yı cezalandırma ve izole etme, müttefiklerle arasını bozma yönündeki aralıksız ve açık tehditleri Scholz’u bunu istemeden kabul etmeye zorladı.”Almanların, bu adımın ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi anladığını kaydeden eş-Şami, “ABD yönetimi doğu veya batı ya da başka yer olsun partnerlik ilişkilerini umursamıyor. Washington’un tek amacı, müttefiklerin çıkarlarına zarar verse de kesinlikle sadece kendi çıkarlara ulaşmak” dedi.Uzman, “Bu savaş sadece Rusya’ya karşı değil Avrupa’ya da karşı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/alman-savunma-bakani-ilk-leopard-tedariki-3-4-ay-alir-scholz-diger-ulkelerle-koordine-edecegiz-1066167717.html
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olaf scholz, almanya, ukrayna, leopard 2
olaf scholz, almanya, ukrayna, leopard 2

Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı

19:31 25.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya Federal Meclisi’nde Arap diasporasının eski temsilcisi olan Avrupa uzmanı Abdül Mesih eş-Şami, Ukrayna’ya tank sevkiyatını Sputnik için değerlendirdi.
Abdül Mesih Eş-Şami, “Tank sevkiyatı, çatışmanın ölçeğinde ve seviyesinde artışa yol açacak, bu da her iki tarafta daha büyük kayıplara neden olacak. Zaten Rusya’nın uyarısı da bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.
Son iki günde, parlamento içinde ve siyasi toplantılarda birçok tartışmaya tanık olduğunu anlatan uzman, Almanya’da birçok politikacı, milletvekili ve sıradan vatandaşın Ukrayna’ya tank sevkiyatına ve çatışmaya dahil olmaya kesinlikle karşı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şansölye Olaf Scholz bile bu konuya kesinlikle karşıydı. Ancak emsalsiz baskı, ABD’nin Almanya’yı cezalandırma ve izole etme, müttefiklerle arasını bozma yönündeki aralıksız ve açık tehditleri Scholz’u bunu istemeden kabul etmeye zorladı.”
Almanların, bu adımın ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi anladığını kaydeden eş-Şami, “ABD yönetimi doğu veya batı ya da başka yer olsun partnerlik ilişkilerini umursamıyor. Washington’un tek amacı, müttefiklerin çıkarlarına zarar verse de kesinlikle sadece kendi çıkarlara ulaşmak” dedi.
Uzman, “Bu savaş sadece Rusya’ya karşı değil Avrupa’ya da karşı” diye ekledi.
Ukrayna'ya Leopard tankı tedarik etme kararıyla ilgili Alman meclisine hitap eden Başbakan Olaf Scholz'u arka sırada dinleyen Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Ukrayna krizi
Alman Savunma Bakanı: İlk Leopard tedariki 3-4 ay alır, Scholz: Diğer ülkelerle koordine edeceğiz
16:36
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