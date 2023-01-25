https://sputniknews.com.tr/20230125/eski-alman-milletvekili-scholz-ukraynaya-tank-gonderme-kararini-abdnin-baskisi-altinda-aldi-1066181365.html

Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı

Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı

Almanya Federal Meclisi’nde Arap diasporasının eski temsilcisi olan Avrupa uzmanı Abdül Mesih eş-Şami, Ukrayna’ya tank sevkiyatını Sputnik için değerlendirdi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T19:31+0300

2023-01-25T19:31+0300

2023-01-25T19:31+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

almanya

ukrayna

leopard 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/02/1060712249_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d9db43f81758970c655bcf7b34064213.jpg

Abdül Mesih Eş-Şami, “Tank sevkiyatı, çatışmanın ölçeğinde ve seviyesinde artışa yol açacak, bu da her iki tarafta daha büyük kayıplara neden olacak. Zaten Rusya’nın uyarısı da bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.Son iki günde, parlamento içinde ve siyasi toplantılarda birçok tartışmaya tanık olduğunu anlatan uzman, Almanya’da birçok politikacı, milletvekili ve sıradan vatandaşın Ukrayna’ya tank sevkiyatına ve çatışmaya dahil olmaya kesinlikle karşı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şansölye Olaf Scholz bile bu konuya kesinlikle karşıydı. Ancak emsalsiz baskı, ABD’nin Almanya’yı cezalandırma ve izole etme, müttefiklerle arasını bozma yönündeki aralıksız ve açık tehditleri Scholz’u bunu istemeden kabul etmeye zorladı.”Almanların, bu adımın ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi anladığını kaydeden eş-Şami, “ABD yönetimi doğu veya batı ya da başka yer olsun partnerlik ilişkilerini umursamıyor. Washington’un tek amacı, müttefiklerin çıkarlarına zarar verse de kesinlikle sadece kendi çıkarlara ulaşmak” dedi.Uzman, “Bu savaş sadece Rusya’ya karşı değil Avrupa’ya da karşı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/alman-savunma-bakani-ilk-leopard-tedariki-3-4-ay-alir-scholz-diger-ulkelerle-koordine-edecegiz-1066167717.html

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, almanya, ukrayna, leopard 2