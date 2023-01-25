https://sputniknews.com.tr/20230125/eski-alman-milletvekili-scholz-ukraynaya-tank-gonderme-kararini-abdnin-baskisi-altinda-aldi-1066181365.html
Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı
Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı
Almanya Federal Meclisi’nde Arap diasporasının eski temsilcisi olan Avrupa uzmanı Abdül Mesih eş-Şami, Ukrayna’ya tank sevkiyatını Sputnik için değerlendirdi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:31+0300
2023-01-25T19:31+0300
2023-01-25T19:31+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
ukrayna
leopard 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/02/1060712249_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d9db43f81758970c655bcf7b34064213.jpg
Abdül Mesih Eş-Şami, “Tank sevkiyatı, çatışmanın ölçeğinde ve seviyesinde artışa yol açacak, bu da her iki tarafta daha büyük kayıplara neden olacak. Zaten Rusya’nın uyarısı da bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.Son iki günde, parlamento içinde ve siyasi toplantılarda birçok tartışmaya tanık olduğunu anlatan uzman, Almanya’da birçok politikacı, milletvekili ve sıradan vatandaşın Ukrayna’ya tank sevkiyatına ve çatışmaya dahil olmaya kesinlikle karşı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şansölye Olaf Scholz bile bu konuya kesinlikle karşıydı. Ancak emsalsiz baskı, ABD’nin Almanya’yı cezalandırma ve izole etme, müttefiklerle arasını bozma yönündeki aralıksız ve açık tehditleri Scholz’u bunu istemeden kabul etmeye zorladı.”Almanların, bu adımın ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi anladığını kaydeden eş-Şami, “ABD yönetimi doğu veya batı ya da başka yer olsun partnerlik ilişkilerini umursamıyor. Washington’un tek amacı, müttefiklerin çıkarlarına zarar verse de kesinlikle sadece kendi çıkarlara ulaşmak” dedi.Uzman, “Bu savaş sadece Rusya’ya karşı değil Avrupa’ya da karşı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/alman-savunma-bakani-ilk-leopard-tedariki-3-4-ay-alir-scholz-diger-ulkelerle-koordine-edecegiz-1066167717.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/02/1060712249_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d43c5cb8fb4f8f72108ac64bff2502c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
olaf scholz, almanya, ukrayna, leopard 2
olaf scholz, almanya, ukrayna, leopard 2
Eski Alman milletvekili: Scholz Ukrayna’ya tank gönderme kararını ABD’nin baskısı altında aldı
Abone ol
Almanya Federal Meclisi’nde Arap diasporasının eski temsilcisi olan Avrupa uzmanı Abdül Mesih eş-Şami, Ukrayna’ya tank sevkiyatını Sputnik için değerlendirdi.
Abdül Mesih Eş-Şami, “Tank sevkiyatı, çatışmanın ölçeğinde ve seviyesinde artışa yol açacak, bu da her iki tarafta daha büyük kayıplara neden olacak. Zaten Rusya’nın uyarısı da bu yöndeydi” ifadelerini kullandı.
Son iki günde, parlamento içinde ve siyasi toplantılarda birçok tartışmaya tanık olduğunu anlatan uzman, Almanya’da birçok politikacı, milletvekili ve sıradan vatandaşın Ukrayna’ya tank sevkiyatına ve çatışmaya dahil olmaya kesinlikle karşı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şansölye Olaf Scholz bile bu konuya kesinlikle karşıydı. Ancak emsalsiz baskı, ABD’nin Almanya’yı cezalandırma ve izole etme, müttefiklerle arasını bozma yönündeki aralıksız ve açık tehditleri Scholz’u bunu istemeden kabul etmeye zorladı.”
Almanların, bu adımın ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi anladığını kaydeden eş-Şami, “ABD yönetimi doğu veya batı ya da başka yer olsun partnerlik ilişkilerini umursamıyor. Washington’un tek amacı, müttefiklerin çıkarlarına zarar verse de kesinlikle sadece kendi çıkarlara ulaşmak” dedi.
Uzman, “Bu savaş sadece Rusya’ya karşı değil Avrupa’ya da karşı” diye ekledi.