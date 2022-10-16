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https://sputniknews.com.tr/20221016/borrell-ab-bahceyse-cevresi-cangil-onlar-bizi-istila-etmeden-bizim-onlara-mudahale-etmemiz-lazim-1062375496.html
Borrell: AB bahçeyse çevresi cangıl, onlar bizi istila etmeden bizim onlara müdahale etmemiz lazım
Borrell: AB bahçeyse çevresi cangıl, onlar bizi istila etmeden bizim onlara müdahale etmemiz lazım
Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri Bakanı konumundaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın sömürgeci zihniyetini... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T13:19+0300
2022-10-16T13:31+0300
dünya
josep borrell
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Yeni nesil Avrupalı ​​diplomatları yetiştirmek için tasarlanmış bir pilot üniversite programının açılışında konuşma yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin 'insanlığın bildiği en iyi siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyum bileşimine sahip bir bahçe' olduğunu iddia ederek 'dışarıdaki balta girmemiş ormandan (cangıl) korunması gerektiğini' savundu. Perşembe günü Bruges'deki Avrupa Koleji'nde bir grup öğrenciye hitap eden AB'nin bir numaralı diplomatı, “Dünyanın geri kalanı için tam olarak bir bahçe diyemeyiz. Dünyanın geri kalanının çoğu bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar be meseleye ilgilenmeli, ama duvar örerek bahçeyi koruyamazlar" diye konuştu.'Avrupalıların dünyanın geri kalanıyla çok daha fazla meşgul olmaları ve ayrıcalıklarını iyi amaçlar için kullanmaları gerektiğini' telkin eden Borrell, "Bahçıvanlar ormana gitmek zorunda… Aksi takdirde dünyanın geri kalanı farklı yol ve araçlarla bizi istila edecek" dedi. Borrell'in selefi Federica Mogherini tarafından yönetilen Avrupa Diplomatik Akademisi, 'gerçek bir Avrupa diplomatik kadrosu' yetiştirme hedefiyle bu yıl Avrupa Dış Eylem Servisi'ni (EEAS) devreye soktu. İlk yıl pilot uygulamasına, çoğunlukla çeşitli AB kurumlarından adaylar, aynı zamanda Batı Balkan ülkeleri, Gürcistan, Moldova ve Türkiye'den diplomatların yanı sıra Ukrayna'dan iki adaydan oluşan yaklaşık 42 öğrenci katılıyor.Geleceğin diplomatlarına “Siz ilk nesilsiniz. Sizler bir sürecin öncülerisiniz ve umarım başkaları da gelir” diye seslenen Borrel, "Bahçeyi koruyun, iyi bahçıvanlar olun. Ama sizin göreviniz bahçeye değil, dışarıdaki ormana bakmak olacak" vurgusunu yaptı. Bu, Borrell'in AB'yi kaotik, kanunsuz bir ormanla çevrili güzel ve düzenli bir bahçeye benzettiği ilk sefer değil. İspanya Sosyalist İşçi Partili eski İspanya Dışişleri Bakanı, mart ayında El Mundo'ya “Cangılın bahçemizi yemesini istemiyorsak uyanmak zorundayız” demişti.
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josep borrell
josep borrell

Borrell: AB bahçeyse çevresi cangıl, onlar bizi istila etmeden bizim onlara müdahale etmemiz lazım

13:19 16.10.2022 (güncellendi: 13:31 16.10.2022)
© Rusya Dışişleri BakanlığıJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri Bakanı konumundaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın sömürgeci zihniyetini yankılayarak AB ile çevresi arasında tartışmalı bir bahçe-cangıl kıyaslaması yaptı.
Yeni nesil Avrupalı ​​diplomatları yetiştirmek için tasarlanmış bir pilot üniversite programının açılışında konuşma yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin 'insanlığın bildiği en iyi siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyum bileşimine sahip bir bahçe' olduğunu iddia ederek 'dışarıdaki balta girmemiş ormandan (cangıl) korunması gerektiğini' savundu.
Perşembe günü Bruges'deki Avrupa Koleji'nde bir grup öğrenciye hitap eden AB'nin bir numaralı diplomatı, “Dünyanın geri kalanı için tam olarak bir bahçe diyemeyiz. Dünyanın geri kalanının çoğu bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar be meseleye ilgilenmeli, ama duvar örerek bahçeyi koruyamazlar" diye konuştu.
'Avrupalıların dünyanın geri kalanıyla çok daha fazla meşgul olmaları ve ayrıcalıklarını iyi amaçlar için kullanmaları gerektiğini' telkin eden Borrell, "Bahçıvanlar ormana gitmek zorunda… Aksi takdirde dünyanın geri kalanı farklı yol ve araçlarla bizi istila edecek" dedi.
Borrell'in selefi Federica Mogherini tarafından yönetilen Avrupa Diplomatik Akademisi, 'gerçek bir Avrupa diplomatik kadrosu' yetiştirme hedefiyle bu yıl Avrupa Dış Eylem Servisi'ni (EEAS) devreye soktu.
İlk yıl pilot uygulamasına, çoğunlukla çeşitli AB kurumlarından adaylar, aynı zamanda Batı Balkan ülkeleri, Gürcistan, Moldova ve Türkiye'den diplomatların yanı sıra Ukrayna'dan iki adaydan oluşan yaklaşık 42 öğrenci katılıyor.
Geleceğin diplomatlarına “Siz ilk nesilsiniz. Sizler bir sürecin öncülerisiniz ve umarım başkaları da gelir” diye seslenen Borrel, "Bahçeyi koruyun, iyi bahçıvanlar olun. Ama sizin göreviniz bahçeye değil, dışarıdaki ormana bakmak olacak" vurgusunu yaptı.
Bu, Borrell'in AB'yi kaotik, kanunsuz bir ormanla çevrili güzel ve düzenli bir bahçeye benzettiği ilk sefer değil. İspanya Sosyalist İşçi Partili eski İspanya Dışişleri Bakanı, mart ayında El Mundo'ya “Cangılın bahçemizi yemesini istemiyorsak uyanmak zorundayız” demişti.
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