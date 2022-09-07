https://sputniknews.com.tr/20220907/medvedev-borrell-bir-daha-cikarilmamak-uzere-eli-sikilmayacak-kisiler-listesine-eklensin-1060927707.html
Medvedev: Borrell, bir daha çıkarılmamak üzere 'eli sıkılmayacak kişiler listesine' eklensin
Medvedev: Borrell, bir daha çıkarılmamak üzere 'eli sıkılmayacak kişiler listesine' eklensin
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T20:48+0300
2022-09-07T20:48+0300
2022-09-07T20:48+0300
dünya
rusya
josep borrell
dmitriy medvedev
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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Dar görüşlü AB komiserinin bu tiksindirici açıklamasına geri dönmezdim ancak bu tür şeylerin hiç kimse tarafından ve hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini özellikle vurgulamam gerekiyor. Bu bürokrat, sonsuza kadar 'el sıkışılmayacak varlıklar listesine' dahil edilmeli" dedi.Avrupa Parlamentosu'nun parlamentolararası bir konferansına video bağlantı yöntemiyle katılan Borrell, İspanyolca yaptığı konuşmanın resmi İngilizce tercümesine göre 'faşist Rusya'yı ve onun faşist rejimini nasıl yeneceklerine dair somut bir planları bulunmadığını' ifade etmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, josep borrell, dmitriy medvedev
rusya, josep borrell, dmitriy medvedev
Medvedev: Borrell, bir daha çıkarılmamak üzere 'eli sıkılmayacak kişiler listesine' eklensin
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'eli sıkılmayacak kişiler listesine' bir daha çıkarılmamak üzere dahil edilmesini önerdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Dar görüşlü AB komiserinin bu tiksindirici açıklamasına geri dönmezdim ancak bu tür şeylerin hiç kimse tarafından ve hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini özellikle vurgulamam gerekiyor. Bu bürokrat, sonsuza kadar 'el sıkışılmayacak varlıklar listesine' dahil edilmeli" dedi.
Avrupa Parlamentosu'nun parlamentolararası bir konferansına video bağlantı yöntemiyle katılan Borrell, İspanyolca yaptığı konuşmanın resmi İngilizce tercümesine göre 'faşist Rusya'yı ve onun faşist rejimini nasıl yeneceklerine dair somut bir planları bulunmadığını' ifade etmişti.