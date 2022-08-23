https://sputniknews.com.tr/20220823/abden-rusya-cin-ve-turkiyeye-emperyalist-hirslari-sergileme-suclamasi-1060280683.html

AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması

AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya, Çin ve Türkiye’yi 'emperyalist hırslar sergilemek' ile suçlayarak bu ülkelerin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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Borrell, İspanya’da yaptığı bir konuşma sırasında, “Dünya demokrasileri gerilemeye devam ediyor. Otoriter rejimler, güçlerini gösterme iradesini giderek daha fazla gösteriyor. Üç ülke, Çin, Rusya ve Türkiye uzun zamandır emperyalist hırslar sergiliyor” ifadesini kullandı. Borrell, “Bunlar, değişen derecede otoriter sisteme sahip ülkeler, ama üçü de son derece önemli jeopolitik rol oynuyor” diye ekledi.

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