https://sputniknews.com.tr/20220823/abden-rusya-cin-ve-turkiyeye-emperyalist-hirslari-sergileme-suclamasi-1060280683.html
AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması
AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya, Çin ve Türkiye’yi 'emperyalist hırslar sergilemek' ile suçlayarak bu ülkelerin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T12:24+0300
2022-08-23T12:24+0300
2022-08-23T12:25+0300
dünya
ab
josep borrell
türkiye
rusya
çin
şiö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ab9c8ae4feb93a32f2427b009bb78903.jpg
Borrell, İspanya’da yaptığı bir konuşma sırasında, “Dünya demokrasileri gerilemeye devam ediyor. Otoriter rejimler, güçlerini gösterme iradesini giderek daha fazla gösteriyor. Üç ülke, Çin, Rusya ve Türkiye uzun zamandır emperyalist hırslar sergiliyor” ifadesini kullandı. Borrell, “Bunlar, değişen derecede otoriter sisteme sahip ülkeler, ama üçü de son derece önemli jeopolitik rol oynuyor” diye ekledi.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_201:0:1800:1199_1920x0_80_0_0_c5e77d564f37f822cb9ad0c394ffd5cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, josep borrell, türkiye, rusya, çin, şiö
ab, josep borrell, türkiye, rusya, çin, şiö
AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması
12:24 23.08.2022 (güncellendi: 12:25 23.08.2022) Abone ol
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya, Çin ve Türkiye’yi 'emperyalist hırslar sergilemek' ile suçlayarak bu ülkelerin son derece önemli jeopolitik rol oynadığını belirtti.
Borrell, İspanya’da yaptığı bir konuşma sırasında, “Dünya demokrasileri gerilemeye devam ediyor. Otoriter rejimler, güçlerini gösterme iradesini giderek daha fazla gösteriyor. Üç ülke, Çin, Rusya ve Türkiye uzun zamandır emperyalist hırslar sergiliyor” ifadesini kullandı.
Borrell, “Bunlar, değişen derecede otoriter sisteme sahip ülkeler, ama üçü de son derece önemli jeopolitik rol oynuyor” diye ekledi.