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AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması
AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya, Çin ve Türkiye’yi 'emperyalist hırslar sergilemek' ile suçlayarak bu ülkelerin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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Borrell, İspanya’da yaptığı bir konuşma sırasında, “Dünya demokrasileri gerilemeye devam ediyor. Otoriter rejimler, güçlerini gösterme iradesini giderek daha fazla gösteriyor. Üç ülke, Çin, Rusya ve Türkiye uzun zamandır emperyalist hırslar sergiliyor” ifadesini kullandı. Borrell, “Bunlar, değişen derecede otoriter sisteme sahip ülkeler, ama üçü de son derece önemli jeopolitik rol oynuyor” diye ekledi.
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ab, josep borrell, türkiye, rusya, çin, şiö
ab, josep borrell, türkiye, rusya, çin, şiö

AB'den Rusya, Çin ve Türkiye'ye 'emperyalist hırsları sergileme' suçlaması

12:24 23.08.2022 (güncellendi: 12:25 23.08.2022)
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© REUTERS / John Thys
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya, Çin ve Türkiye’yi 'emperyalist hırslar sergilemek' ile suçlayarak bu ülkelerin son derece önemli jeopolitik rol oynadığını belirtti.
Borrell, İspanya’da yaptığı bir konuşma sırasında, “Dünya demokrasileri gerilemeye devam ediyor. Otoriter rejimler, güçlerini gösterme iradesini giderek daha fazla gösteriyor. Üç ülke, Çin, Rusya ve Türkiye uzun zamandır emperyalist hırslar sergiliyor” ifadesini kullandı.
Borrell, “Bunlar, değişen derecede otoriter sisteme sahip ülkeler, ama üçü de son derece önemli jeopolitik rol oynuyor” diye ekledi.
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