https://sputniknews.com.tr/20220905/peskovdan-borrelle-fasist-rusya-tepkisi-bir-diplomat-olarak-kendisini-hukumsuz-kiliyor-1060828488.html
Peskov'dan Borrell'e 'faşist Rusya' tepkisi: Bir diplomat olarak kendisini hükümsüz kılıyor
Peskov'dan Borrell'e 'faşist Rusya' tepkisi: Bir diplomat olarak kendisini hükümsüz kılıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T18:31+0300
2022-09-05T18:31+0300
2022-09-05T18:36+0300
josep borrell
dmitriy peskov
dünya
ab
faşist
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Avrupa Parlamentosu'nun parlamentolararası bir konferansına video bağlantı yöntemiyle katılan Borrell, İspanyolca yaptığı konuşmanın resmi İngilizce tercümesine göre 'faşist Rusya'yı ve onun faşist rejimini nasıl yeneceklerine dair somut bir planları bulunmadığını' ifade etti.Borrell'in sözlerini Rus basınına yorumlayan Peskov, "Bay Borrell, bu tür açıklamalarla bir diplomat olarak kendisini tamamen hükümsüz kılıyor. Elbette bundan sonra Borrell'in Rusya ve Rusya'yla ilişkiler hakkındaki hiçbir görüşü geçerli kabul edilemez" diye vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/borrell-abde-ruslara-yonelik-vize-yasagi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-uzlasma-aranacak-1060580068.html
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josep borrell, dmitriy peskov, ab, faşist
josep borrell, dmitriy peskov, ab, faşist
Peskov'dan Borrell'e 'faşist Rusya' tepkisi: Bir diplomat olarak kendisini hükümsüz kılıyor
18:31 05.09.2022 (güncellendi: 18:36 05.09.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'bir diplomat olarak kendisini hükümsüz kıldığını' vurguladı.
Avrupa Parlamentosu'nun parlamentolararası bir konferansına video bağlantı yöntemiyle katılan Borrell, İspanyolca yaptığı konuşmanın resmi İngilizce tercümesine göre 'faşist Rusya'yı ve onun faşist rejimini nasıl yeneceklerine dair somut bir planları bulunmadığını' ifade etti.
Borrell'in sözlerini Rus basınına yorumlayan Peskov, "Bay Borrell, bu tür açıklamalarla bir diplomat olarak kendisini tamamen hükümsüz kılıyor. Elbette bundan sonra Borrell'in Rusya ve Rusya'yla ilişkiler hakkındaki hiçbir görüşü geçerli kabul edilemez" diye vurguladı.