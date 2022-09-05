https://sputniknews.com.tr/20220905/peskovdan-borrelle-fasist-rusya-tepkisi-bir-diplomat-olarak-kendisini-hukumsuz-kiliyor-1060828488.html

Peskov'dan Borrell'e 'faşist Rusya' tepkisi: Bir diplomat olarak kendisini hükümsüz kılıyor

Peskov'dan Borrell'e 'faşist Rusya' tepkisi: Bir diplomat olarak kendisini hükümsüz kılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T18:31+0300

2022-09-05T18:31+0300

2022-09-05T18:36+0300

josep borrell

dmitriy peskov

dünya

ab

faşist

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Avrupa Parlamentosu'nun parlamentolararası bir konferansına video bağlantı yöntemiyle katılan Borrell, İspanyolca yaptığı konuşmanın resmi İngilizce tercümesine göre 'faşist Rusya'yı ve onun faşist rejimini nasıl yeneceklerine dair somut bir planları bulunmadığını' ifade etti.Borrell'in sözlerini Rus basınına yorumlayan Peskov, "Bay Borrell, bu tür açıklamalarla bir diplomat olarak kendisini tamamen hükümsüz kılıyor. Elbette bundan sonra Borrell'in Rusya ve Rusya'yla ilişkiler hakkındaki hiçbir görüşü geçerli kabul edilemez" diye vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/borrell-abde-ruslara-yonelik-vize-yasagi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-uzlasma-aranacak-1060580068.html

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josep borrell, dmitriy peskov, ab, faşist