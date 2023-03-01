https://sputniknews.com.tr/20230301/almanya-disisleri-bakani-baerbock-feminist-bir-dis-politika-izliyoruz-1067637559.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Feminist bir dış politika izliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Feminist bir dış politika izliyoruz

Ukrayna'ya silah tedarikinin ve Rusya'ya baskının artırılması yönündeki tutumuyla bilinen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'feminist bir dış... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T10:07+0300

2023-03-01T10:07+0300

2023-03-01T10:07+0300

dünya

annalena baerbock

almanya

dış politika

feminist

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, toplumsal cinsiyet meselelerini dış politikada izledikleri rotanın merkezine koyduklarını söyledi.Politico gazetesinin aktardığına göre Baerbock, 'Feminist Dış Politikayı Şekillendirmek' başlıklı 80 sayfalık raporunda "Feminist bir dış politika izliyoruz zira buna şiddetle ihtiyacımız var. Çünkü kadınlar ve erkekler dünya çapında hala eşit değiller" ifadelerini kullandı.Alman haber ajansı DPA'ya göre rapor 10 temel ilkeyi özetliyor. Bunlar arasında 'toplumsal cinsiyete duyarlı' insani yardım sunmak, ekonomik kalkınmaya 'kadınları ve marjinal grupları' dahil etmek ve iklim ve enerji politikalarının 'toplumsal cinsiyet sorunları' boyutunu dikkate almak yer alıyor.Söz konusu tedbirlerin 'iç işleyişi şekillendirmeyi ve feminist refleks oluşturmaya yardımcı olmayı amaçladığını' kaydeden Baerbock, dışişleri bakanlığının hedeflerinden birinin 'dünya çapında cinsiyet eşitliğini ölçülebilir bir şekilde ilerletmek' olması gerektiğini savundu.Baerbock, ayrıca yeni bir 'feminist dış politika elçisi' makamı oluşturmak istediğini ifade etti.Öte yandan Baerbock'un tanımına göre feminist dış politika sadece kadınlar için değil, aynı zamanda 'cinsiyet kimliği, köken, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim veya diğer nedenlerle toplum tarafından ötekileştirilenler' için de geçerli.Bu nedenle Almanya Dışişleri Bakanlığı, proje bütçelerinin yüzde 85'ini 'toplumsal cinsiyete duyarlı' bir şekilde harcamanın yanı sıra, bir sonraki seçime kadar yüzde 8'ini de 'toplumsal cinsiyet normlarına aktif bir şekilde meydan okuyacak şekilde' harcamayı planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230219/almanya-disisleri-bakani-putinin-360-derece-donmesi-lazim-1067236029.html

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annalena baerbock, almanya, dış politika, feminist