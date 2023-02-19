https://sputniknews.com.tr/20230219/almanya-disisleri-bakani-putinin-360-derece-donmesi-lazim-1067236029.html
Almanya Dışişleri Bakanı: Putin'in 360 derece dönmesi lazım
Almanya Dışişleri Bakanı: Putin'in 360 derece dönmesi lazım
Almanya'daki koalisyon hükümetinin savaş kışkırtıcılığıyla dikkat çeken Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yeni bir gafa imza attı. 'Ukrayna'nın güvenli olması... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T16:56+0300
2023-02-19T16:56+0300
2023-02-19T17:26+0300
ukrayna krizi
annalena baerbock
vladimir putin
dmitriy medvedev
emmanuel macron
victoria nuland
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
antony blinken
münih güvenlik konferansı
rusya
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Geçen ay Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Rusya'ya karşı savaşıyoruz" sözüyle tepki toplayan Almanya'nın Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, prestijli Münih Güvenlik Konferansı'nda yeni bir gafa imza attı. Konferansın dünkü bölümünde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte 'Ukrayna için vizyonlar' başlıklı bir panelde konuşan Baerbock'a, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevde kalması halinde Ukrayna'nın uzun vadede güvende olma şansının olup olmadığı' soruldu.Almanya Dışişleri Bakanı'nın yanıtı "360 derece değişmezse, hayır" oldu. Medvedev: Geometri uzmanıymışBu sözlere eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından, "Avrupa'nın bu kadar cahil insanlar tarafından yönetilmesi çok eğlenceli" tepkisini verdi. Baerbock'la "Geometri uzmanı olduğuna şüphe yok" diye dalga geçen Medvedev, "Pozisyonumuzu koruyoruz" diye ekledi. Panelde çatışma sonrası nasıl bir Ukrayna olacağına dair bir vizyon çizmeye çalışan Baerbock, Blinken ve Kuleba, bunun için önce Kiev'in talebi uyrınca Moskova'nın 2014'te Rusya'ya katılmak yönünde oy kullanan Kırım ve eylül ayında Rusya'ya katılmak yönünde oy kullanan Donetsk ve Lugansk ile Zaporojye ve Herson bölgelerinden koşulsuz çekilmesi gerektiği konusunda sözbirliği etti.Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin'den kurtulmamız lazımKiev'in önceki açıklamaları yineleyen Kuleba, 'Ukrayna'nın zaferle ilgili uzun vadeli vizyonunun Rusya'nın geri çekilmesinin yanısıra zararın tazmini, suç işleyen faillerin hesap vermesini içerdiğini' söyleyerek "Ve en önemlisi Rusya'nın değişmesi gerek" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı "Putin iktidarda olduğu sürece başımız belada olacak. Görevden alınması veya emekliye ayrılması ise hepimiz için bir fırsat dönemine yol açacak" iddiasında bulundu. Rejim değişikliği konusunda fikirler muhtelifAncak Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Rusya'da rejim değişikliği konusunda hemfikir değil. 2014'te Kiev'deki Batı yanlısı darbeyi büyük ölçüde yöneten ABD'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, bu sonucun alınması için aleni çağrıda bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'böyle bir yaklaşımın başarısızlığa mahkum olduğunu' söyledi.Macron'dan fiyasko uyarısıMacron, Münih Güvenlik Konferansı'nda şöyle konuştu:"Çok sayıda kişinin rejim değişikliğini savunduğunu duyduğumda, onlara şunu sorarım: Hangi değişiklik için? Sıradaki kim? Lideriniz kim? Nasıl hayata geçecek? Son 10 yılda pek çok ülkede birçok kez rejim değişikliği yaşadık. Tam bir fiyasko."
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annalena baerbock, vladimir putin, dmitriy medvedev, emmanuel macron, victoria nuland, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, antony blinken, münih güvenlik konferansı, rusya, rejim değişikliği
annalena baerbock, vladimir putin, dmitriy medvedev, emmanuel macron, victoria nuland, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, antony blinken, münih güvenlik konferansı, rusya, rejim değişikliği
Almanya Dışişleri Bakanı: Putin'in 360 derece dönmesi lazım
16:56 19.02.2023 (güncellendi: 17:26 19.02.2023) Abone ol
Almanya'daki koalisyon hükümetinin savaş kışkırtıcılığıyla dikkat çeken Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yeni bir gafa imza attı. 'Ukrayna'nın güvenli olması için Putin'in 360 derece değişmesi gerektiğini' söyleyerek alay konusu olan Baerbock'un 'cehaletine' Medvedev de hayret etti.
Geçen ay Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Rusya'ya karşı savaşıyoruz" sözüyle tepki toplayan Almanya'nın Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, prestijli Münih Güvenlik Konferansı'nda yeni bir gafa imza attı.
Konferansın dünkü bölümünde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte 'Ukrayna için vizyonlar' başlıklı bir panelde konuşan Baerbock'a, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevde kalması halinde Ukrayna'nın uzun vadede güvende olma şansının olup olmadığı' soruldu.
Almanya Dışişleri Bakanı'nın yanıtı "360 derece değişmezse, hayır" oldu.
Medvedev: Geometri uzmanıymış
Bu sözlere eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından, "Avrupa'nın bu kadar cahil insanlar tarafından yönetilmesi çok eğlenceli" tepkisini verdi.
Baerbock'la "Geometri uzmanı olduğuna şüphe yok" diye dalga geçen Medvedev, "Pozisyonumuzu koruyoruz" diye ekledi.
Panelde çatışma sonrası nasıl bir Ukrayna olacağına dair bir vizyon çizmeye çalışan Baerbock, Blinken ve Kuleba, bunun için önce Kiev'in talebi uyrınca Moskova'nın 2014'te Rusya'ya katılmak yönünde oy kullanan Kırım ve eylül ayında Rusya'ya katılmak yönünde oy kullanan Donetsk ve Lugansk ile Zaporojye ve Herson bölgelerinden koşulsuz çekilmesi gerektiği konusunda sözbirliği etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin'den kurtulmamız lazım
Kiev'in önceki açıklamaları yineleyen Kuleba, 'Ukrayna'nın zaferle ilgili uzun vadeli vizyonunun Rusya'nın geri çekilmesinin yanısıra zararın tazmini, suç işleyen faillerin hesap vermesini içerdiğini' söyleyerek "Ve en önemlisi Rusya'nın değişmesi gerek" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı "Putin iktidarda olduğu sürece başımız belada olacak. Görevden alınması veya emekliye ayrılması ise hepimiz için bir fırsat dönemine yol açacak" iddiasında bulundu.
Rejim değişikliği konusunda fikirler muhtelif
Ancak Ukrayna'nın Batılı destekçileri, Rusya'da rejim değişikliği konusunda hemfikir değil. 2014'te Kiev'deki Batı yanlısı darbeyi büyük ölçüde yöneten ABD'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, bu sonucun alınması için aleni çağrıda bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'böyle bir yaklaşımın başarısızlığa mahkum olduğunu' söyledi.
Macron'dan fiyasko uyarısı
Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda şöyle konuştu:
"Çok sayıda kişinin rejim değişikliğini savunduğunu duyduğumda, onlara şunu sorarım: Hangi değişiklik için? Sıradaki kim? Lideriniz kim? Nasıl hayata geçecek? Son 10 yılda pek çok ülkede birçok kez rejim değişikliği yaşadık. Tam bir fiyasko."