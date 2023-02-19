https://sputniknews.com.tr/20230219/macron-rusyanin-bozguna-ugratilmasi-fikrini-asla-desteklemedik---1067224470.html

Macron: Rusya'nın bozguna uğratılması fikrini asla desteklemedik

Macron: Rusya'nın bozguna uğratılması fikrini asla desteklemedik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı Doğu Avrupalı ülkelerin aksine Fransa'nın Rusya'nın bozguna uğratılması fikrini asla desteklemediğini ve... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T11:15+0300

2023-02-19T11:15+0300

2023-02-19T11:15+0300

ukrayna krizi

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rusya

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ab

emmanuel macron

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Journal du Dimanche, Figaro gazeteleri ile France Inter radyosuna ortak röportaj veren Macron, Paris'in Moskova'ya bakışını anlattı. Ukrayna'ya verdikleri askeri desteğe rağmen çatışmaların güç yoluyla sona ermeyeceğinden emin olduğunu belirten Macron, "Bazıları gibi Rusya'yı tamamen yerle bir etmemiz, ona kendi topraklarında saldırmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu gözlemciler, en başta Rusya'nın bozguna uğratılmasını istiyor. Fransa, asla böyle bir tavır takınmadı ve asla takınmayacak" ifadelerini kullandı. Fransız basınındaki haberlere göre Macron, 'gözlemciler' ifadesiyle NATO ve AB'de yer alan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın 'Rusya küçük düşürülmemeli' açıklamasını hoş karşılamayan Doğru Avrupa ülkelerini kastetti. 'Ukrayna eski sınırlarına ulaşacak güçte değil, müzakere masasına dönülmeli' Bu arada Macron, Ukrayna'nın müttefik ülkelerin kendi ordularını Kiev'e göndermeye hazır olmadığı mevcut koşullar altında eski sınırlarına yeniden ulaşabilecek güçte olmadığını ve bu nedenle müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki çatışmaların uzamasından en başta Avrupalıların zarar gördüğünün de altını çizdi.

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fransa, rusya, ukrayna, nato, ab, emmanuel macron