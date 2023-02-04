https://sputniknews.com.tr/20230204/medvedev--kirima-yonelik-saldirilarin-agir-sonuclari-olur-1066565264.html
Medvedev: Kırım'a yönelik saldırıların ağır sonuçları olur
Medvedev: Kırım'a yönelik saldırıların ağır sonuçları olur
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kırım'a yönelik saldırıların yanıtsız bırakılmayacağını, sonuçlarının Kiev rejimi için ağır olacağını... 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T13:22+0300
2023-02-04T13:22+0300
2023-02-04T13:22+0300
dünya
kırım
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, gazeteci Nadana Friedrichson’a verdiği röportajda, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağını, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceğini ifade etti."Kiev'in Kırım'daki Rus hedeflerini vurmasına izin verilmesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin haklı olup olmadığı” sorusunu Medvedev, “Sonuç tam tersi olacak. Bu durumda müzakere olmayacak. Yalnızca misilleme olacak. Kiev yönetimi altında kalan Ukrayna’nın tümü yanacak” şeklinde yanıtladı.Ancak Beyaz Saray ve Kongre Binası'ndaki bazı ‘ahlaki ucubelerin’ bu tür iddialarda bulunabileceklerini vurgulayan Medvedev, “Bu arada, Pentagon'dakiler daha nitelikli, sonuçların ne olacağını iyi anlıyorlar” diye konuştu.Medvedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" dedi.
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kırım, dmitriy medvedev
Medvedev: Kırım'a yönelik saldırıların ağır sonuçları olur
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kırım'a yönelik saldırıların yanıtsız bırakılmayacağını, sonuçlarının Kiev rejimi için ağır olacağını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, gazeteci Nadana Friedrichson’a verdiği röportajda, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağını, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceğini ifade etti.
"Kiev'in Kırım'daki Rus hedeflerini vurmasına izin verilmesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin haklı olup olmadığı” sorusunu Medvedev, “Sonuç tam tersi olacak. Bu durumda müzakere olmayacak. Yalnızca misilleme olacak. Kiev yönetimi altında kalan Ukrayna’nın tümü yanacak” şeklinde yanıtladı.
Ancak Beyaz Saray ve Kongre Binası'ndaki bazı ‘ahlaki ucubelerin’ bu tür iddialarda bulunabileceklerini vurgulayan Medvedev, “Bu arada, Pentagon'dakiler daha nitelikli, sonuçların ne olacağını iyi anlıyorlar” diye konuştu.
Medvedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" dedi.