https://sputniknews.com.tr/20230204/medvedev--kirima-yonelik-saldirilarin-agir-sonuclari-olur-1066565264.html

Medvedev: Kırım'a yönelik saldırıların ağır sonuçları olur

Medvedev: Kırım'a yönelik saldırıların ağır sonuçları olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kırım'a yönelik saldırıların yanıtsız bırakılmayacağını, sonuçlarının Kiev rejimi için ağır olacağını... 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T13:22+0300

2023-02-04T13:22+0300

2023-02-04T13:22+0300

dünya

kırım

dmitriy medvedev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066083278_0:0:2743:1543_1920x0_80_0_0_65f8ff6b546b3953b74bd639de9cc188.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, gazeteci Nadana Friedrichson’a verdiği röportajda, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağını, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceğini ifade etti."Kiev'in Kırım'daki Rus hedeflerini vurmasına izin verilmesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin haklı olup olmadığı” sorusunu Medvedev, “Sonuç tam tersi olacak. Bu durumda müzakere olmayacak. Yalnızca misilleme olacak. Kiev yönetimi altında kalan Ukrayna’nın tümü yanacak” şeklinde yanıtladı.Ancak Beyaz Saray ve Kongre Binası'ndaki bazı ‘ahlaki ucubelerin’ bu tür iddialarda bulunabileceklerini vurgulayan Medvedev, “Bu arada, Pentagon'dakiler daha nitelikli, sonuçların ne olacağını iyi anlıyorlar” diye konuştu.Medvedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırım, dmitriy medvedev