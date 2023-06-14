https://sputniknews.com.tr/20230614/berlinin-guvenlik-stratejisi-belgesi-rusya-en-buyuk-tehdit-cin-cikarlarimiza-aykiri-davraniyor-1072432634.html

Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'

Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'

Almanya'nın ilk kez yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Rusya ve Çin hedef alındı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T13:38+0300

2023-06-14T13:38+0300

2023-06-14T14:22+0300

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Olaf Scholz'un başbakanlığındaki üçlü koalisyon hükümeti, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yaklaşık 50 sayfalık belgeyi, Scholz dahil hükümetin ağır topları, göğüsleri gururdan kabarmış, yüzlerinde gülücükler açan halde basın toplantısı düzenleyerek tanıttı. Almanya Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, Rusya, barış ve güvenliğe yönelik 'en büyük tehdit' olarak tanımlandı:Rusya'nın Ukrayna özel harekatı da "Avrupa barış düzeninde bir dönüm noktası oluşturarak Almanya ve NATO müttefiklerinin güvenliğini doğrudan tehdit ediyor" diye tasvir edildi. NATO'nun sürekli Moskova'yı hasımlaştıran stratejiler yürürlüğe sokarak yeni üyeler, silahlanma, tatbikatlarla Rusya'nın dibine girmesine rağmen "Ne Almanya ne de NATO, Rusya ile düşmanlık veya çatışma peşinde" iddiasında bulunan belgede, "Ancak ittifakta bizim ve müttefiklerimizin egemenliğini ve özgürlüğünü korumaya her zaman hazır ve muktediriz" denildi. ABD'nin Almanya gibi bazı NATO ülkelerini devasa stratjik nükleer silah cephaneliğini konuşlandırma üssü olarak kullanmasına rağmen, Alman hükümeti şöyle dedi:NATO ile Rusya arasındaki iletişim kanallarının korunmasını destek beyanı da es geçilmedi: "Federal Hükümet, NATO-Rusya ilişkilerinde güvenilir siyasi ve askeri iletişim kanallarının sürdürülmesi de dahil olmak üzere, risklerin azaltılması ve öngörülebilirliğin sağlanmasından yanadır. Bunun için şartlar varsa, karşılıklı şeffaf tedbirlere açığız."Belgede 'ortak, rakip ve sistemik rakip' diye nitelenen Çin, 'küresel düzeni yeniden şekillendirmek amacıyla defalarca Avrupa'nın çıkarlarına karşı hareket etmekle' suçlandı.

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