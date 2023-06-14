Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ilaç fiyatlarındaki değişim!
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230614/berlinin-guvenlik-stratejisi-belgesi-rusya-en-buyuk-tehdit-cin-cikarlarimiza-aykiri-davraniyor-1072432634.html
Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'
Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'
Almanya'nın ilk kez yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Rusya ve Çin hedef alındı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T13:38+0300
2023-06-14T14:22+0300
dünya
avrupa
ab
ab
almanya
rusya
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072434314_0:0:2721:1531_1920x0_80_0_0_e158c448318fa4c6cb714ed327d42998.jpg
Olaf Scholz'un başbakanlığındaki üçlü koalisyon hükümeti, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yaklaşık 50 sayfalık belgeyi, Scholz dahil hükümetin ağır topları, göğüsleri gururdan kabarmış, yüzlerinde gülücükler açan halde basın toplantısı düzenleyerek tanıttı. Almanya Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, Rusya, barış ve güvenliğe yönelik 'en büyük tehdit' olarak tanımlandı:Rusya'nın Ukrayna özel harekatı da "Avrupa barış düzeninde bir dönüm noktası oluşturarak Almanya ve NATO müttefiklerinin güvenliğini doğrudan tehdit ediyor" diye tasvir edildi. NATO'nun sürekli Moskova'yı hasımlaştıran stratejiler yürürlüğe sokarak yeni üyeler, silahlanma, tatbikatlarla Rusya'nın dibine girmesine rağmen "Ne Almanya ne de NATO, Rusya ile düşmanlık veya çatışma peşinde" iddiasında bulunan belgede, "Ancak ittifakta bizim ve müttefiklerimizin egemenliğini ve özgürlüğünü korumaya her zaman hazır ve muktediriz" denildi. ABD'nin Almanya gibi bazı NATO ülkelerini devasa stratjik nükleer silah cephaneliğini konuşlandırma üssü olarak kullanmasına rağmen, Alman hükümeti şöyle dedi:NATO ile Rusya arasındaki iletişim kanallarının korunmasını destek beyanı da es geçilmedi: "Federal Hükümet, NATO-Rusya ilişkilerinde güvenilir siyasi ve askeri iletişim kanallarının sürdürülmesi de dahil olmak üzere, risklerin azaltılması ve öngörülebilirliğin sağlanmasından yanadır. Bunun için şartlar varsa, karşılıklı şeffaf tedbirlere açığız."Belgede 'ortak, rakip ve sistemik rakip' diye nitelenen Çin, 'küresel düzeni yeniden şekillendirmek amacıyla defalarca Avrupa'nın çıkarlarına karşı hareket etmekle' suçlandı.
ab
almanya
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072434314_0:0:2721:2041_1920x0_80_0_0_54e6f18819b82931c3128f0d29ffd162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, ab, ab, almanya, rusya, çin
avrupa, ab, ab, almanya, rusya, çin

Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'

13:38 14.06.2023 (güncellendi: 14:22 14.06.2023)
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSIFDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini tanıttıkları basın toplantısında
FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini tanıttıkları basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSI
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Almanya'nın ilk kez yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Rusya ve Çin hedef alındı.
Olaf Scholz'un başbakanlığındaki üçlü koalisyon hükümeti, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yaklaşık 50 sayfalık belgeyi, Scholz dahil hükümetin ağır topları, göğüsleri gururdan kabarmış, yüzlerinde gülücükler açan halde basın toplantısı düzenleyerek tanıttı.
Almanya Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, Rusya, barış ve güvenliğe yönelik 'en büyük tehdit' olarak tanımlandı:
"Bugünün Rusya'sı, yakın gelecekte Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve güvenlik için en büyük tehdidi oluşturuyor."
Rusya'nın Ukrayna özel harekatı da "Avrupa barış düzeninde bir dönüm noktası oluşturarak Almanya ve NATO müttefiklerinin güvenliğini doğrudan tehdit ediyor" diye tasvir edildi.
NATO'nun sürekli Moskova'yı hasımlaştıran stratejiler yürürlüğe sokarak yeni üyeler, silahlanma, tatbikatlarla Rusya'nın dibine girmesine rağmen "Ne Almanya ne de NATO, Rusya ile düşmanlık veya çatışma peşinde" iddiasında bulunan belgede, "Ancak ittifakta bizim ve müttefiklerimizin egemenliğini ve özgürlüğünü korumaya her zaman hazır ve muktediriz" denildi.
ABD'nin Almanya gibi bazı NATO ülkelerini devasa stratjik nükleer silah cephaneliğini konuşlandırma üssü olarak kullanmasına rağmen, Alman hükümeti şöyle dedi:

"Nükleer silahlar var olduğu sürece, NATO ve Avrupa güvenliğinin inandırıcı bir nükleer caydırıcılığa ihtiyacı var. Almanya, nükleer silahların ortak mülkiyetine katkıda bulunmaya devam edecek ve bunun için gerekli ana üslenmeyi sürekli sağlayacak."

NATO ile Rusya arasındaki iletişim kanallarının korunmasını destek beyanı da es geçilmedi: "Federal Hükümet, NATO-Rusya ilişkilerinde güvenilir siyasi ve askeri iletişim kanallarının sürdürülmesi de dahil olmak üzere, risklerin azaltılması ve öngörülebilirliğin sağlanmasından yanadır. Bunun için şartlar varsa, karşılıklı şeffaf tedbirlere açığız."
Belgede 'ortak, rakip ve sistemik rakip' diye nitelenen Çin, 'küresel düzeni yeniden şekillendirmek amacıyla defalarca Avrupa'nın çıkarlarına karşı hareket etmekle' suçlandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала