https://sputniknews.com.tr/20230713/almanya-ilk-kez-cin-stratejisi-belgesi-acikladi-cinle-is-yapan-alman-sirketlerine-gozdagi-verildi-1073511214.html

Almanya ilk kez Çin stratejisi belgesi açıkladı: Çin'le iş yapan Alman şirketlerine gözdağı verildi

Almanya ilk kez Çin stratejisi belgesi açıkladı: Çin'le iş yapan Alman şirketlerine gözdağı verildi

AB'nin bir numaralı ekonomisi, baş ticaret ortağı hakkında ilk kez strateji belgesi açıkladı. Alman hükümetinin ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T18:37+0300

2023-07-13T18:37+0300

2023-07-13T19:19+0300

dünya

almanya

çin

olaf scholz

annalena baerbock

ekonomi

şirket

tayvan

abd

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063219006_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_9b8ae5e77dfa4e700db676046b8a1afb.jpg

Alman basını, Alman hükümetinin ilk kez açıkladığı 61 sayfalık Çin stratejisi belgesinin (Ukrayna krizinde savaş çığırtkanlığıyla öne çıkan) Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in eseri olduğunu yazdı. Kolektif Batı'nın son dönemdeki paradoksal kararları ve icraatları gibi bu da bir yandan Çin'le birlikte çalışmaktan söz ederken diğer yandan 'Çin'e bağımlılıktan kurtularak ekonomik risklerden arınmak' iddiasıyla Çin'le iş yapan Alman şirketlerine gözdağı verdi. Yine de Alman basınına göre belgede 'köklü bir rota değişikliğine yer verilmedi'. 'Çin hem ortağımız hem sistemsel rakibimiz'Çin'i 'ortak, yarıştığımız rakip ve sistemik rakip' diye tanımlayan belgede, "Çin'in Avrupa'ya bağımlılığı sürekli azalırken, Almanya'nın Çin'e bağımlılığı son yıllarda daha büyük önem kazandı. Çin değişti; bu durum ve Çin'in siyasi kararları, Çin ile başa çıkma şeklimizde bir değişiklik gerektiriyor. Çin'in davranışları ve kararları, ilişkimizdeki rekabetin son yıllarda arttığı anlamına geliyor. Bu nedenle, ilişki yeniden dengelenmeli" manzarası çizildi. "Çin ile ekonomik entegrasyon sürdürülmeli. Ancak kritik alanlardaki bağımlılıklar, oluşturdukları riskleri azaltmak için en aza indirgenmeli" hedefi konuldu. Alman şirketlerinden Çin'deki işlerinde riskleri azaltmaları istenerek, Washington'ın meşhur 'kurallara dayalı düzen' retoriğine atıfla "Çin, kurallara dayalı uluslararası düzenin "normlarından ve kurallarından ne kadar uzaklaşırsa, tek tek sektörlerin veya şirketlerin Çin pazarına kritik bağımlılıkları o kadar sorun olabilir" vurgusu yapıldı. 'Çin'le ilgili risk analizlerini gizli şekilde paylaşacağız'"Şirketlerin aşırı risklerden kaçınmaları ve bunların hızlı şekilde azaltılması için teşvikler yaratmaları, hem ülke ekonomisi hem de girişimci çıkarınadır" tavsiyesinde bulunularak, Çin Başbakanı Li Çiang'ın 'saçmalığını' anlatmak için Avrupa turuna çıktığı 'risklerden arındırmaya' gelindi:'Rusya örneğinde olduğu gibi'Üstüne "Birincil, ara ve son ürünlerde birkaç veya tek bir menşe ülkeye yoğunlaşma, kritik alanlarda bağımlılıklara neden olabilir. Bu, Rusya örneğinde de görülmüştür" denilerek şu suçlamalarda bulunuldu:Çin'in Rusya'yla ilişkilerine eleştiriTek kutuplu dünyanın dayatmalarına karşı Pekin-Moskova işbirliğine de kulp takıldı:'Tayvan'ı tanımayız ama destekleriz''Tek Çin' politikasının değiştirilmeyeceği ve sadece Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin devam edeceği belirtilmekle birlikte "Ancak Almanya, Tayvan ile pek çok alanda yakın ilişkiler sürdürüyor, bunları genişletmek istiyor ve demokratik Tayvan'ın uluslararası örgütlere 'ilgili katılımını' da destekliyor" denilerek şöyle devam edildi: Baerbock: Şirketler Çin risklerinin bedelini kendileri öderVolkswagen ve Siemens gibi Alman ekonomisin dev şirketleri, son aylarda açıkladıkları büyüme stratejilerini, ağırlıklı olarak Çin pazarına dayandırdı. Buna rağmen Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, belgenin tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında metnin ruhuna uygun olarak Çin'le veya Çin'de iş yapan şirketleri tehdit etti: Scholz: Ayrışmıyoruz, bağımlılıktan kaçınıyoruzÖzellikle Alman ekonomisinin hayrına Pekin'le iyi ilişkiler yanlısı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, Çin stratejisi belgesini mazur göstermeye yönelik şu paylaşımları yaptı:Baerbock da "Çin, son yıllarda belki de diğer tüm ülkelerden daha hızlı değişti. Çin'e kulak veren herkes bu yüzyılın gelişimine nasıl bir özgüvenle damga vuracağını bilir" diye tweetleyerek şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230614/berlinin-guvenlik-stratejisi-belgesi-rusya-en-buyuk-tehdit-cin-cikarlarimiza-aykiri-davraniyor-1072432634.html

https://sputniknews.com.tr/20230627/abnin-cine-bagimliligi-azaltma-stratejisi-yanlis-onermelerle-ekonomiyi-siyasallastirmayin-1072931457.html

almanya

çin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, çin, olaf scholz, annalena baerbock, ekonomi, şirket, tayvan, abd, avrupa, ab, robert habeck, yeşiller