https://sputniknews.com.tr/20230128/medvedev-almanya-disisleri-bakani-baerbock-tam-bir-aptal-1066302672.html
Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal
Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” iddia eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock için... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T18:20+0300
2023-01-28T18:20+0300
2023-01-28T18:21+0300
ukrayna krizi
annalena baerbock
almanya
rusya
dmitriy medvedev
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Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock’un, Avrupa Konseyi toplantısında kullandığı “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” ifadesini değerlendirdi.Medvedev, “Çarpıcı bir ifade; “Birbirimize karşı değil Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz”. Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu kadar tam ve yararlı bir aptal olması harika değil mi?” diye yazdı.
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annalena baerbock, almanya, rusya, dmitriy medvedev
annalena baerbock, almanya, rusya, dmitriy medvedev
Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal
18:20 28.01.2023 (güncellendi: 18:21 28.01.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” iddia eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock için “tam ve yararlı bir aptal” nitelendirmesinde bulundu.
Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock’un, Avrupa Konseyi toplantısında kullandığı “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” ifadesini değerlendirdi.
Medvedev, “Çarpıcı bir ifade; “Birbirimize karşı değil Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz”. Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu kadar tam ve yararlı bir aptal olması harika değil mi?” diye yazdı.