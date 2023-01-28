https://sputniknews.com.tr/20230128/medvedev-almanya-disisleri-bakani-baerbock-tam-bir-aptal-1066302672.html

Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal

Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” iddia eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock için... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T18:20+0300

2023-01-28T18:20+0300

2023-01-28T18:21+0300

ukrayna krizi

annalena baerbock

almanya

rusya

dmitriy medvedev

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Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock’un, Avrupa Konseyi toplantısında kullandığı “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” ifadesini değerlendirdi.Medvedev, “Çarpıcı bir ifade; “Birbirimize karşı değil Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz”. Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu kadar tam ve yararlı bir aptal olması harika değil mi?” diye yazdı.

almanya

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annalena baerbock, almanya, rusya, dmitriy medvedev