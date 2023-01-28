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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/medvedev-almanya-disisleri-bakani-baerbock-tam-bir-aptal-1066302672.html
Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal
Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” iddia eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock için... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T18:20+0300
2023-01-28T18:21+0300
ukrayna krizi
annalena baerbock
almanya
rusya
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Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock’un, Avrupa Konseyi toplantısında kullandığı “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” ifadesini değerlendirdi.Medvedev, “Çarpıcı bir ifade; “Birbirimize karşı değil Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz”. Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu kadar tam ve yararlı bir aptal olması harika değil mi?” diye yazdı.
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annalena baerbock, almanya, rusya, dmitriy medvedev
annalena baerbock, almanya, rusya, dmitriy medvedev

Medvedev: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tam bir aptal

18:20 28.01.2023 (güncellendi: 18:21 28.01.2023)
© SputnikDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” iddia eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock için “tam ve yararlı bir aptal” nitelendirmesinde bulundu.
Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baerbock’un, Avrupa Konseyi toplantısında kullandığı “Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz” ifadesini değerlendirdi.
Medvedev, “Çarpıcı bir ifade; “Birbirimize karşı değil Rusya’ya karşı bir savaş içerisindeyiz”. Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu kadar tam ve yararlı bir aptal olması harika değil mi?” diye yazdı.
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