Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/canli-yuzyilin-afetinde-19-gun-deprem-bolgesi-3-dakikada-bir-sallanmaya-devam-ediyor-1067444810.html
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 19. gün: Deprem bölgesi 3 dakikada bir sallanmaya devam ediyor
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 19. gün: Deprem bölgesi 3 dakikada bir sallanmaya devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları henüz sarılırken, felaketin 14. gününde bu kez Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede artçı... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T06:48+0300
2023-02-24T06:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kahramanmaraş
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türkiye, deprem, kahramanmaraş, hatay, новый онлайн для белой редактуры
türkiye, deprem, kahramanmaraş, hatay, новый онлайн для белой редактуры
deprem - yıkım - hasarlı bina - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 19. gün: Deprem bölgesi 3 dakikada bir sallanmaya devam ediyor

06:48 24.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları henüz sarılırken, felaketin 14. gününde bu kez Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, yardım ve enkaz çalışmaları sürüyor. Diğer yandan Adalet bakanı Bozdağ yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6.4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.
Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16.7 kilometre derinlikte oldu. Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bölgede yaklaşık 3 dakika arayla toplam 8 bin 550 artçı meydana geldiğini söyledi.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Hatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi. İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Bakan Bozdağ: 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Dün, 06:36
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07:43 24.02.2023
AFAD: Sivas'ın Gürün ilçesi de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinin de afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Depremde 2 binanın yıkıldığı Gürün'de 153 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilmişti.
Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Sivas’ın Gürün ilçesinde yıkıma neden olduğunu ifade etti. Akkaş, “Gürün ilçemizde 840 dairede hasar tespiti talebi var. Gürün ilçemizde oluşan tahribat nedeniyle buranın da afet bölgesi içerisine alınması gerekiyor” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Sivas'tan 'Gürün afet bölgesi içerisine alınmalı' çağrısı: 840 dairede hasar tespit edildi
13 Şubat, 11:03
07:39 24.02.2023
Bakan Soylu: Ağırlıklı olarak konteynerlere önem veriyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki son durumla ilgili Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenledikleri ortak basın toplantısında deprem bölgesindeki son durumu paylaştı.
5 yıkıcı depremle karşı karşıya kalındığını belirten Soylu, “Büyük bir alanda meydana gelen ve 5 ayrı yıkıcı depremin oluşturduğu sonuçlarla karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. İlk depremi 7.7 ile Kahramanmaraş’ta yaşadık. Ondan sonra Elbistan’da yaşadık. İslahiye, Nurdağı, 6.4, 6.6 ve en son Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde yıkıcı bir depremle karşı karşıya kaldık 6 Şubat tarihinden itibaren devletin ve milletin bütün gücüyle, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, bütün kurum ve kuruluşlarımızla, DSİ’den Karayollarına, TOKİ’sinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yerel yönetimlere kadar tüm arama ve kurtarma ekipleri ile beraber, bu büyük alanı devlet, bütün hava şartlarının olumsuzluğu, yol şartlarının olumsuzluğu, iklim şartlarının olumsuzluğuna rağmen en ücra köylere, en ücra köşelere kadar helikopterleri, araçları ile her noktasına ulaşmaya çalıştı” dedi.
Çadır yokluğu iddialarına da yanıt veren Soylu, “Ağırlıklı olarak konteynerlere önem veriyoruz. Çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi yaşama koşullarının oluşması için hangi sosyal donatıları yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. 48 binin üzerinde sadece AFAD’ın dağıttığı çadır var. Bunun üzerinde sivil toplum kuruluşları, yabancı ülkelerden gelen çadırların dağıtımı da dahil olmak üzere vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. 6.4’lük depremden sonra evi hasarsız olan vatandaşlarımız da doğal olarak korku içerisinde talepte bulunuyorlar. Bunları karşılamak için elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık
Bölgedeki hasar tespitiyle ilgili bilgi veren bakan Kurum ise, sahada 7 bin 350 personelle süren çalışmalarla ilgili şunları söyledi:
“Deprem bölgesindeki illerimizde, toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binayı inceledik. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik.”
Konutlar için etüt çalışmalarının yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, “2 gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te toplam bin 797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşa sürecine başladık. Dün Adana’da 590, Gaziantep’te 600, Hatay’da 364, Kahramanmaraş’ta bin 19, Şanlıurfa’da 534 olmak üzere, toplam 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzaladık. Bugün de Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay’da bin 317 konut, Malatya’da 599 konut olmak üzere toplam 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz” dedi.
Bakan Karaismailoğlu depremin ilk gününden beri bulunduğu Adıyaman’da, çalışmalar bitmeden kentten ayrılmayacağını söyledi. Bakanlar, açıklamalarının ardından Altınşehir Mahallesi’nde altyapı çalışmaları süren konteyner kentte inceleme yaptı.
Bakan Dönmez: 290 petrol kuyumuzun 286’sını tekrar üretime aldık
Adıyaman’da deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “TPAO’nun faaliyetleri ile alakalı yerinde inceleme imkanı bulduk. İlk anda petrol üretim faaliyetleri ile ilgili kontrol amaçlı durdurmuştuk. Bugün itibariyle 290 kuyumuzun 286’sını tekrar üretime aldık. Kalan bu 4 kuyu ile alakalı arkadaşlarımızın incelemeleri ve yeniden işletmeye alma çalışmaları devam ediyor” dedi.
07:23 24.02.2023
Yeryüzü Doktorları'ndan Dr. Teke: Deprem bölgesinde uyuz duruldu, ishal artıyor
Kahramanmaraş’ta çadırkentlerdeki depremzedelere sağlık alanında hizmet veren Yeryüzü Doktorları Derneği’nden Dr. Ümit Cevher Teke, bölgede hijen problemi olduğunu belirterek, “Son dönemde uyuz duruldu ama ishal vakalarında artış var” dedi.
Milliyet gazetesinden Namık Durukan ve Seçkin Şenvardar'a konuşan ve Kahramanmaraşlı olduğunu belirten Yeryüzü Doktorları grubunun Sağlık Koondinatörü Dr. Teke, deprem haberini alır almaz bölgeye gönüllü geldiğini belirterek, “Ailemi tahliye ettik ancak yakınlarımızı ve çocukluk arkadaşımı kaybetim. Acımızı henüz yaşayacak vaktimiz olmadı. Çocuk doktoru, dahiliye uzmanı ve psikolog uzmanlarımızla hastalarımıza destek veriyoruz. İki psikoloğumuz da burada çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için görev yapıyor” bilgisini verdi.
Felaketin ilk günlerinde insanların soğukta kalmaları nedeniyle ağırlıklı olarak üst solunum yolu rahatsızlığıyla kendilerine başvurduğunu anlatan Teke, “Günde 600 hastanın yaklaşık yüzde 70’i grip vakasıydı” ifadelerini kullandı. İlerleyen günlerde salgın riski endişesi yaşadıklarını belirten Teke, şunları söyledi:
‘Hijyen problemi var’
“Bölgede hijyen problemi var. Bizler hijyen kitleri dağıtıyoruz, devletimiz destekliyor. Fakat insanlar kişisel hijyenlerine dikkat etmediği takdirde ne kadar imkan sağlanırsa sağlansın hastalıklar olabiliyor. Başlangıçta uyuz vakaları gördük, yoğun vaka değildi ama artışı fark ettik. Sonradan duruldu. Kükürtlü sabun gibi hijyen sağlayacak, uyuzu daha iyi yok edecek sabunlar dağıttık. Şu anda ishal vakalarında artış görülmekte. Şebeke suları temiz değilse bundan kaynaklı olabilir. Devletimiz seyyar tuvaletler getirdi. Hijyen eğitimleri verilmesi konusu önemli ve kritik. Kişi eğer tuvaletten çıktıktan sonra ellerini doğru yıkamıyorsa bu hijyeni sağlayamıyor anlamına geliyor. Burada hijyeni kontrol altına alırsak afet salgınlarını engellemiş oluruz.”
Dağıttıkları hijyen kiti içinde tuvalet kağıdı, ıslak mendil, kadın pedi, tırnak makası, şampuan, diş macunu, diş fırçası, jilet gibi temel malzemeler bulunduğunu belirten Teke, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da sağlık çadırları olduğunu söyledi. Teke ayrıca şu ana kadar yaklaşık 15 bin kişiye sağlık hizmeti, 400 kişiye psikososyal destek verdiklerini belirtti.
06:49 24.02.2023
Deprem bölgesindeki eğitimciler OHAL süresince ek ders ücretinden yararlandırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.
Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
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