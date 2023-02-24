Bakan Soylu: Ağırlıklı olarak konteynerlere önem veriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki son durumla ilgili Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenledikleri ortak basın toplantısında deprem bölgesindeki son durumu paylaştı.

5 yıkıcı depremle karşı karşıya kalındığını belirten Soylu, “Büyük bir alanda meydana gelen ve 5 ayrı yıkıcı depremin oluşturduğu sonuçlarla karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. İlk depremi 7.7 ile Kahramanmaraş’ta yaşadık. Ondan sonra Elbistan’da yaşadık. İslahiye, Nurdağı, 6.4, 6.6 ve en son Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde yıkıcı bir depremle karşı karşıya kaldık 6 Şubat tarihinden itibaren devletin ve milletin bütün gücüyle, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, bütün kurum ve kuruluşlarımızla, DSİ’den Karayollarına, TOKİ’sinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yerel yönetimlere kadar tüm arama ve kurtarma ekipleri ile beraber, bu büyük alanı devlet, bütün hava şartlarının olumsuzluğu, yol şartlarının olumsuzluğu, iklim şartlarının olumsuzluğuna rağmen en ücra köylere, en ücra köşelere kadar helikopterleri, araçları ile her noktasına ulaşmaya çalıştı” dedi.

Çadır yokluğu iddialarına da yanıt veren Soylu, “Ağırlıklı olarak konteynerlere önem veriyoruz. Çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi yaşama koşullarının oluşması için hangi sosyal donatıları yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. 48 binin üzerinde sadece AFAD’ın dağıttığı çadır var. Bunun üzerinde sivil toplum kuruluşları, yabancı ülkelerden gelen çadırların dağıtımı da dahil olmak üzere vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. 6.4’lük depremden sonra evi hasarsız olan vatandaşlarımız da doğal olarak korku içerisinde talepte bulunuyorlar. Bunları karşılamak için elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık

Bölgedeki hasar tespitiyle ilgili bilgi veren bakan Kurum ise, sahada 7 bin 350 personelle süren çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Deprem bölgesindeki illerimizde, toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binayı inceledik. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik.”

Konutlar için etüt çalışmalarının yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, “2 gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te toplam bin 797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşa sürecine başladık. Dün Adana’da 590, Gaziantep’te 600, Hatay’da 364, Kahramanmaraş’ta bin 19, Şanlıurfa’da 534 olmak üzere, toplam 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzaladık. Bugün de Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay’da bin 317 konut, Malatya’da 599 konut olmak üzere toplam 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu depremin ilk gününden beri bulunduğu Adıyaman’da, çalışmalar bitmeden kentten ayrılmayacağını söyledi. Bakanlar, açıklamalarının ardından Altınşehir Mahallesi’nde altyapı çalışmaları süren konteyner kentte inceleme yaptı.

Bakan Dönmez: 290 petrol kuyumuzun 286’sını tekrar üretime aldık

Adıyaman’da deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “TPAO’nun faaliyetleri ile alakalı yerinde inceleme imkanı bulduk. İlk anda petrol üretim faaliyetleri ile ilgili kontrol amaçlı durdurmuştuk. Bugün itibariyle 290 kuyumuzun 286’sını tekrar üretime aldık. Kalan bu 4 kuyu ile alakalı arkadaşlarımızın incelemeleri ve yeniden işletmeye alma çalışmaları devam ediyor” dedi.