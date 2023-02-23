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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/canli--yuzyilin-felaketinde-18-gun-bolgedeki-sarsintilar-suruyor-1067404063.html
CANLI | 'Yüzyılın felaketi'nde 18. gün: Bölgedeki sarsıntılar sürüyor
CANLI | 'Yüzyılın felaketi'nde 18. gün: Bölgedeki sarsıntılar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları henüz sarılırken, felaketin 14. gününde bu kez Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede artçı... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
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Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Yüzyılın felaketi'nde 18. gün: Bölgedeki sarsıntılar sürüyor

06:36 23.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları henüz sarılırken, felaketin 14. gününde bu kez Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, yardım ve enkaz çalışmaları da sürüyor. Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 556'ya yükseldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6.4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.
Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16.7 kilometre derinlikte oldu. Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Depremlerde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
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07:35 23.02.2023
İskenderun'da bir yanda hayat diğer yanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Jeofizik Mühendisi Prof.Dr. Eyidoğan: Türkiye'de 550 fay hattı var, toptan göçmenin izahı yok
07:34
06:36 23.02.2023
Hatay 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
AFAD'ın paylaştığı verilere göre Hatay'da saat 04.42'de yerin 7.18 KM derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da oldukça net bir biçimde hissedilen deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu.
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