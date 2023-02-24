Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/chpden-ulusal-afet-stratejisi-hazirligi-1067476154.html
CHP'den 'Ulusal Afet Stratejisi' hazırlığı
CHP'den 'Ulusal Afet Stratejisi' hazırlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen 'Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'nda, bilim insanları ile bir araya geldi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T21:29+0300
2023-02-24T21:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
deprem
afet
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ulusal Afet Stratejisi oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı aldı.Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı" düzenlendi.Toplantının ardından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin geleceğini etkileyecek büyük bir tahribata yol açtığı belirtildi.Depremin tahribatını bu derece büyüten temel nedenin "ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkım" olduğu ifade edilen açıklamada, "Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması, rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.'Ulusal Afet Stratejisi' oluşturma kararıAfet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamadığı savunulan açıklamada, "Yaşanan yıkım, ulusal düzeyde ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230224/sivasta-47-buyuklugunde-deprem-1067474126.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, deprem, afet
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, deprem, afet

CHP'den 'Ulusal Afet Stratejisi' hazırlığı

21:29 24.02.2023 (güncellendi: 21:30 24.02.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen 'Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'nda, bilim insanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ulusal Afet Stratejisi oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı aldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı" düzenlendi.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin geleceğini etkileyecek büyük bir tahribata yol açtığı belirtildi.
Depremin tahribatını bu derece büyüten temel nedenin "ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkım" olduğu ifade edilen açıklamada, "Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması, rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
© CHP/ALP EREN KAYA

'Ulusal Afet Stratejisi' oluşturma kararı

Afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamadığı savunulan açıklamada, "Yaşanan yıkım, ulusal düzeyde ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan tüm bu olumsuzlukları dikkate alarak, bir 'Ulusal Afet Stratejisi' oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı almıştır. Ulusal Afet Stratejisi'nin hazırlanmasının başlangıç adımı olarak afet odaklı çalışan farklı mühendislik dalları, şehircilik ve mimari, sosyoloji, sağlık, yönetim ve lojistik alanlarından bilim insanlarını davet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bilim insanlarının katkılarının yanı sıra meslek örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, saha deneyimi olan uzmanlar ve gönüllülerin katkısıyla politika çerçevesi ve uygulama planları yapılandırılacaktır. Milletvekillerimizin TBMM çalışmaları ile de eş güdüm sağlanacaktır. Çalışmalar CHP Genel Sekreterliği tarafından koordine edilmektedir."
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi.
© CHP/ALP EREN KAYA
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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