https://sputniknews.com.tr/20230224/chpden-ulusal-afet-stratejisi-hazirligi-1067476154.html

CHP'den 'Ulusal Afet Stratejisi' hazırlığı

CHP'den 'Ulusal Afet Stratejisi' hazırlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen 'Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı'nda, bilim insanları ile bir araya geldi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T21:29+0300

2023-02-24T21:29+0300

2023-02-24T21:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

deprem

afet

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ulusal Afet Stratejisi oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı aldı.Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı" düzenlendi.Toplantının ardından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin geleceğini etkileyecek büyük bir tahribata yol açtığı belirtildi.Depremin tahribatını bu derece büyüten temel nedenin "ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkım" olduğu ifade edilen açıklamada, "Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması, rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.'Ulusal Afet Stratejisi' oluşturma kararıAfet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamadığı savunulan açıklamada, "Yaşanan yıkım, ulusal düzeyde ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230224/sivasta-47-buyuklugunde-deprem-1067474126.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, deprem, afet