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Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T20:28+0300
2023-02-24T20:28+0300
2023-02-24T20:31+0300
sivas
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
gürün
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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sivas, deprem, gürün
Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
20:28 24.02.2023 (güncellendi: 20:31 24.02.2023) Abone ol
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.