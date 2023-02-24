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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/sivasta-47-buyuklugunde-deprem-1067474126.html
Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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sivas
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
gürün
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
sivas
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sivas, deprem, gürün
sivas, deprem, gürün

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

20:28 24.02.2023 (güncellendi: 20:31 24.02.2023)
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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