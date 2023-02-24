https://sputniknews.com.tr/20230224/malatyada-47-buyuklugunde-deprem-1067480503.html
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T23:42+0300
2023-02-24T23:42+0300
2023-02-24T23:58+0300
türkiye
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pütürge
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 23.25'teki deprem 7 kilometre derinde kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/bakan-akar-deprem-bolgesi-iskenderundaki-calismalari-inceledi-1067480320.html
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malatya, pütürge, deprem
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
23:42 24.02.2023 (güncellendi: 23:58 24.02.2023) Abone ol
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.25'teki deprem 7 kilometre derinde kaydedildi.