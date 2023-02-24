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Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 23.25'teki deprem 7 kilometre derinde kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/bakan-akar-deprem-bolgesi-iskenderundaki-calismalari-inceledi-1067480320.html
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malatya, pütürge, deprem
malatya, pütürge, deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

23:42 24.02.2023 (güncellendi: 23:58 24.02.2023)
© FlickrDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Flickr
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.25'teki deprem 7 kilometre derinde kaydedildi.
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