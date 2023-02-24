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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/bakan-akar-deprem-bolgesi-iskenderundaki-calismalari-inceledi-1067480320.html
Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi
Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T23:37+0300
2023-02-24T23:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hulusi akar
deprem
iskenderun
inceleme
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
hatay
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Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye’de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun’a geçti. Depremde zarar gören 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, çalışmalarından ötürü askerleri tebrik etti.Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’nda kurulan lojistik merkezde incelemelerde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-model-bella-hadid-depremzedeler-icin-turkevine-yardim-kutulari-getirdi-1067477810.html
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hulusi akar, deprem, iskenderun, inceleme, türk silahlı kuvvetleri (tsk), hatay
hulusi akar, deprem, iskenderun, inceleme, türk silahlı kuvvetleri (tsk), hatay

Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi

23:37 24.02.2023
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu.
Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye’de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun’a geçti.
Depremde zarar gören 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı.
Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, çalışmalarından ötürü askerleri tebrik etti.
Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’nda kurulan lojistik merkezde incelemelerde bulundu.
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
ABD'li model Bella Hadid, depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi
22:04
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