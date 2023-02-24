https://sputniknews.com.tr/20230224/bakan-akar-deprem-bolgesi-iskenderundaki-calismalari-inceledi-1067480320.html
Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi
Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T23:37+0300
2023-02-24T23:37+0300
2023-02-24T23:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hulusi akar
deprem
iskenderun
inceleme
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
hatay
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Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye’de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun’a geçti. Depremde zarar gören 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, çalışmalarından ötürü askerleri tebrik etti.Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’nda kurulan lojistik merkezde incelemelerde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-model-bella-hadid-depremzedeler-icin-turkevine-yardim-kutulari-getirdi-1067477810.html
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hulusi akar, deprem, iskenderun, inceleme, türk silahlı kuvvetleri (tsk), hatay
hulusi akar, deprem, iskenderun, inceleme, türk silahlı kuvvetleri (tsk), hatay
Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu.
Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye’de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun’a geçti.
Depremde zarar gören 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı.
Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, çalışmalarından ötürü askerleri tebrik etti.
Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’nda kurulan lojistik merkezde incelemelerde bulundu.