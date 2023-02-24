https://sputniknews.com.tr/20230224/bakan-akar-deprem-bolgesi-iskenderundaki-calismalari-inceledi-1067480320.html

Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi

Bakan Akar, deprem bölgesi İskenderun’daki çalışmaları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile lojistik merkezde incelemelerde bulundu. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T23:37+0300

2023-02-24T23:37+0300

2023-02-24T23:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hulusi akar

deprem

iskenderun

inceleme

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

hatay

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Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezleri depremlerin vurduğu Osmaniye’de gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından İskenderun’a geçti. Depremde zarar gören 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Birlik tarafından gerçekleştirilen arama, kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de bilgi alan Akar, çalışmalarından ötürü askerleri tebrik etti.Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremzedelere yardımların hızlı şekilde gönderilmesine katkı sağlamak için Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası’nda kurulan lojistik merkezde incelemelerde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-model-bella-hadid-depremzedeler-icin-turkevine-yardim-kutulari-getirdi-1067477810.html

iskenderun

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hulusi akar, deprem, iskenderun, inceleme, türk silahlı kuvvetleri (tsk), hatay