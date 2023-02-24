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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-model-bella-hadid-depremzedeler-icin-turkevine-yardim-kutulari-getirdi-1067477810.html
ABD'li model Bella Hadid, depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi
ABD'li model Bella Hadid, depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi
ABD'li model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-24T22:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bella hadid
deprem
depremzede
new york
reyhan özgür
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Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti.Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" mesajını paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/uzmanlarin-kaleme-aldigi-kitap-deprem-sonrasi-yasanan-hukuki-sorunlara-isik-tutuyor-1067473911.html
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bella hadid, deprem, depremzede, new york, reyhan özgür
bella hadid, deprem, depremzede, new york, reyhan özgür

ABD'li model Bella Hadid, depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

22:04 24.02.2023
© AAABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi.
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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ABD'li model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.
Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti.
Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.
Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.
© AAABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi.
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi.
© AA
Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.
© AAABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi.
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi.
© AA
Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" mesajını paylaşmıştı.
© AAABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi.
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
ABD'li ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’ne yardım kutuları getirdi.
© AA
deprem - yıkım - hasarlı bina - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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