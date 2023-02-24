https://sputniknews.com.tr/20230224/uzmanlarin-kaleme-aldigi-kitap-deprem-sonrasi-yasanan-hukuki-sorunlara-isik-tutuyor-1067473911.html
Uzmanların kaleme aldığı kitap, deprem sonrası yaşanan hukuki sorunlara ışık tutuyor
Uzmanların kaleme aldığı kitap, deprem sonrası yaşanan hukuki sorunlara ışık tutuyor
Gazi Üniversitesi’nde Doç. Dr. Bülent Özmen ve Prof. Dr. Süleyman Pampal tarafından yürütülen bir proje kapsamında, Türkiye’de geçmiş yıllarda yayınlanarak... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T20:19+0300
2023-02-24T20:19+0300
2023-02-24T20:20+0300
deprem
kahramanmaraş
istanbul
istanbul depremi
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afet
hatay
doğal afet
afet bölgesi
depremzede
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Türkiye’de yaşanan iki büyük deprem ve ardından gelen yıkım sonrası, uzmanların ‘deprem’ gündemli hazırladığı araştırmalar da ön plana çıktı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen ve Gazi Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’ın, ‘Türkiye’nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi’ isimli kitabı da bunlardan biri. Birçok belge, rapor ve yayını tek kitapta toplayan uzmanlar, mühendislik sismolojisindeki gelişmeler, tektonik ve sismotektonik bulgular ve deprem kayıtlarının artması gibi nedenlere bağlı olarak yürürlüğe giren Türkiye Deprem Haritaları ile Bina Deprem Yönetmelikleri’ne de değiniyor.Ayrıca araştırma, deprem sonrasında inşaat yapımcıları ve yerel yönetimlerle depremzedeler arasında yaşanan hukuki sorunlarını çözmek için de kaynak oluyor. Özmen ve Pampal, depremlerden sonra bir çok hukuki sorunun yaşandığına dikkat çekerek, yaptıkları araştırma ile birlikte, yıkılmış veya yıkılacak olan binaların o tarihte yürürlükte bulunan haritaya göre hangi dereceli deprem bölgesinde olduğu ve hangi tarihli resmi deprem yönetmeliğine tabii olduğu gibi bilgilere ulaşılabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, AFAD’ın 2019 yılında bina deprem yönetmeliği ve yeni bir deprem tehlike haritasını interaktif olarak yürürlüğe soktuğunu ifade ederken, yayınladıkları araştırmaların da bu çalışmaya entegre edilmesi gerekliliğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/turkiyede-yapi-denetim-nasil-isliyor--binalar-neden-yikildi-sorumlular-neyle-yargilanacaklar-1067469889.html
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deprem, kahramanmaraş, istanbul, istanbul depremi, afet, hatay, doğal afet, afet bölgesi, depremzede, yasal işlem, yasal süreç, yasal hak, türkiye, malatya, adana, adıyaman
deprem, kahramanmaraş, istanbul, istanbul depremi, afet, hatay, doğal afet, afet bölgesi, depremzede, yasal işlem, yasal süreç, yasal hak, türkiye, malatya, adana, adıyaman
Uzmanların kaleme aldığı kitap, deprem sonrası yaşanan hukuki sorunlara ışık tutuyor
20:19 24.02.2023 (güncellendi: 20:20 24.02.2023) Abone ol
Gazi Üniversitesi’nde Doç. Dr. Bülent Özmen ve Prof. Dr. Süleyman Pampal tarafından yürütülen bir proje kapsamında, Türkiye’de geçmiş yıllarda yayınlanarak yürürlüğe giren tüm resmi deprem tehlike haritaları ve bina deprem yönetmelikleri bir araya getirildi. Araştırma, deprem sonrası yaşanan hukuki sorunlara da değiniyor.
Türkiye’de yaşanan iki büyük deprem ve ardından gelen yıkım sonrası, uzmanların ‘deprem’ gündemli hazırladığı araştırmalar da ön plana çıktı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen ve Gazi Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’ın, ‘Türkiye’nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi’ isimli kitabı da bunlardan biri. Birçok belge, rapor ve yayını tek kitapta toplayan uzmanlar, mühendislik sismolojisindeki gelişmeler, tektonik ve sismotektonik bulgular ve deprem kayıtlarının artması gibi nedenlere bağlı olarak yürürlüğe giren Türkiye Deprem Haritaları ile Bina Deprem Yönetmelikleri’ne de değiniyor.
Ayrıca araştırma, deprem sonrasında inşaat yapımcıları ve yerel yönetimlerle depremzedeler arasında yaşanan hukuki sorunlarını çözmek için de kaynak oluyor. Özmen ve Pampal, depremlerden sonra bir çok hukuki sorunun yaşandığına dikkat çekerek, yaptıkları araştırma ile birlikte, yıkılmış veya yıkılacak olan binaların o tarihte yürürlükte bulunan haritaya göre hangi dereceli deprem bölgesinde olduğu ve hangi tarihli resmi deprem yönetmeliğine tabii olduğu gibi bilgilere ulaşılabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, AFAD’ın 2019 yılında bina deprem yönetmeliği ve yeni bir deprem tehlike haritasını interaktif olarak yürürlüğe soktuğunu ifade ederken, yayınladıkları araştırmaların da bu çalışmaya entegre edilmesi gerekliliğinin altını çizdi.