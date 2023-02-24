https://sputniknews.com.tr/20230224/uzmanlarin-kaleme-aldigi-kitap-deprem-sonrasi-yasanan-hukuki-sorunlara-isik-tutuyor-1067473911.html

Uzmanların kaleme aldığı kitap, deprem sonrası yaşanan hukuki sorunlara ışık tutuyor

Uzmanların kaleme aldığı kitap, deprem sonrası yaşanan hukuki sorunlara ışık tutuyor

Gazi Üniversitesi’nde Doç. Dr. Bülent Özmen ve Prof. Dr. Süleyman Pampal tarafından yürütülen bir proje kapsamında, Türkiye’de geçmiş yıllarda yayınlanarak... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T20:19+0300

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deprem

kahramanmaraş

istanbul

istanbul depremi

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afet

hatay

doğal afet

afet bölgesi

depremzede

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Türkiye’de yaşanan iki büyük deprem ve ardından gelen yıkım sonrası, uzmanların ‘deprem’ gündemli hazırladığı araştırmalar da ön plana çıktı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen ve Gazi Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’ın, ‘Türkiye’nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi’ isimli kitabı da bunlardan biri. Birçok belge, rapor ve yayını tek kitapta toplayan uzmanlar, mühendislik sismolojisindeki gelişmeler, tektonik ve sismotektonik bulgular ve deprem kayıtlarının artması gibi nedenlere bağlı olarak yürürlüğe giren Türkiye Deprem Haritaları ile Bina Deprem Yönetmelikleri’ne de değiniyor.Ayrıca araştırma, deprem sonrasında inşaat yapımcıları ve yerel yönetimlerle depremzedeler arasında yaşanan hukuki sorunlarını çözmek için de kaynak oluyor. Özmen ve Pampal, depremlerden sonra bir çok hukuki sorunun yaşandığına dikkat çekerek, yaptıkları araştırma ile birlikte, yıkılmış veya yıkılacak olan binaların o tarihte yürürlükte bulunan haritaya göre hangi dereceli deprem bölgesinde olduğu ve hangi tarihli resmi deprem yönetmeliğine tabii olduğu gibi bilgilere ulaşılabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, AFAD’ın 2019 yılında bina deprem yönetmeliği ve yeni bir deprem tehlike haritasını interaktif olarak yürürlüğe soktuğunu ifade ederken, yayınladıkları araştırmaların da bu çalışmaya entegre edilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/turkiyede-yapi-denetim-nasil-isliyor--binalar-neden-yikildi-sorumlular-neyle-yargilanacaklar-1067469889.html

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