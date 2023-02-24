https://sputniknews.com.tr/20230224/bakanlik-depremzede-cocuklarin-kuran-kursuna-verildigi-iddialarini-yalanladi-1067473143.html

Bakanlık 'depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddialarını yalanladı

Bakanlık 'depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddialarını yalanladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-24T20:02+0300

2023-02-24T20:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kuran

kuran kursu

kuran-ı kerim

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur'an kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, haberde bahsi geçen Kur'an kursuna hızlı bir şekilde intikal ederek yönetici ve kurstaki çocuklarla görüştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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kuran, kuran kursu, kuran-ı kerim, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı