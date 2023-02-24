https://sputniknews.com.tr/20230224/bakanlik-depremzede-cocuklarin-kuran-kursuna-verildigi-iddialarini-yalanladi-1067473143.html
Bakanlık 'depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddialarını yalanladı
Bakanlık 'depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddialarını yalanladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T20:02+0300
2023-02-24T20:02+0300
2023-02-24T20:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kuran
kuran kursu
kuran-ı kerim
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur'an kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, haberde bahsi geçen Kur'an kursuna hızlı bir şekilde intikal ederek yönetici ve kurstaki çocuklarla görüştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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kuran, kuran kursu, kuran-ı kerim, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
kuran, kuran kursu, kuran-ı kerim, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakanlık 'depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddialarını yalanladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur'an kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, haberde bahsi geçen Kur'an kursuna hızlı bir şekilde intikal ederek yönetici ve kurstaki çocuklarla görüştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kur'an kursunun resmi kayıtlarında mevcut öğrenci sayısının 45 olduğu, kursta hazır 36 çocuğumuzun bulunduğu, kursta hazır bulunan çocuklarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile resmi kayıtların eşleştiği, Kur'an kursunda bulunmayan 9 çocuğumuzun ise örgün eğitim kapsamında okullarında oldukları ekiplerimizce tespit edilmiştir. Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."