Almanya, Ukrayna için 'tank yerine müzakere' çağrısı yapan Barış Manifestosu'nu tartışıyor

Scholz'a Ukrayna'ya silah tedarikini durdurması ve Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlaması için inisiyatif alması çağrısı yapan Schwarzer ile... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

Sol Parti milletvekili Sahra Wagenknecht ile feminist yazar, gazeteci, yayıncı Alice Schwarzer'in 'Barış Manifestosu' yayımlayarak Change.org sitesinde imzaya açması, Almanya'da Ukrayna tartışmalarına yeni bir ivme kazandırırken, '3. Dünya Savaşı pahasına son Ukraynalıya dek savaş' yanlısı kesimlerce tepkiyle karşılandı. Manifestoyu sosyal medya hesaplarından duyurup imza verilmesi çağrısı yaparken "Tank yerine müzakere" vurgusu yapan Wagenknecht, kampanyayla ilgili Die Welt gazetesine verdiği röportajda 'Bu savaşın savaş uçakları ve füzeler verilerek bitirilemeyeceği, çok sayıda insanın ardık diplomatik girişim istediği' vurgusunu yaptı.Manifestoda, "Çatışma böyle devam ederse, Ukrayna kısa sürede nüfusu tükenmiş, harap olmuş bir ülke olacak" uyarısı yapan Wagenknecht ile Schwarzer, '200 binden fazla asker ve 50 bin sivil can kaybı, tecavüz, korku içinde çocuklar, travma içinde halkla ilgili haberler geldiği, Avrupa'da herkesin savaşın yayılmasından korktuğunu' aktardı. Rusya'yı eleştirerek Ukrayna ile dayanışmak gerektiğini söylerken Kiev'e daha fazla silah tedarik edilmemesini isteyen ikili, şöyle devam etti:"Ama dayanışma ne demek? Ukrayna daha ne kadar savaşacak ve ölecek? Ve başlamasının üzerinden bir yıl geçen bu savaşın asıl amacı nedir? Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock geçen günlerde 'Biz Rusya'ya karşı savaş yürütüyoruz' dedi. Cidden mi?""Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, amacını gizlemiyor. Söz verilen tankların ardından şimdi de savaş uçakları, uzun menzilli füzeler ve savaş gemileri talep ediyor; Rusya'yı her sahada yenmek için mi? Alman Başbakanı hâlâ savaş uçağı veya kara birlikleri göndermek istemediğini garanti ediyor. Ancak son aylarda kaç 'kırmızı çizgi' aşıldı?""Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in er geç Kırım'a saldırılması durumunda maksimum karşı saldırı başlatacağından korkulması gerekir. O zaman kaçınılmaz olarak dünya savaşına ve nükleer savaşa doğru mu kayacağız? Bu, böyle başlayan ilk büyük savaş olmaz. Ama sonuncusu olabilir.""Batı tarafından desteklenen Ukrayna tek tek muharebeler kazanabilir. Ancak dünyanın en büyük nükleer gücüne karşı savaşı kazanamaz. ABD'nin en üst düzey komutanı General Milley böyle söylüyor. İki tarafın da askeri olarak kazanamayacağı ve savaşın ancak müzakere masasında bitirilebileceği bir çıkmazdan bahsediyor. O zaman neden şimdi olmasın? Hemen!""Müzakere teslim olmak demek değildir. Müzakere etmek, her iki taraftan taviz demektir, yüzbinlerce ölümü ve daha kötüsünü önlemek amacıyla. Biz de böyle düşünüyoruz ve Alman nüfusunun yarısı da böyle düşünüyor. Artık bizi dinleme zamanı!""Biz Almanya vatandaşları Amerika ve Rusya'yı veya Avrupalı ​​komşularımızı doğrudan etkileyemeyiz. Ancak hükümetimizden ve başbakandan hesap sorabilir ve 'Alman halkını zarar görmekten koruyacağım' diye ettiği yeminini hatırlatabiliriz, bunu yapmak zorundayız da.""Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a silah tedarikinin tırmandırılmasını durdurma çağrısı yapıyoruz. Hemen şimdi! Scholz, hem Almanya hem de Avrupa düzeyinde ateşkes ve barış müzakereleri için güçlü bir ittifakın başına geçmeli. Hemen şimdi! Çünkü kaybedilen her gün 1000 insanın daha hayatına mal oluyor ve bizi 3. Dünya Savaşı'na yaklaştırıyor."25 Şubat'ta Berlin'de Barış Mitingi düzenlenecekİkili, Rusya'nın 'Ukrayna özel operasyonunu' başlatmasının yıldönümünün bir gün sonrası olan 25 Şubat'ta Berlin'in Brandenburg Kapısı'nda barış mitingi için buluşma çağrısında bulundu.Dilekçe için ilk imza verenler arasında Avrupa Komisyonu'nda 1999-2010 arası görev alan ve Türkiye'nin AB adaylığında önemli rol oynayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Günter Verheugen de var. Yayımlanır yayımlanamaz Almanların sosyal medyada en çok tartıştığı konu haline gelen manifesto, ilk etapta yarım milyon imza hedefine bu haberin yazıldığı saatlerde yaklaşmıştı. SPD'li Scholz'un koalisyon hükümetinin savaş kışkırtıcılığıyla dikkat çeken Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Bearbock, manifestoya şu tepkiyi gösterdi:"Silahların susması gerektiğini çünkü o zaman barışa kavuşacağımızı söyleyen herkese şunu söylemek isterim: Rus işgali altında yaşamak zorunda kalırsan, her gün soğukkanlılıkla öldürüleceğinden, tecavüze uğrayacağından ve hatta çocukken kaçırılacağından endişe duyarsan, bu, nasıl bir barış? Bazılarının şimdi talep ettiği gibi, dikte edilmiş bir barış barış değildir. Aksine, bu Ukrayna'nın Rusya'ya boyun eğmesi olur. Adil barış, Ukrayna'daki insanların da yeniden özgür yaşaması anlamına gelir."Alman hükümetine had bildiren açıklamalarının bardağı taşırması sonucu ülkeden gönderilen Ukrayna'nın eski Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik, "Merhaba siz iki Putin uşağı: Wagenknecht ile Schwarzer, Ukraynalılara ihanetle ilgili manifestonuzu derdest edip Brandenburg Kapısı'ndaki çöp kutusuna atabilirsiniz" diye tweetledi. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nden siyaset bilimci Herfried Münkler, medyaya yaptığı değerlendirmede, Wagenknecht ile Schwarzer'in 'vicdansız manifestoyla boş laflar ederek Putin'in işlerini kolaylaştırdığını' iddia etti. Münkler, 'saldırı ve savunma kategorilerini eşitlemek ve pasifizmi boyun eğmeye indirgemekle' suçladığı manifesto için 'siyasi açıdan ciddiye alınabilecek bir barış hareketinin sonu' ithamında bulundu. Almanya'da merkez sağ çizgideki gazetelerin en öne çıkanı Frankfurter Allgemeine de manifestoyu 'Putin'e yardım eden propaganda' diye sunan yorumlara yer verdi.Siyasi yelpazenin sağ ucuna kayan Almanya için Alternatif'in (AfD) liderlerinden olan ve kısa süre önce parti logosunun üzerine beyaz barış güvercini konduran Tino Chrupalla, "Barış için bu dilekçeyi imzaladım. Barış için çalışırken parti ayrımları engel oluşturmamalı" dedi.

2023

