https://sputniknews.com.tr/20221229/merkel-duymazliktan-gelenler-icin-tekrarladi-minsk-anlasmalarinin-amaci-kieve-zaman-kazandirmakti-1065157549.html

Merkel duymazlıktan gelenler için tekrarladı: Minsk anlaşmalarının amacı Kiev'e zaman kazandırmaktı

Merkel duymazlıktan gelenler için tekrarladı: Minsk anlaşmalarının amacı Kiev'e zaman kazandırmaktı

Eski Almanya Başbakanı Merkel, arabuluculuğunu yaptığı Minsk anlaşmalarının asıl amacının Ukrayna'ya ordusunu güçlendirmek için zaman kazandırmak olduğuna dair... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T11:19+0300

2022-12-29T11:19+0300

2022-12-29T12:32+0300

ukrayna krizi

angela merkel

minsk anlaşması

almanya

fransa

rusya

ukrayna

donbass

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7 Aralık'ta Die Zeit gazetesinde yayımlanan mülakatta Kiev'in hiçbir zaman uygulamadığı 2014-15 Minsk Barış Anlaşmaları'nın Donbass sorununu çözmeyi değil, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya zaman kazandırmayı amaçladığını itiraf eden eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu kez ifşaatını İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haftalık eki Sette için tekrarladı:"2008'de tartışılan Ukrayna ve Gürcistan'ın olası bir NATO üyeliğinin başlatılması bence yanlıştı. İki ülke de gerekli şartlara sahip değildi ve böyle bir kararın hem Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'ya tepkisi hem de NATO ve onun yardım kuralları açısından nasıl sonuçlar doğuracağı üzerinde tam olarak düşünülmemişti bile. Ve 2014 Minsk Anlaşması, Ukrayna'ya zaman tanıma girişimini temsil ediyordu. Bugün gördüğümüz gibi Ukrayna aradaki zamanı daha güçlenmek için kullandı. 2014-15'in Ukraynası bugünkü gibi değildi. Ve NATO'nun o zaman Ukrayna'ya şimdiki gibi yardım edebileceğinden şüpheliyim.""Çatışmanın donmuş olduğu, sorunun çözülmediği hepimiz için açıktı, ama bu, Ukrayna'ya değerli zaman kazandırdı."Merkel'in aynı sözleri ilkin üç hafta önce Die Zeit tarafından yayımlanmıştı.Minsk anlaşmalarına imza atmış eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da haziran ayında yaptığı açıklamada Kiev'in Minsk anlaşmalarını ordusunu ve ekonomisini yeniden inşa etmek amacıyla zaman kazanmak için kullandığını belirtti.Putin: Bize yalan söyledilerRusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da özel operasyon başlatma nedenlerinden biri ise Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulamaması ve uluslararası toplumun da uygulanmasını sağlamamasıydı. Sonrasında gelen Merkel'in itirafları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "Bize yalan söyledikleri ve yalnızca Ukrayna'yı silahlandırıp askeri bir çatışmaya hazırlamak istediklerinin göstergesi" olarak değerlendirildi. Merkel'in ifşaatını 'inanılmaz' diye niteleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ayrılıkçı Kosova ile AB aracılığında müzakereler yürüten Belgrad'ın bundan 'ders çıkaracağı' sözünü verdi.Anlaşmaya göre Donbass özerklik kazanarak Ukrayna içinde kalacaktıAlmanya ile Fransa'nın arabuluculuk ettiği Minsk anlaşmalarının amacı, Donbass'taki çatışmayı durdurmak ve bölgenin Ukrayna'ya barışçı şekilde yeniden entegrasyonu için bir yol yaratmaktı. Masada Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ne geniş özerklik verecek anayasal reformu gerçekleştirme sözü veren Kiev, daha sonra farklı yorumlamaya kalkıştığı anlaşmayı hiçbir zaman uygulamadı.Merkel'in Rusya ile anlaşmalar yapmış olduğu için aldığı eleştirilere yanıt verirken yaptığı ifşaat, Ukrayna krizinin Rusya'nın operasyonuyla başlamadığının, uzun yıllardır Batı tarafından ısıtıldığının ve NATO'nun Rusya'ya karşı vekalet savaşının piyonu yapıldığının itirafı olması bakımından önem taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221214/merkel-de-itiraf-etmisti-minsk-anlasmasi-batinin-oyalama-taktigi-miydi-1064590066.html

https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-avusturya-basbakan-yardimcisi-merkel-kievin-rusya-ile-bir-savasa-hazirlandigini-teyit-etti-1064597189.html

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angela merkel, minsk anlaşması, almanya, fransa, rusya, ukrayna, donbass