https://sputniknews.com.tr/20221214/eski-avusturya-basbakan-yardimcisi-merkel-kievin-rusya-ile-bir-savasa-hazirlandigini-teyit-etti-1064597189.html

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı: Merkel, Kiev'in Rusya ile bir savaşa hazırlandığını teyit etti

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı: Merkel, Kiev'in Rusya ile bir savaşa hazırlandığını teyit etti

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache, eski Almanya Başbakanı Merkel’in sözlerinin Batı'nın Ukrayna'yı sorumsuzca Rusya ile bir savaşa hazırladığını teyit... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T21:22+0300

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Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Sputnik’e demecinde eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in son açıklamalarının Batı'nın Ukrayna'yı sorumsuzca bir şekilde Rusya ile savaşa hazırladığını doğruladığını belirtti.Strache, “Merkel'in son açıklamaları sayesinde Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına neden uymadığı artık netleşti. Görünüşe göre Batı ile bir anlaşmaya varıldı, Rusya ile olası bir çatışmayı açıkça hedefleyen başka uzun vadeli planlar da vardı” dedi.Strache, Batı'nın Minsk anlaşmalarını hiç bir zaman ciddiye almadığını, onları asla uygulamak istemediğini belirterek, Ukrayna'yı Rusya ile askeri bir çatışmaya hazırlamak için zaman kazanmak istediklerini kaydetti.Daha önce Merkel, Alman Zeit dergisine verdiği demeçte, Almanya ve Fransa'nın Minsk anlaşmalarındaki aracılık çabalarının Ukrayna'nın güçlenmesi için Kiev'e zaman tanıma girişimi olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-vekil-slutskiy-merkelin-minsk-anlasmalariyla-ilgili-aciklamasina-tepki-gosterdi-1064413579.html

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