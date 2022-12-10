Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-vekil-slutskiy-merkelin-minsk-anlasmalariyla-ilgili-aciklamasina-tepki-gosterdi-1064413579.html
Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi
Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T14:33+0300
2022-12-10T14:34+0300
ukrayna krizi
minsk
minsk anlaşması
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
angela merkel
leonid slutskiy
duma
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101726/51/1017265185_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_a61ae007c936c307e5b1d6c175f7310f.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ‘Minsk anlaşmalarının Ukrayna'yı güçlendirmek için gerekli olduğu’ şeklindeki sözlerine tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en fazla etkilenen ülkenin Almanya olduğunu kaydetti. Slutskiy, “Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere, Rusya ile ticari bağlantıların kesilmesi nedeniyle milyonlarca euroyu kaybeden Almanya oldu. Ne uğruna? Ekonomisi artık dış yaşam destek ünitesine bağlı olan Ukrayna'yı ‘güçlendirmek’ uğruna mı?” ifadelerini kullandıGeçen hafta Merkel, Alman Zeit dergisine verdiği demeçte, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'nın güçlenmesi için Kiev'e zaman tanıma girişimi olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-senator-kovitidi-abd-aslinda-rusyaya-karsi-savas-halinde-1064412043.html
minsk
ukrayna
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101726/51/1017265185_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39b657f7e7e9a3574518da91c78aef20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
minsk, minsk anlaşması, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, angela merkel, leonid slutskiy, duma, almanya, avrupa, kuzey akım-2, kuzey akım 2
minsk, minsk anlaşması, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, angela merkel, leonid slutskiy, duma, almanya, avrupa, kuzey akım-2, kuzey akım 2

Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi

14:33 10.12.2022 (güncellendi: 14:34 10.12.2022)
© Sputnik / Sergey Kuznecov / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Sputnik / Sergey Kuznecov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en fazla zarar gören ülkenin Almanya olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ‘Minsk anlaşmalarının Ukrayna'yı güçlendirmek için gerekli olduğu’ şeklindeki sözlerine tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en fazla etkilenen ülkenin Almanya olduğunu kaydetti.

Slutskiy, “Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere, Rusya ile ticari bağlantıların kesilmesi nedeniyle milyonlarca euroyu kaybeden Almanya oldu. Ne uğruna? Ekonomisi artık dış yaşam destek ünitesine bağlı olan Ukrayna'yı ‘güçlendirmek’ uğruna mı?” ifadelerini kullandı

Geçen hafta Merkel, Alman Zeit dergisine verdiği demeçte, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'nın güçlenmesi için Kiev'e zaman tanıma girişimi olduğunu söylemişti.
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
Ukrayna krizi
Rus Senatör Kovitidi: ABD aslında Rusya'ya karşı savaş halinde
12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала