https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-vekil-slutskiy-merkelin-minsk-anlasmalariyla-ilgili-aciklamasina-tepki-gosterdi-1064413579.html
Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi
Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T14:33+0300
2022-12-10T14:33+0300
2022-12-10T14:34+0300
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angela merkel
leonid slutskiy
duma
almanya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ‘Minsk anlaşmalarının Ukrayna'yı güçlendirmek için gerekli olduğu’ şeklindeki sözlerine tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en fazla etkilenen ülkenin Almanya olduğunu kaydetti. Slutskiy, “Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere, Rusya ile ticari bağlantıların kesilmesi nedeniyle milyonlarca euroyu kaybeden Almanya oldu. Ne uğruna? Ekonomisi artık dış yaşam destek ünitesine bağlı olan Ukrayna'yı ‘güçlendirmek’ uğruna mı?” ifadelerini kullandıGeçen hafta Merkel, Alman Zeit dergisine verdiği demeçte, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'nın güçlenmesi için Kiev'e zaman tanıma girişimi olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-senator-kovitidi-abd-aslinda-rusyaya-karsi-savas-halinde-1064412043.html
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minsk, minsk anlaşması, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, angela merkel, leonid slutskiy, duma, almanya, avrupa, kuzey akım-2, kuzey akım 2
Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi
14:33 10.12.2022 (güncellendi: 14:34 10.12.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en fazla zarar gören ülkenin Almanya olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ‘Minsk anlaşmalarının Ukrayna'yı güçlendirmek için gerekli olduğu’ şeklindeki sözlerine tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en fazla etkilenen ülkenin Almanya olduğunu kaydetti.
Slutskiy, “Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere, Rusya ile ticari bağlantıların kesilmesi nedeniyle milyonlarca euroyu kaybeden Almanya oldu. Ne uğruna? Ekonomisi artık dış yaşam destek ünitesine bağlı olan Ukrayna'yı ‘güçlendirmek’ uğruna mı?” ifadelerini kullandı
Geçen hafta Merkel, Alman Zeit dergisine verdiği demeçte, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'nın güçlenmesi için Kiev'e zaman tanıma girişimi olduğunu söylemişti.