https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-vekil-slutskiy-merkelin-minsk-anlasmalariyla-ilgili-aciklamasina-tepki-gosterdi-1064413579.html

Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi

Rus vekil Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T14:33+0300

2022-12-10T14:33+0300

2022-12-10T14:34+0300

ukrayna krizi

minsk

minsk anlaşması

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

angela merkel

leonid slutskiy

duma

almanya

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ‘Minsk anlaşmalarının Ukrayna'yı güçlendirmek için gerekli olduğu’ şeklindeki sözlerine tepki göstererek, Rus karşıtı politikadan en fazla etkilenen ülkenin Almanya olduğunu kaydetti. Slutskiy, “Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere, Rusya ile ticari bağlantıların kesilmesi nedeniyle milyonlarca euroyu kaybeden Almanya oldu. Ne uğruna? Ekonomisi artık dış yaşam destek ünitesine bağlı olan Ukrayna'yı ‘güçlendirmek’ uğruna mı?” ifadelerini kullandıGeçen hafta Merkel, Alman Zeit dergisine verdiği demeçte, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'nın güçlenmesi için Kiev'e zaman tanıma girişimi olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-senator-kovitidi-abd-aslinda-rusyaya-karsi-savas-halinde-1064412043.html

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