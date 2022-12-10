https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-senator-kovitidi-abd-aslinda-rusyaya-karsi-savas-halinde-1064412043.html

Rus Senatör Kovitidi: ABD aslında Rusya'ya karşı savaş halinde

Rus Senatör Kovitidi: ABD aslında Rusya'ya karşı savaş halinde

Kırım Senatörü Kovitidi, İngiliz The Times gazetesinin verdiği bilgilerin ABD'nin aslında Rusya'ya karşı savaş halinde olduğunu doğruladığını belirtti. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Olga Kovitidi, Sputnik’e demecinde ABD'nin Kiev'in Rus topraklarına saldırmaması konusunda ısrarcı olmadığı bilgisi, Washington'un aslında uzun süredir Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı etkili bir şekilde savaştığını doğruladığını söyledi.Kovitidi, “İngiliz The Times gazetesinde yer alan, ‘ABD'nin artık Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırmaması konusunda ısrarcı olmadığı’ ifadesi, Amerikan makamlarının maskesini düşürüyor ve ABD'nin devletimize, Rusya’nın egemenliğine ve halkına yönelik gerçek agresif arzularına tanıklık ediyor” dedi.'ABD'li yetkililerin ülkelerini gereksiz bir savaşa sokmaları pahalıya mal olacak'Rus senatör, Rusya’nın bugün uluslararası düzeyde, ABD’nin ‘Ukrayna’ya silah, eğitim, uydu desteği, mali destek ve diğer askeri yardımları sağladığı, uzun zamandır Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı etkili bir şekilde savaştığı’ gerçeğine uygun bir siyasi ve hukuki değerlendirme yapacak kimsenin bulunmadığını anladığını vurgulayarak, “Amerikan yetkililerinin ABD'yi sıradan Amerikalılar için gereksiz bir savaşa sürüklemesi ABD'ye pahalıya mal olacak” ifadelerini kullandı.İngiliz The Times gazetesi, Pentagon'daki bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak Moskova'nın oluşturduğu tehdit değerlendirmesini gözden geçirdiğini ve artık Kiev'in Rus topraklarını vurmaması konusunda ısrarcı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221210/stoltenberg-ukraynadaki-savas-kontrolden-cikabilir-1064409780.html

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