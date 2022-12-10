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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-senator-kovitidi-abd-aslinda-rusyaya-karsi-savas-halinde-1064412043.html
Rus Senatör Kovitidi: ABD aslında Rusya'ya karşı savaş halinde
Rus Senatör Kovitidi: ABD aslında Rusya'ya karşı savaş halinde
Kırım Senatörü Kovitidi, İngiliz The Times gazetesinin verdiği bilgilerin ABD'nin aslında Rusya'ya karşı savaş halinde olduğunu doğruladığını belirtti. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T12:42+0300
2022-12-10T12:42+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
abd
kırım
moskova
kiev
silah
silah satışı
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Olga Kovitidi, Sputnik’e demecinde ABD'nin Kiev'in Rus topraklarına saldırmaması konusunda ısrarcı olmadığı bilgisi, Washington'un aslında uzun süredir Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı etkili bir şekilde savaştığını doğruladığını söyledi.Kovitidi, “İngiliz The Times gazetesinde yer alan, ‘ABD'nin artık Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırmaması konusunda ısrarcı olmadığı’ ifadesi, Amerikan makamlarının maskesini düşürüyor ve ABD'nin devletimize, Rusya’nın egemenliğine ve halkına yönelik gerçek agresif arzularına tanıklık ediyor” dedi.'ABD'li yetkililerin ülkelerini gereksiz bir savaşa sokmaları pahalıya mal olacak'Rus senatör, Rusya’nın bugün uluslararası düzeyde, ABD’nin ‘Ukrayna’ya silah, eğitim, uydu desteği, mali destek ve diğer askeri yardımları sağladığı, uzun zamandır Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı etkili bir şekilde savaştığı’ gerçeğine uygun bir siyasi ve hukuki değerlendirme yapacak kimsenin bulunmadığını anladığını vurgulayarak, “Amerikan yetkililerinin ABD'yi sıradan Amerikalılar için gereksiz bir savaşa sürüklemesi ABD'ye pahalıya mal olacak” ifadelerini kullandı.İngiliz The Times gazetesi, Pentagon'daki bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak Moskova'nın oluşturduğu tehdit değerlendirmesini gözden geçirdiğini ve artık Kiev'in Rus topraklarını vurmaması konusunda ısrarcı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/stoltenberg-ukraynadaki-savas-kontrolden-cikabilir-1064409780.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, kırım, moskova, kiev, silah, silah satışı, eğitim, askeri eğitim, askeri yardım
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, kırım, moskova, kiev, silah, silah satışı, eğitim, askeri eğitim, askeri yardım

Rus Senatör Kovitidi: ABD aslında Rusya'ya karşı savaş halinde

12:42 10.12.2022
© SputnikABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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Kırım Senatörü Kovitidi, İngiliz The Times gazetesinin verdiği bilgilerin ABD'nin aslında Rusya'ya karşı savaş halinde olduğunu doğruladığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Olga Kovitidi, Sputnik’e demecinde ABD'nin Kiev'in Rus topraklarına saldırmaması konusunda ısrarcı olmadığı bilgisi, Washington'un aslında uzun süredir Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı etkili bir şekilde savaştığını doğruladığını söyledi.
Kovitidi, “İngiliz The Times gazetesinde yer alan, ‘ABD'nin artık Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına saldırmaması konusunda ısrarcı olmadığı’ ifadesi, Amerikan makamlarının maskesini düşürüyor ve ABD'nin devletimize, Rusya’nın egemenliğine ve halkına yönelik gerçek agresif arzularına tanıklık ediyor” dedi.

'ABD'li yetkililerin ülkelerini gereksiz bir savaşa sokmaları pahalıya mal olacak'

Rus senatör, Rusya’nın bugün uluslararası düzeyde, ABD’nin ‘Ukrayna’ya silah, eğitim, uydu desteği, mali destek ve diğer askeri yardımları sağladığı, uzun zamandır Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı etkili bir şekilde savaştığı’ gerçeğine uygun bir siyasi ve hukuki değerlendirme yapacak kimsenin bulunmadığını anladığını vurgulayarak, “Amerikan yetkililerinin ABD'yi sıradan Amerikalılar için gereksiz bir savaşa sürüklemesi ABD'ye pahalıya mal olacak” ifadelerini kullandı.
İngiliz The Times gazetesi, Pentagon'daki bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak Moskova'nın oluşturduğu tehdit değerlendirmesini gözden geçirdiğini ve artık Kiev'in Rus topraklarını vurmaması konusunda ısrarcı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
Ukrayna krizi
Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir
11:48
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