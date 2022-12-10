https://sputniknews.com.tr/20221210/stoltenberg-ukraynadaki-savas-kontrolden-cikabilir-1064409780.html
Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir
Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkabileceğini, ancak NATO ve Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınacağından emin... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T11:48+0300
2022-12-10T11:48+0300
2022-12-10T11:48+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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nato
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avrupa birliği
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç televizyonu NRK'ya demecinde, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korktuğunu, ancak Rusya ile NATO arasında bir çatışmanın önleneceğinden emin olduğunu söyledi. Stoltenberg “Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korkuyorum. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan korkuyorum, ancak bundan kaçınacağımızdan eminim” dedi.'Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir'Şimdiki zamanın ‘Avrupa ve Norveç için kader’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir” diyerek, NATO'nun gerilimin tırmanmasını önlemek için kesintisiz çalıştığını kaydetti. Ukrayna'ya askeri desteğin şu anda çok önemli olduğunu belirten Stoltenberg, “Yalnızca güçlü bir Ukrayna barışın yolunu açabilir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221210/volodin-almanya-ve-fransa-donbass-halkina-tazminat-odemeli-1064409658.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, norveç, avrupa, avrupa birliği
Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkabileceğini, ancak NATO ve Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınacağından emin olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç televizyonu NRK'ya demecinde, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korktuğunu, ancak Rusya ile NATO arasında bir çatışmanın önleneceğinden emin olduğunu söyledi. Stoltenberg “Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korkuyorum. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan korkuyorum, ancak bundan kaçınacağımızdan eminim” dedi.
'Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir'
Şimdiki zamanın ‘Avrupa ve Norveç için kader’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir” diyerek, NATO'nun gerilimin tırmanmasını önlemek için kesintisiz çalıştığını kaydetti. Ukrayna'ya askeri desteğin şu anda çok önemli olduğunu belirten Stoltenberg, “Yalnızca güçlü bir Ukrayna barışın yolunu açabilir” diye konuştu.