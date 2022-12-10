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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/stoltenberg-ukraynadaki-savas-kontrolden-cikabilir-1064409780.html
Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir
Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkabileceğini, ancak NATO ve Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınacağından emin... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T11:48+0300
2022-12-10T11:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
norveç
avrupa
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç televizyonu NRK'ya demecinde, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korktuğunu, ancak Rusya ile NATO arasında bir çatışmanın önleneceğinden emin olduğunu söyledi. Stoltenberg “Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korkuyorum. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan korkuyorum, ancak bundan kaçınacağımızdan eminim” dedi.'Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir'Şimdiki zamanın ‘Avrupa ve Norveç için kader’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir” diyerek, NATO'nun gerilimin tırmanmasını önlemek için kesintisiz çalıştığını kaydetti. Ukrayna'ya askeri desteğin şu anda çok önemli olduğunu belirten Stoltenberg, “Yalnızca güçlü bir Ukrayna barışın yolunu açabilir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221210/volodin-almanya-ve-fransa-donbass-halkina-tazminat-odemeli-1064409658.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, norveç, avrupa, avrupa birliği
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, norveç, avrupa, avrupa birliği

Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir

11:48 10.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkabileceğini, ancak NATO ve Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınacağından emin olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç televizyonu NRK'ya demecinde, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korktuğunu, ancak Rusya ile NATO arasında bir çatışmanın önleneceğinden emin olduğunu söyledi. Stoltenberg “Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korkuyorum. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan korkuyorum, ancak bundan kaçınacağımızdan eminim” dedi.

'Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir'

Şimdiki zamanın ‘Avrupa ve Norveç için kader’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir” diyerek, NATO'nun gerilimin tırmanmasını önlemek için kesintisiz çalıştığını kaydetti. Ukrayna'ya askeri desteğin şu anda çok önemli olduğunu belirten Stoltenberg, “Yalnızca güçlü bir Ukrayna barışın yolunu açabilir” diye konuştu.
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