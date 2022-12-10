https://sputniknews.com.tr/20221210/stoltenberg-ukraynadaki-savas-kontrolden-cikabilir-1064409780.html

Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir

Stoltenberg: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkabileceğini, ancak NATO ve Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınacağından emin... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T11:48+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

norveç

avrupa

avrupa birliği

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç televizyonu NRK'ya demecinde, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korktuğunu, ancak Rusya ile NATO arasında bir çatışmanın önleneceğinden emin olduğunu söyledi. Stoltenberg “Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından korkuyorum. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan korkuyorum, ancak bundan kaçınacağımızdan eminim” dedi.'Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir'Şimdiki zamanın ‘Avrupa ve Norveç için kader’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir” diyerek, NATO'nun gerilimin tırmanmasını önlemek için kesintisiz çalıştığını kaydetti. Ukrayna'ya askeri desteğin şu anda çok önemli olduğunu belirten Stoltenberg, “Yalnızca güçlü bir Ukrayna barışın yolunu açabilir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221210/volodin-almanya-ve-fransa-donbass-halkina-tazminat-odemeli-1064409658.html

ukrayna

rusya

norveç

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, norveç, avrupa, avrupa birliği