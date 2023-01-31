Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Koca: SMA Bilim Kurulumuz toplandı, artık iki ilaç tedavi rehberinde
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/luladan-scholza-soguk-dus-baris-ulkesiyiz-savasa-dahil-olamayiz-siz-de-baris-icin-calisin-1066408547.html
Lula'dan Scholz'a soğuk duş: Barış ülkesiyiz, savaşa dahil olamayız, siz de barış için çalışın
Lula'dan Scholz'a soğuk duş: Barış ülkesiyiz, savaşa dahil olamayız, siz de barış için çalışın
Scholz'un ziyaretinde Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:51+0300
2023-01-31T21:03+0300
ukrayna krizi
almanya
brezilya
olaf scholz
lula da silva
ukrayna
rusya
vladimir zelenskiy
vladimir putin
barış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066412668_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5420f6bee5f096c17ccb4c248f08bc70.jpg
ABD'nin baskısına daha fazla dayanamayarak Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki kararını açıklaması sonrası Güney Amerika turuna çıkan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin ve Şili'nin ardından Brezilya'ya geçerek Devlet Başkanı Lula da Silva ile biraraya geldi. Ukrayna krizi ve Rusya yaptırımları yüzünden karaya oturan Almanya ekonomisini ayağa kaldırmak için Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin solcu liderinden medet uman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un hevesi kursağında kaldı. Taleplerinin çoğuna Lula'dan ret yanıtı geldi. Aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen Lula, ziyarete gelen ilk yabancı lider olan Scholz karşısında Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerinden yana tavır aldı. Scholz ile ortak basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula, “Brezilya bir barış ülkesidir. İşte bu yüzden Brezilya bu savaşa herhangi bir şekilde dahil olmak istemiyor, dolaylı yoldan bile olsa" dedi.Kimsenin barıştan söz etmemesi kınayan ve şu anda yapılması gerekenin barışı sağlayabilecek kişiyi bulmak olduğunu söyleyen Lula, "Bu ikisiyle müzakere masasına oturacak yeterince güçlü ve saygın bir ülkeler grubu oluşturmak gerekiyor" çağrısı yaptı.Olası arabulucular olarak Brezilya ve Çin'i gösteren Lula, "Bu kadar uzun süre atıl kalırsak savaşın ne zaman biteceğini bilmiyorum" eleştirisini dillendirdi. Scholz ise 'Ukraynalıların üzerinden atlayarak barış olamayacağını ve Ukrayna'nın bu savaş sonucunda toprak kaybetmemesi gerektiğini' söyledi. Ancak Mayıs 2022'de Time dergisine verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den "Bu tip de savaştan en az (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin kadar sorumlu" demiş olan Lula, Almanya Şansölyesi'nin yanında Ukrayna'yı sorumlu tutan tavrını sürdürdü: "Bence Rusya başka bir ülkenin topraklarını işgal ederek klasik bir hata yaptı. Ama yine de, 'Biri istemezse, iki kişi savaşmaz' diye düşünüyorum."
almanya
brezilya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066412668_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_4709984172ecfb7c6c67ab2eb5c320ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, brezilya, olaf scholz, lula da silva, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, barış görüşmeleri
almanya, brezilya, olaf scholz, lula da silva, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, barış görüşmeleri

Lula'dan Scholz'a soğuk duş: Barış ülkesiyiz, savaşa dahil olamayız, siz de barış için çalışın

20:51 31.01.2023 (güncellendi: 21:03 31.01.2023)
© AAAlmanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırlayan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva (sağda)
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırlayan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Scholz'un ziyaretinde Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula, savaşta Ukrayna'nın da sorumluluğu olduğunu ve barış görüşmeleri için çalışılması gerektiğini söyledi.
ABD'nin baskısına daha fazla dayanamayarak Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki kararını açıklaması sonrası Güney Amerika turuna çıkan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin ve Şili'nin ardından Brezilya'ya geçerek Devlet Başkanı Lula da Silva ile biraraya geldi.
Ukrayna krizi ve Rusya yaptırımları yüzünden karaya oturan Almanya ekonomisini ayağa kaldırmak için Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin solcu liderinden medet uman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un hevesi kursağında kaldı. Taleplerinin çoğuna Lula'dan ret yanıtı geldi.
Aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen Lula, ziyarete gelen ilk yabancı lider olan Scholz karşısında Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerinden yana tavır aldı.
Scholz ile ortak basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula, “Brezilya bir barış ülkesidir. İşte bu yüzden Brezilya bu savaşa herhangi bir şekilde dahil olmak istemiyor, dolaylı yoldan bile olsa" dedi.
Kimsenin barıştan söz etmemesi kınayan ve şu anda yapılması gerekenin barışı sağlayabilecek kişiyi bulmak olduğunu söyleyen Lula, "Bu ikisiyle müzakere masasına oturacak yeterince güçlü ve saygın bir ülkeler grubu oluşturmak gerekiyor" çağrısı yaptı.
Olası arabulucular olarak Brezilya ve Çin'i gösteren Lula, "Bu kadar uzun süre atıl kalırsak savaşın ne zaman biteceğini bilmiyorum" eleştirisini dillendirdi.
Scholz ise 'Ukraynalıların üzerinden atlayarak barış olamayacağını ve Ukrayna'nın bu savaş sonucunda toprak kaybetmemesi gerektiğini' söyledi.
Ancak Mayıs 2022'de Time dergisine verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den "Bu tip de savaştan en az (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin kadar sorumlu" demiş olan Lula, Almanya Şansölyesi'nin yanında Ukrayna'yı sorumlu tutan tavrını sürdürdü:
"Bence Rusya başka bir ülkenin topraklarını işgal ederek klasik bir hata yaptı. Ama yine de, 'Biri istemezse, iki kişi savaşmaz' diye düşünüyorum."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала