Lula'dan Scholz'a soğuk duş: Barış ülkesiyiz, savaşa dahil olamayız, siz de barış için çalışın
20:51 31.01.2023 (güncellendi: 21:03 31.01.2023)
© AAAlmanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırlayan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva (sağda)
© AA
Scholz'un ziyaretinde Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula, savaşta Ukrayna'nın da sorumluluğu olduğunu ve barış görüşmeleri için çalışılması gerektiğini söyledi.
ABD'nin baskısına daha fazla dayanamayarak Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki kararını açıklaması sonrası Güney Amerika turuna çıkan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin ve Şili'nin ardından Brezilya'ya geçerek Devlet Başkanı Lula da Silva ile biraraya geldi.
Ukrayna krizi ve Rusya yaptırımları yüzünden karaya oturan Almanya ekonomisini ayağa kaldırmak için Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin solcu liderinden medet uman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un hevesi kursağında kaldı. Taleplerinin çoğuna Lula'dan ret yanıtı geldi.
Feliz de receber o chanceler alemão @Bundeskanzler no Brasil. O dia de hoje marca a retomada da cooperação entre nossos países, com o compromisso de atuarmos na defesa do meio ambiente e desenvolvimento global. Boa noite!— Lula (@LulaOficial) January 31, 2023
🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/2D4Z9l8X2V
Aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen Lula, ziyarete gelen ilk yabancı lider olan Scholz karşısında Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerinden yana tavır aldı.
Scholz ile ortak basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula, “Brezilya bir barış ülkesidir. İşte bu yüzden Brezilya bu savaşa herhangi bir şekilde dahil olmak istemiyor, dolaylı yoldan bile olsa" dedi.
Lula: 'Brazil made the decision not to pass on the ammunition because we don't want it to be used in the war against Russia.' pic.twitter.com/POCGwPvqnM— Kawsachun News (@KawsachunNews) January 31, 2023
Kimsenin barıştan söz etmemesi kınayan ve şu anda yapılması gerekenin barışı sağlayabilecek kişiyi bulmak olduğunu söyleyen Lula, "Bu ikisiyle müzakere masasına oturacak yeterince güçlü ve saygın bir ülkeler grubu oluşturmak gerekiyor" çağrısı yaptı.
Olası arabulucular olarak Brezilya ve Çin'i gösteren Lula, "Bu kadar uzun süre atıl kalırsak savaşın ne zaman biteceğini bilmiyorum" eleştirisini dillendirdi.
Scholz ise 'Ukraynalıların üzerinden atlayarak barış olamayacağını ve Ukrayna'nın bu savaş sonucunda toprak kaybetmemesi gerektiğini' söyledi.
Der neue brasilianische Präsident #Lula hat sich beim Besuch von Bundeskanzler #Scholz für Friedenshandlungen zwischen #Russland und der #Ukraine ausgesprochen. Die von Deutschland gewünschte #Gepard-Munitionslieferung lehnt er ab. #Brasilien #UkraineKrieg https://t.co/xrgw07U9BU— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) January 31, 2023
Ancak Mayıs 2022'de Time dergisine verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den "Bu tip de savaştan en az (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin kadar sorumlu" demiş olan Lula, Almanya Şansölyesi'nin yanında Ukrayna'yı sorumlu tutan tavrını sürdürdü:
"Bence Rusya başka bir ülkenin topraklarını işgal ederek klasik bir hata yaptı. Ama yine de, 'Biri istemezse, iki kişi savaşmaz' diye düşünüyorum."