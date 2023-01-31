https://sputniknews.com.tr/20230131/luladan-scholza-soguk-dus-baris-ulkesiyiz-savasa-dahil-olamayiz-siz-de-baris-icin-calisin-1066408547.html

Lula'dan Scholz'a soğuk duş: Barış ülkesiyiz, savaşa dahil olamayız, siz de barış için çalışın

Lula'dan Scholz'a soğuk duş: Barış ülkesiyiz, savaşa dahil olamayız, siz de barış için çalışın

Scholz'un ziyaretinde Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T20:51+0300

2023-01-31T20:51+0300

2023-01-31T21:03+0300

ukrayna krizi

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brezilya

olaf scholz

lula da silva

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rusya

vladimir zelenskiy

vladimir putin

barış

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ABD'nin baskısına daha fazla dayanamayarak Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki kararını açıklaması sonrası Güney Amerika turuna çıkan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin ve Şili'nin ardından Brezilya'ya geçerek Devlet Başkanı Lula da Silva ile biraraya geldi. Ukrayna krizi ve Rusya yaptırımları yüzünden karaya oturan Almanya ekonomisini ayağa kaldırmak için Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin solcu liderinden medet uman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un hevesi kursağında kaldı. Taleplerinin çoğuna Lula'dan ret yanıtı geldi. Aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen Lula, ziyarete gelen ilk yabancı lider olan Scholz karşısında Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerinden yana tavır aldı. Scholz ile ortak basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Gepard uçaksavar tankları için Brezilya'nın mühimmat tedarik etmesi talebini kesin dille reddeden Lula, “Brezilya bir barış ülkesidir. İşte bu yüzden Brezilya bu savaşa herhangi bir şekilde dahil olmak istemiyor, dolaylı yoldan bile olsa" dedi.Kimsenin barıştan söz etmemesi kınayan ve şu anda yapılması gerekenin barışı sağlayabilecek kişiyi bulmak olduğunu söyleyen Lula, "Bu ikisiyle müzakere masasına oturacak yeterince güçlü ve saygın bir ülkeler grubu oluşturmak gerekiyor" çağrısı yaptı.Olası arabulucular olarak Brezilya ve Çin'i gösteren Lula, "Bu kadar uzun süre atıl kalırsak savaşın ne zaman biteceğini bilmiyorum" eleştirisini dillendirdi. Scholz ise 'Ukraynalıların üzerinden atlayarak barış olamayacağını ve Ukrayna'nın bu savaş sonucunda toprak kaybetmemesi gerektiğini' söyledi. Ancak Mayıs 2022'de Time dergisine verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den "Bu tip de savaştan en az (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin kadar sorumlu" demiş olan Lula, Almanya Şansölyesi'nin yanında Ukrayna'yı sorumlu tutan tavrını sürdürdü: "Bence Rusya başka bir ülkenin topraklarını işgal ederek klasik bir hata yaptı. Ama yine de, 'Biri istemezse, iki kişi savaşmaz' diye düşünüyorum."

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almanya, brezilya, olaf scholz, lula da silva, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, barış görüşmeleri