https://sputniknews.com.tr/20230123/brezilya-ile-arjantin-liderleri-latin-amerika-ortak-para-birimi-planlarini-acikladi-1066067673.html

Brezilya ile Arjantin liderleri, Latin Amerika ortak para birimi planlarını açıkladı

Brezilya ile Arjantin liderleri, Latin Amerika ortak para birimi planlarını açıkladı

Rusya ve Çin kolektif Batı'nın hamlelerine dedolarizasyon kampanyasıyla karşılık verirken, Latin Amerika'nın iki motor gücünün solcu liderleri, kendi... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T13:17+0300

2023-01-23T13:17+0300

2023-01-23T13:30+0300

ekonomi

arjantin

brezilya

ortak

ortak tatbikat

para birimi

güney amerika

latin amerika

alberto fernandez

lula da silva

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Brezilya'da aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen solcu Lula da Silva, ilk iş Arjantin'in solcu Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile ortak para birimi planlarını açıklayarak "Nerede kalmıştık" mesajı verdi. 'Yerel para birimlerinin kullanımını teşvik'Arjantin merkezli websitesi Perfil'de yayımladıkları ortak makalede, iki lider "Kambiyolarımızın önündeki engelleri aşmayı, kuralları basitleştirmeyi ve modernleştirmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diyerek şu vurguyu yaptı:"Yanısıra hem finansal hem de ticari akışlar için kullanılabilecek, operasyon maliyetlerini ve dış kırılganlığımızı azaltan ortak bir Güney Amerika para birimi üzerindeki tartışmaları ilerletmeye karar verdik."Lula'nın Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri atadığı Fernando Haddad ve Gabriel Galipolo, geçen yıl birlikte yazdıkları makalede Latin Amerika için ortak para birimi fikrini gündeme taşımış ve Lula da seçim kampanyasında bu öneriye atıf yapmıştı. Lula'nın Arjantin'e ziyaretinde ABD hegemonyasına karşı hamlelerBolsonaro döneminde Brezilya ile Arjantin arasında gergin geçen 4 yıldan sonra, Lula, resmen göreve başlamasının ardından dün Arjantin'e giderek, ilk ziyareti Brezilya'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağına yapma geleneğini devam ettirdi. CELAC'a geri dönüşYarına dek devam edecek ziyaret, Bolsonaro'nun 2019'da Küba ve Venezüella'nın varlığı gerekçesiyle çıktığı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'na (CELAC) Brezilya'nın geri dönüşü anlamı da taşıyor. Nitekim Lula ile Fernandez, ortak makalelerinde, bölgesel entegrasyonu güçlendirmek için Arjantin ile Brezilya arasında iyi bir ilişkinin gerekliliğini vurguladı.Mercosur'un canlandırılmasıYanısıra iki lider, Arjantin, Brezilya, Venezüella, Paraguay, Uruguay'ın yer aldığı ve Brezilya Maliye Bakanı Haddad'ın 2016'dan beri askıya alınmasından yakındığı Mercosur ticaret bloğunun güçlendirilmesine de vurgu yaptı.Ortak makalede "Ortaklarımızla birlikte, Mercosur'un, stratejik kalkınma hedeflerimize yanıt veren dengeli ticaret anlaşmalarının ortak müzakeresi yoluyla dünyaya etkin entegrasyonumuz için bir platform oluşturmasını istiyoruz" denildi. Financial Times (FT) da Brezilya ile Arjantin'in ortak para birimi üzerinde hazırlık çalışmalarına başladıklarını bu hafta açıklayacaklarını yazdı. Habere göre bu hafta Lula'nın ziyareti vesilesiyle Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede tartışılacak olan plan, Brezilya'nın "sur" (güney) olarak adlandırmasını önerdiği yeni bir para biriminin bölgesel ticareti nasıl artırabileceğine ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceğine odaklanacak. İkili proje olarak başlayacak girişim, daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini davet edecek şekilde genişletilecek.FT'ye konuşan Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 'her iki ülkenin ortak para birimi için gerekli parametreleri incelemeye başlayacağını, ama yanlış beklentiler yaratmak istemediğini, bunun uzun bir yol olduğunu' söyledi.

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arjantin, brezilya, ortak, ortak tatbikat, para birimi, güney amerika, latin amerika, alberto fernandez, lula da silva