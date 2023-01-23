Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230123/brezilya-ile-arjantin-liderleri-latin-amerika-ortak-para-birimi-planlarini-acikladi-1066067673.html
Brezilya ile Arjantin liderleri, Latin Amerika ortak para birimi planlarını açıkladı
Brezilya ile Arjantin liderleri, Latin Amerika ortak para birimi planlarını açıkladı
Rusya ve Çin kolektif Batı'nın hamlelerine dedolarizasyon kampanyasıyla karşılık verirken, Latin Amerika'nın iki motor gücünün solcu liderleri, kendi... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T13:17+0300
2023-01-23T13:30+0300
ekonomi
arjantin
brezilya
ortak
ortak tatbikat
para birimi
güney amerika
latin amerika
alberto fernandez
lula da silva
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066067959_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6f479e350caf3b7c8066762af7adfbcb.jpg
Brezilya'da aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen solcu Lula da Silva, ilk iş Arjantin'in solcu Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile ortak para birimi planlarını açıklayarak "Nerede kalmıştık" mesajı verdi. 'Yerel para birimlerinin kullanımını teşvik'Arjantin merkezli websitesi Perfil'de yayımladıkları ortak makalede, iki lider "Kambiyolarımızın önündeki engelleri aşmayı, kuralları basitleştirmeyi ve modernleştirmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diyerek şu vurguyu yaptı:"Yanısıra hem finansal hem de ticari akışlar için kullanılabilecek, operasyon maliyetlerini ve dış kırılganlığımızı azaltan ortak bir Güney Amerika para birimi üzerindeki tartışmaları ilerletmeye karar verdik."Lula'nın Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri atadığı Fernando Haddad ve Gabriel Galipolo, geçen yıl birlikte yazdıkları makalede Latin Amerika için ortak para birimi fikrini gündeme taşımış ve Lula da seçim kampanyasında bu öneriye atıf yapmıştı. Lula'nın Arjantin'e ziyaretinde ABD hegemonyasına karşı hamlelerBolsonaro döneminde Brezilya ile Arjantin arasında gergin geçen 4 yıldan sonra, Lula, resmen göreve başlamasının ardından dün Arjantin'e giderek, ilk ziyareti Brezilya'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağına yapma geleneğini devam ettirdi. CELAC'a geri dönüşYarına dek devam edecek ziyaret, Bolsonaro'nun 2019'da Küba ve Venezüella'nın varlığı gerekçesiyle çıktığı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'na (CELAC) Brezilya'nın geri dönüşü anlamı da taşıyor. Nitekim Lula ile Fernandez, ortak makalelerinde, bölgesel entegrasyonu güçlendirmek için Arjantin ile Brezilya arasında iyi bir ilişkinin gerekliliğini vurguladı.Mercosur'un canlandırılmasıYanısıra iki lider, Arjantin, Brezilya, Venezüella, Paraguay, Uruguay'ın yer aldığı ve Brezilya Maliye Bakanı Haddad'ın 2016'dan beri askıya alınmasından yakındığı Mercosur ticaret bloğunun güçlendirilmesine de vurgu yaptı.Ortak makalede "Ortaklarımızla birlikte, Mercosur'un, stratejik kalkınma hedeflerimize yanıt veren dengeli ticaret anlaşmalarının ortak müzakeresi yoluyla dünyaya etkin entegrasyonumuz için bir platform oluşturmasını istiyoruz" denildi. Financial Times (FT) da Brezilya ile Arjantin'in ortak para birimi üzerinde hazırlık çalışmalarına başladıklarını bu hafta açıklayacaklarını yazdı. Habere göre bu hafta Lula'nın ziyareti vesilesiyle Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede tartışılacak olan plan, Brezilya'nın "sur" (güney) olarak adlandırmasını önerdiği yeni bir para biriminin bölgesel ticareti nasıl artırabileceğine ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceğine odaklanacak. İkili proje olarak başlayacak girişim, daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini davet edecek şekilde genişletilecek.FT'ye konuşan Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 'her iki ülkenin ortak para birimi için gerekli parametreleri incelemeye başlayacağını, ama yanlış beklentiler yaratmak istemediğini, bunun uzun bir yol olduğunu' söyledi.
arjantin
brezilya
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066067959_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_6ac364b76fc8d478889db6fa3773b185.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arjantin, brezilya, ortak, ortak tatbikat, para birimi, güney amerika, latin amerika, alberto fernandez, lula da silva
arjantin, brezilya, ortak, ortak tatbikat, para birimi, güney amerika, latin amerika, alberto fernandez, lula da silva

Brezilya ile Arjantin liderleri, Latin Amerika ortak para birimi planlarını açıkladı

13:17 23.01.2023 (güncellendi: 13:30 23.01.2023)
© AP Photo / Andre PennerBrezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 31 Ekim 2022'de seçim zaferini kutlamaya gelen Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i Sao Paulo'da kabul ederken
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 31 Ekim 2022'de seçim zaferini kutlamaya gelen Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i Sao Paulo'da kabul ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Andre Penner
Abone olTelegram
Rusya ve Çin kolektif Batı'nın hamlelerine dedolarizasyon kampanyasıyla karşılık verirken, Latin Amerika'nın iki motor gücünün solcu liderleri, kendi aralarında başlatıp kıta için önerecekleri ortak para birimi planlarını duyurdu.
Brezilya'da aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen solcu Lula da Silva, ilk iş Arjantin'in solcu Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile ortak para birimi planlarını açıklayarak "Nerede kalmıştık" mesajı verdi.

'Yerel para birimlerinin kullanımını teşvik'

Arjantin merkezli websitesi Perfil'de yayımladıkları ortak makalede, iki lider "Kambiyolarımızın önündeki engelleri aşmayı, kuralları basitleştirmeyi ve modernleştirmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diyerek şu vurguyu yaptı:
"Yanısıra hem finansal hem de ticari akışlar için kullanılabilecek, operasyon maliyetlerini ve dış kırılganlığımızı azaltan ortak bir Güney Amerika para birimi üzerindeki tartışmaları ilerletmeye karar verdik."
Lula'nın Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri atadığı Fernando Haddad ve Gabriel Galipolo, geçen yıl birlikte yazdıkları makalede Latin Amerika için ortak para birimi fikrini gündeme taşımış ve Lula da seçim kampanyasında bu öneriye atıf yapmıştı.

Lula'nın Arjantin'e ziyaretinde ABD hegemonyasına karşı hamleler

Bolsonaro döneminde Brezilya ile Arjantin arasında gergin geçen 4 yıldan sonra, Lula, resmen göreve başlamasının ardından dün Arjantin'e giderek, ilk ziyareti Brezilya'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağına yapma geleneğini devam ettirdi.

CELAC'a geri dönüş

Yarına dek devam edecek ziyaret, Bolsonaro'nun 2019'da Küba ve Venezüella'nın varlığı gerekçesiyle çıktığı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'na (CELAC) Brezilya'nın geri dönüşü anlamı da taşıyor.
Nitekim Lula ile Fernandez, ortak makalelerinde, bölgesel entegrasyonu güçlendirmek için Arjantin ile Brezilya arasında iyi bir ilişkinin gerekliliğini vurguladı.

Mercosur'un canlandırılması

Yanısıra iki lider, Arjantin, Brezilya, Venezüella, Paraguay, Uruguay'ın yer aldığı ve Brezilya Maliye Bakanı Haddad'ın 2016'dan beri askıya alınmasından yakındığı Mercosur ticaret bloğunun güçlendirilmesine de vurgu yaptı.
Ortak makalede "Ortaklarımızla birlikte, Mercosur'un, stratejik kalkınma hedeflerimize yanıt veren dengeli ticaret anlaşmalarının ortak müzakeresi yoluyla dünyaya etkin entegrasyonumuz için bir platform oluşturmasını istiyoruz" denildi.
Financial Times (FT) da Brezilya ile Arjantin'in ortak para birimi üzerinde hazırlık çalışmalarına başladıklarını bu hafta açıklayacaklarını yazdı.
Habere göre bu hafta Lula'nın ziyareti vesilesiyle Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede tartışılacak olan plan, Brezilya'nın "sur" (güney) olarak adlandırmasını önerdiği yeni bir para biriminin bölgesel ticareti nasıl artırabileceğine ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceğine odaklanacak. İkili proje olarak başlayacak girişim, daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini davet edecek şekilde genişletilecek.
FT'ye konuşan Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 'her iki ülkenin ortak para birimi için gerekli parametreleri incelemeye başlayacağını, ama yanlış beklentiler yaratmak istemediğini, bunun uzun bir yol olduğunu' söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала