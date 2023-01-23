Brezilya ile Arjantin liderleri, Latin Amerika ortak para birimi planlarını açıkladı
13:17 23.01.2023 (güncellendi: 13:30 23.01.2023)
© AP Photo / Andre PennerBrezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 31 Ekim 2022'de seçim zaferini kutlamaya gelen Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i Sao Paulo'da kabul ederken
© AP Photo / Andre Penner
Rusya ve Çin kolektif Batı'nın hamlelerine dedolarizasyon kampanyasıyla karşılık verirken, Latin Amerika'nın iki motor gücünün solcu liderleri, kendi aralarında başlatıp kıta için önerecekleri ortak para birimi planlarını duyurdu.
Brezilya'da aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabule yanaşmamasına ve taraftarlarının darbe girişiminde bulunmasına rağmen devlet başkanlığına geri dönen solcu Lula da Silva, ilk iş Arjantin'in solcu Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile ortak para birimi planlarını açıklayarak "Nerede kalmıştık" mesajı verdi.
'Yerel para birimlerinin kullanımını teşvik'
Arjantin merkezli websitesi Perfil'de yayımladıkları ortak makalede, iki lider "Kambiyolarımızın önündeki engelleri aşmayı, kuralları basitleştirmeyi ve modernleştirmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diyerek şu vurguyu yaptı:
"Yanısıra hem finansal hem de ticari akışlar için kullanılabilecek, operasyon maliyetlerini ve dış kırılganlığımızı azaltan ortak bir Güney Amerika para birimi üzerindeki tartışmaları ilerletmeye karar verdik."
Brazil and Argentina aim for greater economic integration, including the development of a common currency, Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva and Argentine leader Alberto Fernandez said in a joint article they penned. | @Reuters https://t.co/Z1bUlWtjRe— Inquirer (@inquirerdotnet) January 23, 2023
Lula'nın Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri atadığı Fernando Haddad ve Gabriel Galipolo, geçen yıl birlikte yazdıkları makalede Latin Amerika için ortak para birimi fikrini gündeme taşımış ve Lula da seçim kampanyasında bu öneriye atıf yapmıştı.
Lula'nın Arjantin'e ziyaretinde ABD hegemonyasına karşı hamleler
Bolsonaro döneminde Brezilya ile Arjantin arasında gergin geçen 4 yıldan sonra, Lula, resmen göreve başlamasının ardından dün Arjantin'e giderek, ilk ziyareti Brezilya'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağına yapma geleneğini devam ettirdi.
CELAC'a geri dönüş
Yarına dek devam edecek ziyaret, Bolsonaro'nun 2019'da Küba ve Venezüella'nın varlığı gerekçesiyle çıktığı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'na (CELAC) Brezilya'nın geri dönüşü anlamı da taşıyor.
Nitekim Lula ile Fernandez, ortak makalelerinde, bölgesel entegrasyonu güçlendirmek için Arjantin ile Brezilya arasında iyi bir ilişkinin gerekliliğini vurguladı.
Mercosur'un canlandırılması
Yanısıra iki lider, Arjantin, Brezilya, Venezüella, Paraguay, Uruguay'ın yer aldığı ve Brezilya Maliye Bakanı Haddad'ın 2016'dan beri askıya alınmasından yakındığı Mercosur ticaret bloğunun güçlendirilmesine de vurgu yaptı.
Ortak makalede "Ortaklarımızla birlikte, Mercosur'un, stratejik kalkınma hedeflerimize yanıt veren dengeli ticaret anlaşmalarının ortak müzakeresi yoluyla dünyaya etkin entegrasyonumuz için bir platform oluşturmasını istiyoruz" denildi.
Financial Times (FT) da Brezilya ile Arjantin'in ortak para birimi üzerinde hazırlık çalışmalarına başladıklarını bu hafta açıklayacaklarını yazdı.
Ambitious start to the Lula-Fernández alliance, with #Argentina and #Brazil looking set to propose a common currency.— Gabriel Cohen (@GabrioCohen) January 22, 2023
This is the first major step of regional integration for these 2 since, what, the Venezuela accession process?https://t.co/QOSGid4cIv
Habere göre bu hafta Lula'nın ziyareti vesilesiyle Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede tartışılacak olan plan, Brezilya'nın "sur" (güney) olarak adlandırmasını önerdiği yeni bir para biriminin bölgesel ticareti nasıl artırabileceğine ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceğine odaklanacak. İkili proje olarak başlayacak girişim, daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerini davet edecek şekilde genişletilecek.
FT'ye konuşan Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 'her iki ülkenin ortak para birimi için gerekli parametreleri incelemeye başlayacağını, ama yanlış beklentiler yaratmak istemediğini, bunun uzun bir yol olduğunu' söyledi.