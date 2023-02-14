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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230214/pulitzer-odullu-abdli-gazeteci-hersh-abd-kuzey-akimlari-patlatarak-kendi-bacagina-sikti-1066996205.html
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım’ları patlatarak kendi bacağına sıktı
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım’ları patlatarak kendi bacağına sıktı
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin Rus doğalgaz boru hattı Kuzey Akım’ı patlatarak 'kendi bacağına sıkmış' olduğunu belirtti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T00:56+0300
2023-02-14T00:56+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
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ABD'de duayen gazeteci olarak kabul edilen 85 yaşındaki Seymour Hersh, Radio War Nerd radyosuna açıklamasında, “Hiçbir sebep yokken sol bacağınıza sıkıyorsunuz. Evet, kendi bacağımıza sıktık. Evet, bu kavrayışın ötesinde olan bir aptallık. Evet, bu bir suç. Beyaz Saray’da şüphesiz harika derecede bir aptallık olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.Rus gazından mahrum kalan Avrupalıların yenilenebilir enerji kaynakları şeklinde alternatifler aramak zorunda kaldığını anlatan Hersh, bunun da Çin’in özellikle başarılı olduğu alan olduğunu kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’daki çatışmaya ilgi duyduğunu söyleyen gazeteci, “Bana liderlerin neden savaş istediğini sormayın. Bunun, puanlar için iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, ama Biden, Ruslara onlara karşı koyabileceğimizi göstermek istemiştir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/lavrov-abdli-yetkililer-kuzey-akim-patlamalarinin-aslinda-kendi-isleri-oldugunu-itiraf-ediyor-1066928566.html
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kuzey akım
kuzey akım

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım’ları patlatarak kendi bacağına sıktı

00:56 14.02.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin Rus doğalgaz boru hattı Kuzey Akım’ı patlatarak 'kendi bacağına sıkmış' olduğunu belirtti.
ABD'de duayen gazeteci olarak kabul edilen 85 yaşındaki Seymour Hersh, Radio War Nerd radyosuna açıklamasında, “Hiçbir sebep yokken sol bacağınıza sıkıyorsunuz. Evet, kendi bacağımıza sıktık. Evet, bu kavrayışın ötesinde olan bir aptallık. Evet, bu bir suç. Beyaz Saray’da şüphesiz harika derecede bir aptallık olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Rus gazından mahrum kalan Avrupalıların yenilenebilir enerji kaynakları şeklinde alternatifler aramak zorunda kaldığını anlatan Hersh, bunun da Çin’in özellikle başarılı olduğu alan olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’daki çatışmaya ilgi duyduğunu söyleyen gazeteci, “Bana liderlerin neden savaş istediğini sormayın. Bunun, puanlar için iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, ama Biden, Ruslara onlara karşı koyabileceğimizi göstermek istemiştir” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
Ukrayna krizi
Lavrov: ABD’li yetkililer, ‘Kuzey Akım’ patlamalarının aslında kendi işleri olduğunu itiraf ediyor
12 Şubat, 17:24
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