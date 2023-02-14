https://sputniknews.com.tr/20230214/pulitzer-odullu-abdli-gazeteci-hersh-abd-kuzey-akimlari-patlatarak-kendi-bacagina-sikti-1066996205.html

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım’ları patlatarak kendi bacağına sıktı

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım’ları patlatarak kendi bacağına sıktı

Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin Rus doğalgaz boru hattı Kuzey Akım’ı patlatarak 'kendi bacağına sıkmış' olduğunu belirtti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T00:56+0300

2023-02-14T00:56+0300

2023-02-14T00:56+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım

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ABD'de duayen gazeteci olarak kabul edilen 85 yaşındaki Seymour Hersh, Radio War Nerd radyosuna açıklamasında, “Hiçbir sebep yokken sol bacağınıza sıkıyorsunuz. Evet, kendi bacağımıza sıktık. Evet, bu kavrayışın ötesinde olan bir aptallık. Evet, bu bir suç. Beyaz Saray’da şüphesiz harika derecede bir aptallık olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.Rus gazından mahrum kalan Avrupalıların yenilenebilir enerji kaynakları şeklinde alternatifler aramak zorunda kaldığını anlatan Hersh, bunun da Çin’in özellikle başarılı olduğu alan olduğunu kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’daki çatışmaya ilgi duyduğunu söyleyen gazeteci, “Bana liderlerin neden savaş istediğini sormayın. Bunun, puanlar için iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, ama Biden, Ruslara onlara karşı koyabileceğimizi göstermek istemiştir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230212/lavrov-abdli-yetkililer-kuzey-akim-patlamalarinin-aslinda-kendi-isleri-oldugunu-itiraf-ediyor-1066928566.html

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