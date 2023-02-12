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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230212/lavrov-abdli-yetkililer-kuzey-akim-patlamalarinin-aslinda-kendi-isleri-oldugunu-itiraf-ediyor-1066928566.html
Lavrov: ABD’li yetkililer, ‘Kuzey Akım’ patlamalarının aslında kendi işleri olduğunu itiraf ediyor
Lavrov: ABD’li yetkililer, ‘Kuzey Akım’ patlamalarının aslında kendi işleri olduğunu itiraf ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li yetkililerin yaptıkları açıklamalarda Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların aslında kendi... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T17:24+0300
2023-02-12T17:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı bir eğitim etkinliğinde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaları dile getirerek, ABD’li yetkililerin söz konusu patlamaların aslında kendi işleri olduğunu itiraf ettiklerini ve hatta son zamanlarda bundan memnuniyetle bahsettiklerini söyledi.ABD’nin, son 20-30 yılda Rusya ile Almanya arasındaki işbirliğinin ‘fazladan iyi’ olduğuna karar verdiklerine dikkat çeken Lavrov, “Bizim enerji kaynaklarımıza ve Alman teknolojisine dayalı güçlü bir ittifak ortaya çıktığını ve bu ittifakın birçok Amerikan şirketinin tekel konumunu tehdit etmeye başladığını, bu nedenle bu ittifakı bir şekilde, hem de kelimenin tam anlamıyla yok etmek gerektiğini düşündüler” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, “Ülkeler arasındaki dostluğun, Ruslar ve Almanlar arasında olduğu gibi aralarındaki ulusal uzlaşmanın, dünyanın herhangi bir yerinde ABD’nin kendisini ilan ettiği üzere başlıca hegemon ile rekabet edebilecek birinin ortaya çıkmasını istemeyenler için ‘boğazda kemik’ haline gelmesiyle ilgili bir nokta söz konusu” vurgusunu yaptı.ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland geçen ay Kuzey Akım 2 boru hattının çalışmayacağından ABD yönetiminin ‘memnuniyet duyduğunu’ açıklamıştı.
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rusya, ukrayna, sergey lavrov
rusya, ukrayna, sergey lavrov

Lavrov: ABD’li yetkililer, ‘Kuzey Akım’ patlamalarının aslında kendi işleri olduğunu itiraf ediyor

17:24 12.02.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li yetkililerin yaptıkları açıklamalarda Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların aslında kendi işleri olduğunu itiraf ettiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı bir eğitim etkinliğinde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaları dile getirerek, ABD’li yetkililerin söz konusu patlamaların aslında kendi işleri olduğunu itiraf ettiklerini ve hatta son zamanlarda bundan memnuniyetle bahsettiklerini söyledi.
ABD’nin, son 20-30 yılda Rusya ile Almanya arasındaki işbirliğinin ‘fazladan iyi’ olduğuna karar verdiklerine dikkat çeken Lavrov, “Bizim enerji kaynaklarımıza ve Alman teknolojisine dayalı güçlü bir ittifak ortaya çıktığını ve bu ittifakın birçok Amerikan şirketinin tekel konumunu tehdit etmeye başladığını, bu nedenle bu ittifakı bir şekilde, hem de kelimenin tam anlamıyla yok etmek gerektiğini düşündüler” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, “Ülkeler arasındaki dostluğun, Ruslar ve Almanlar arasında olduğu gibi aralarındaki ulusal uzlaşmanın, dünyanın herhangi bir yerinde ABD’nin kendisini ilan ettiği üzere başlıca hegemon ile rekabet edebilecek birinin ortaya çıkmasını istemeyenler için ‘boğazda kemik’ haline gelmesiyle ilgili bir nokta söz konusu” vurgusunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland geçen ay Kuzey Akım 2 boru hattının çalışmayacağından ABD yönetiminin ‘memnuniyet duyduğunu’ açıklamıştı.
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